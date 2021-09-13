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Узбекистан за полгода экспортировал ковров почти на 20 млн долларов
Узбекистан за полгода экспортировал ковров почти на 20 млн долларов
Ковры поставлялись в пятнадцать стран, лидируют по объемам экспорта Кыргызстан и Азербайджан. 13.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-13T21:37+0500
2021-09-13T21:37+0500
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экономика
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ТАШКЕНТ, 13 сен – Sputnik. Узбекистан в январе-июне 2021 года экспортировал ковры на сумму 19,8 миллиона долларов США, сообщает Государственный комитет по статистике в своем Telegram-канале.Это на 7,4 миллиона долларов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего ковров продано в Кыргызстан и Азербайджан, а всего в списке импортеров 15 стран.Напомним, с июля в Узбекистане внедряются меры по поддержке переработки шелка и шерсти. Предпринимателям, производящим и перерабатывающим шелк и шерсть, а также изготавливающим ткани и ковры, выделяются ссуды, налоговые льготы и субсидии на приобретение оборудования. По прогнозам, это должно увеличить объем производства и экспорта ковров ручной работы.
https://uz.sputniknews.ru/20201030/Kuda-Uzbekistan-eksportiruet-svoi-kovry--top-5-stran-15294060.html
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экспорт, экономика

Узбекистан за полгода экспортировал ковров почти на 20 млн долларов

21:37 13.09.2021
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CC BY-SA 2.0 / Allan Grey / 974 - Carpet Weaver in Maghoki Attar Mosque, BukharaЖенщина ткёт ковер
Женщина ткёт ковер - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.09.2021
CC BY-SA 2.0 / Allan Grey / 974 - Carpet Weaver in Maghoki Attar Mosque, Bukhara
Ковры поставлялись в пятнадцать стран, лидируют по объемам экспорта Кыргызстан и Азербайджан.
ТАШКЕНТ, 13 сен – Sputnik. Узбекистан в январе-июне 2021 года экспортировал ковры на сумму 19,8 миллиона долларов США, сообщает Государственный комитет по статистике в своем Telegram-канале.
Это на 7,4 миллиона долларов больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего ковров продано в Кыргызстан и Азербайджан, а всего в списке импортеров 15 стран.
Основные страны, которые импортировали узбекские ковры:

- Кыргызстан – 6,9 миллиона долларов

- Азербайджан – 4 миллиона долларов

- Афганистан – 2,4 миллиона долларов

- Россия – 2,1 миллиона долларов

- Саудовская Аравия – 1,7 миллиона долларов

- Казахстан – 1,6 миллиона долларов

- Таджикистан – 317,5 тысячи долларов

- США – 307,7 тысячи долларов

- Украина – 184,3 тысячи долларов

- Турция – 114,7 тысячи долларов

Напомним, с июля в Узбекистане внедряются меры по поддержке переработки шелка и шерсти. Предпринимателям, производящим и перерабатывающим шелк и шерсть, а также изготавливающим ткани и ковры, выделяются ссуды, налоговые льготы и субсидии на приобретение оборудования. По прогнозам, это должно увеличить объем производства и экспорта ковров ручной работы.
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30 октября 2020, 15:37
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