Выборы президента Узбекистана-2021
В соответствии с изменениями, внесенными в статью 117 Конституции Республики Узбекистан, президентские выборы в стране пройдут 24 октября 2021 года. Избирательная кампания официально стартовала 23 июля.
Двадцать одну международную организацию пригласили наблюдать за выборами в Узбекистане
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ЦИК также пригласил участвовать в выборах представителей избирательных органов 27 стран и 223 наблюдателям из 47 стран.
ТАШКЕНТ, 14 сен – Sputnik. Центральная избирательная комиссия Узбекистана направила приглашения принять участие в предстоящих президентских выборах 21 международной организации, в том числе СНГ, Шанхайской организации сотрудничества, ОБСЕ и других. Об этом сообщила на заседании ЦИК 14 августа сотрудница комиссии Гюльноза Рахимова.
"Центральная избирательная комиссия в пределах своей компетенции направила пригласительные к участию в выборах Президента Республики Узбекистан 21 международной организации, в том числе Парламентской ассамблее ОБСЕ и Бюро по демократическим институтам и правам человека, Межпарламентской Ассамблее Содружества Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества, Организации исламского сотрудничества, Совету сотрудничества тюркоязычных государств, Всемирной ассоциации избирательных органов. ЦИК также ожидает представителей избирательных органов 27 зарубежных стран и 223 наблюдателей из 47 стран", - сказала сотрудница ЦИК на заседании.
По словам Рахимовой, с начала избирательной компании Центризбирком аккредитовал 12 представителей ключевых групп Миссии по наблюдению за выборами Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека. Сейчас МИД страны подготовил проекты постановлений ЦИК об аккредитации еще шести международных наблюдателей: от Республики Татарстан, Японского института исследований Центральной Азии и Кавказа, МГИМО, Белорусского института стратегических исследований и ЦИК Грузии.
Кроме того, комиссия продолжает аккредитацию журналистов местных и международных изданий.
"Количество представителей всех СМИ, аккредитованных Центральной избирательной комиссией для освещения избирательного процесса Президента Республики Узбекистан, достигло 907 человек", - уточнил на заседании член ЦИК Шерзодхон Кудратхожа.
Ранее ЦИК объявил среди журналистов конкурс видеороликов о выборах.
Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября, 23 июля стартовала избирательная кампания. На заседании во вторник ЦИК также объявил о регистрации трех кандидатов в президенты: Максуды Варисовой (НДПУ), Шавката Мирзиёева (УзЛиДеп), Бахрома Абдухалимова (СДП "Адолат"). Еще два кандидата, Нарзулло Обломуродов ("Миллий тикланиш") и Бахром Абдухалимов (Экологическая партия) были зарегистрированы в субботу. Таким образом, в выборах принимают участие пять кандидатов от политических партий страны.