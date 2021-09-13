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Узбекистанцы стали больше пользоваться наличными - в ЦБ объяснили причину
Узбекистанцы стали больше пользоваться наличными - в ЦБ объяснили причину
С начала года на банковские карты поступило около 180 трлн сумов, в тот же срок жители обналичили со своих электронных кошельков почти 60 трлн сумов. 13.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-13T19:38+0500
2021-09-13T19:38+0500
экономика
центральный банк республики узбекистан
наличные
банкоматы
банки
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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. На сайте Центрального банка появился краткий обзор налично-денежного обращения. Из документа следует, что в течение первых восьми месяцев этого года объем наличных денег увеличился почти на 50 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил более 317 трлн сумов. За отчетный период в кассы банков страны поступило почти 160 трлн сумов, примерно столько же было обналичено.С начала года на банковские карты поступило около 180 трлн сумов, в тот же срок жители обналичили со своих электронных кошельков почти 60 трлн сумов.Сообщается, что в течение восьми месяцев в кассах банков и банкоматах возрос расход наличных денег чуть более, чем на 50 трлн сумов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.Специалисты считают, что такой скачок, в том числе произошел из-за роста объема наличных денег, направленных на покупку иностранной валюты, на 16,6 трлн сумов.
https://uz.sputniknews.ru/20210525/pochemu-v-aprele-lyudi-bolshe-stali-ispolzovat-nalichnye--otvet-tsb-18899332.html
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центральный банк республики узбекистан, наличные, банкоматы, банки

Узбекистанцы стали больше пользоваться наличными - в ЦБ объяснили причину

19:38 13.09.2021
383
© СС0 / Unsplash / Eduardo SoaresБанкомат
Банкомат - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.09.2021
© СС0 / Unsplash / Eduardo Soares
С начала года на банковские карты поступило около 180 трлн сумов, в тот же срок жители обналичили со своих электронных кошельков почти 60 трлн сумов.
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. На сайте Центрального банка появился краткий обзор налично-денежного обращения. Из документа следует, что в течение первых восьми месяцев этого года объем наличных денег увеличился почти на 50 % в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил более 317 трлн сумов.
За отчетный период в кассы банков страны поступило почти 160 трлн сумов, примерно столько же было обналичено.
С начала года на банковские карты поступило около 180 трлн сумов, в тот же срок жители обналичили со своих электронных кошельков почти 60 трлн сумов.
Сообщается, что в течение восьми месяцев в кассах банков и банкоматах возрос расход наличных денег чуть более, чем на 50 трлн сумов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Специалисты считают, что такой скачок, в том числе произошел из-за роста объема наличных денег, направленных на покупку иностранной валюты, на 16,6 трлн сумов.
Национальная валюта Узбекистана — сум - Sputnik Узбекистан, 1920, 25.05.2021
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