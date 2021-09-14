https://uz.sputniknews.ru/20210914/dvadtsat-odnu-mejdunarodnuyu-organizatsiyu-priglasili-nablyudat-za-vyborami-v-uzbekistane-20489239.html

Двадцать одну международную организацию пригласили наблюдать за выборами в Узбекистане

Двадцать одну международную организацию пригласили наблюдать за выборами в Узбекистане

ЦИК также пригласил участвовать в выборах представителей избирательных органов 27 стран и 223 наблюдателям из 47 стран. 14.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-14T15:29+0500

2021-09-14T15:29+0500

2021-09-14T15:29+0500

выборы президента узбекистана-2021

цик узбекистана

наблюдатели

сми

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ТАШКЕНТ, 14 сен – Sputnik. Центральная избирательная комиссия Узбекистана направила приглашения принять участие в предстоящих президентских выборах 21 международной организации, в том числе СНГ, Шанхайской организации сотрудничества, ОБСЕ и других. Об этом сообщила на заседании ЦИК 14 августа сотрудница комиссии Гюльноза Рахимова.По словам Рахимовой, с начала избирательной компании Центризбирком аккредитовал 12 представителей ключевых групп Миссии по наблюдению за выборами Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека. Сейчас МИД страны подготовил проекты постановлений ЦИК об аккредитации еще шести международных наблюдателей: от Республики Татарстан, Японского института исследований Центральной Азии и Кавказа, МГИМО, Белорусского института стратегических исследований и ЦИК Грузии. Кроме того, комиссия продолжает аккредитацию журналистов местных и международных изданий.Ранее ЦИК объявил среди журналистов конкурс видеороликов о выборах.Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября, 23 июля стартовала избирательная кампания. На заседании во вторник ЦИК также объявил о регистрации трех кандидатов в президенты: Максуды Варисовой (НДПУ), Шавката Мирзиёева (УзЛиДеп), Бахрома Абдухалимова (СДП "Адолат"). Еще два кандидата, Нарзулло Обломуродов ("Миллий тикланиш") и Бахром Абдухалимов (Экологическая партия) были зарегистрированы в субботу. Таким образом, в выборах принимают участие пять кандидатов от политических партий страны.

https://uz.sputniknews.ru/20210914/vse-kandidaty-v-prezidenty-zaregistrirovany-v-tsik-20484608.html

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цик узбекистана, наблюдатели, сми