https://uz.sputniknews.ru/20210913/uzbekistan-za-polgoda-eksportiroval-kovrov-pochti-na-20-mln-dollarov-20480486.html

Узбекистан за полгода экспортировал ковров почти на 20 млн долларов

Узбекистан за полгода экспортировал ковров почти на 20 млн долларов

Ковры поставлялись в пятнадцать стран, лидируют по объемам экспорта Кыргызстан и Азербайджан. 13.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-13T21:37+0500

2021-09-13T21:37+0500

2021-09-13T21:37+0500

общество

экспорт

экономика

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ТАШКЕНТ, 13 сен – Sputnik. Узбекистан в январе-июне 2021 года экспортировал ковры на сумму 19,8 миллиона долларов США, сообщает Государственный комитет по статистике в своем Telegram-канале.Это на 7,4 миллиона долларов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего ковров продано в Кыргызстан и Азербайджан, а всего в списке импортеров 15 стран.Напомним, с июля в Узбекистане внедряются меры по поддержке переработки шелка и шерсти. Предпринимателям, производящим и перерабатывающим шелк и шерсть, а также изготавливающим ткани и ковры, выделяются ссуды, налоговые льготы и субсидии на приобретение оборудования. По прогнозам, это должно увеличить объем производства и экспорта ковров ручной работы.

https://uz.sputniknews.ru/20201030/Kuda-Uzbekistan-eksportiruet-svoi-kovry--top-5-stran-15294060.html

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экспорт, экономика