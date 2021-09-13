https://uz.sputniknews.ru/20210913/v-samarkande-nachali-zaryajat-elektrokary-20479416.html

В Самарканде начали заряжать электрокары

В Самарканде начали заряжать электрокары

На АЗС №89 "Самарканд-2", расположенной по адресу на улице Рудаки, 145 появилась станция для быстрой зарядки электромобилей. 13.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-13T20:16+0500

2021-09-13T20:16+0500

2021-09-13T20:16+0500

общество

узбекистан

узбекнефтегаз

самарканд

электромобиль

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/0d/20479178_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_709897b10238570f7a9e09cafd17e6b6.jpg

ТАШКЕНТ, 13 сен — Sputnik. В июле этого года президент поручил начать создавать инфраструктуру для обслуживания электромобилей. Речь, в частности, об устройстве специальных зарядных станций и сервисных центров.Ответственность за исполнение указания возложили, в том числе на АО "Узбекнефтегаз". В этой связи председатель правления организации Мехриддин Абдуллаев распорядился установить первое зарядное устройство для электрокаров в Самаркандской области, сообщили в компании.Сегодня на АЗС №89 "Самарканд-2", расположенной по адресу на улице Рудаки, 145 появилась такая станция для быстрой зарядки электромобилей.Ранее Госкомстат сообщал, что в январе-апреле Узбекистан импортировал более 150 электромобилей.Больше всего таких машин доставили в страну из Китая (119) и Турции (24). Далее идут Южная Корея (четыре), США (четыре), Германия (три), Литва и Латвия (по одному).

https://uz.sputniknews.ru/20200630/Taksisty-v-Tashkente-poluchat-kitayskie-elektromobili---foto-14446781.html

узбекистан

самарканд

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, узбекнефтегаз, самарканд, электромобиль