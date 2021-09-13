Общество
Узбекистан за полгода экспортировал ковров почти на 20 млн долларов
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Ковры поставлялись в пятнадцать стран, лидируют по объемам экспорта Кыргызстан и Азербайджан.
ТАШКЕНТ, 13 сен – Sputnik. Узбекистан в январе-июне 2021 года экспортировал ковры на сумму 19,8 миллиона долларов США, сообщает Государственный комитет по статистике в своем Telegram-канале.
Это на 7,4 миллиона долларов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего ковров продано в Кыргызстан и Азербайджан, а всего в списке импортеров 15 стран.
Основные страны, которые импортировали узбекские ковры:
- Кыргызстан – 6,9 миллиона долларов
- Азербайджан – 4 миллиона долларов
- Афганистан – 2,4 миллиона долларов
- Россия – 2,1 миллиона долларов
- Саудовская Аравия – 1,7 миллиона долларов
- Казахстан – 1,6 миллиона долларов
- Таджикистан – 317,5 тысячи долларов
- США – 307,7 тысячи долларов
- Украина – 184,3 тысячи долларов
- Турция – 114,7 тысячи долларов
Напомним, с июля в Узбекистане внедряются меры по поддержке переработки шелка и шерсти. Предпринимателям, производящим и перерабатывающим шелк и шерсть, а также изготавливающим ткани и ковры, выделяются ссуды, налоговые льготы и субсидии на приобретение оборудования. По прогнозам, это должно увеличить объем производства и экспорта ковров ручной работы.
30 октября 2020, 15:37
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