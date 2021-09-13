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https://uz.sputniknews.ru/20210913/v-samarkande-nachali-zaryajat-elektrokary-20479416.html
В Самарканде начали заряжать электрокары
В Самарканде начали заряжать электрокары
На АЗС №89 "Самарканд-2", расположенной по адресу на улице Рудаки, 145 появилась станция для быстрой зарядки электромобилей. 13.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-13T20:16+0500
2021-09-13T20:16+0500
общество
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самарканд
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ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. В июле этого года президент поручил начать создавать инфраструктуру для обслуживания электромобилей. Речь, в частности, об устройстве специальных зарядных станций и сервисных центров.Ответственность за исполнение указания возложили, в том числе на АО "Узбекнефтегаз". В этой связи председатель правления организации Мехриддин Абдуллаев распорядился установить первое зарядное устройство для электрокаров в Самаркандской области, сообщили в компании.Сегодня на АЗС №89 "Самарканд-2", расположенной по адресу на улице Рудаки, 145 появилась такая станция для быстрой зарядки электромобилей.Ранее Госкомстат сообщал, что в январе-апреле Узбекистан импортировал более 150 электромобилей.Больше всего таких машин доставили в страну из Китая (119) и Турции (24). Далее идут Южная Корея (четыре), США (четыре), Германия (три), Литва и Латвия (по одному).
https://uz.sputniknews.ru/20200630/Taksisty-v-Tashkente-poluchat-kitayskie-elektromobili---foto-14446781.html
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узбекистан, узбекнефтегаз, самарканд, электромобиль

В Самарканде начали заряжать электрокары

20:16 13.09.2021
458
© Пресс-служба АО "Узбекнефтегаз"В Самарканде появилась станция для зарядки электрокаров
В Самарканде появилась станция для зарядки электрокаров - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.09.2021
© Пресс-служба АО "Узбекнефтегаз"
На АЗС №89 "Самарканд-2", расположенной по адресу на улице Рудаки, 145 появилась станция для быстрой зарядки электромобилей.
ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. В июле этого года президент поручил начать создавать инфраструктуру для обслуживания электромобилей. Речь, в частности, об устройстве специальных зарядных станций и сервисных центров.
Ответственность за исполнение указания возложили, в том числе на АО "Узбекнефтегаз". В этой связи председатель правления организации Мехриддин Абдуллаев распорядился установить первое зарядное устройство для электрокаров в Самаркандской области, сообщили в компании.
Сегодня на АЗС №89 "Самарканд-2", расположенной по адресу на улице Рудаки, 145 появилась такая станция для быстрой зарядки электромобилей.
Таксисты в Ташкенте получат китайские электромобили - фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 30.06.2020
Общество
Таксисты в Ташкенте получат китайские электромобили - фото
30 июня 2020, 14:14
10213
Ранее Госкомстат сообщал, что в январе-апреле Узбекистан импортировал более 150 электромобилей.
Больше всего таких машин доставили в страну из Китая (119) и Турции (24). Далее идут Южная Корея (четыре), США (четыре), Германия (три), Литва и Латвия (по одному).
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