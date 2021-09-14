Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Паспорт и бланк в руках избирателя - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
В соответствии с изменениями, внесенными в статью 117 Конституции Республики Узбекистан, президентские выборы в стране пройдут 24 октября 2021 года. Избирательная кампания официально стартовала 23 июля.
https://uz.sputniknews.ru/20210914/dvadtsat-odnu-mejdunarodnuyu-organizatsiyu-priglasili-nablyudat-za-vyborami-v-uzbekistane-20489239.html
Двадцать одну международную организацию пригласили наблюдать за выборами в Узбекистане
Двадцать одну международную организацию пригласили наблюдать за выборами в Узбекистане
ЦИК также пригласил участвовать в выборах представителей избирательных органов 27 стран и 223 наблюдателям из 47 стран. 14.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-14T15:29+0500
2021-09-14T15:29+0500
выборы президента узбекистана-2021
цик узбекистана
наблюдатели
сми
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/0e/20484512_0:109:1281:829_1920x0_80_0_0_cb90911e9fdc5356e13464c1911f0352.jpg
ТАШКЕНТ, 14 сен – Sputnik. Центральная избирательная комиссия Узбекистана направила приглашения принять участие в предстоящих президентских выборах 21 международной организации, в том числе СНГ, Шанхайской организации сотрудничества, ОБСЕ и других. Об этом сообщила на заседании ЦИК 14 августа сотрудница комиссии Гюльноза Рахимова.По словам Рахимовой, с начала избирательной компании Центризбирком аккредитовал 12 представителей ключевых групп Миссии по наблюдению за выборами Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека. Сейчас МИД страны подготовил проекты постановлений ЦИК об аккредитации еще шести международных наблюдателей: от Республики Татарстан, Японского института исследований Центральной Азии и Кавказа, МГИМО, Белорусского института стратегических исследований и ЦИК Грузии. Кроме того, комиссия продолжает аккредитацию журналистов местных и международных изданий.Ранее ЦИК объявил среди журналистов конкурс видеороликов о выборах.Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября, 23 июля стартовала избирательная кампания. На заседании во вторник ЦИК также объявил о регистрации трех кандидатов в президенты: Максуды Варисовой (НДПУ), Шавката Мирзиёева (УзЛиДеп), Бахрома Абдухалимова (СДП "Адолат"). Еще два кандидата, Нарзулло Обломуродов ("Миллий тикланиш") и Бахром Абдухалимов (Экологическая партия) были зарегистрированы в субботу. Таким образом, в выборах принимают участие пять кандидатов от политических партий страны.
https://uz.sputniknews.ru/20210914/vse-kandidaty-v-prezidenty-zaregistrirovany-v-tsik-20484608.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/0e/20484512_14:0:1265:938_1920x0_80_0_0_dae351dedb9f5adbe716f7a2291fe569.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
цик узбекистана, наблюдатели, сми

Двадцать одну международную организацию пригласили наблюдать за выборами в Узбекистане

15:29 14.09.2021
244
© Пресс-служба ЦИК УзбекистанаЗаседание ЦИК Узбекистана
Заседание ЦИК Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.09.2021
© Пресс-служба ЦИК Узбекистана
ЦИК также пригласил участвовать в выборах представителей избирательных органов 27 стран и 223 наблюдателям из 47 стран.
ТАШКЕНТ, 14 сен – Sputnik. Центральная избирательная комиссия Узбекистана направила приглашения принять участие в предстоящих президентских выборах 21 международной организации, в том числе СНГ, Шанхайской организации сотрудничества, ОБСЕ и других. Об этом сообщила на заседании ЦИК 14 августа сотрудница комиссии Гюльноза Рахимова.
"Центральная избирательная комиссия в пределах своей компетенции направила пригласительные к участию в выборах Президента Республики Узбекистан 21 международной организации, в том числе Парламентской ассамблее ОБСЕ и Бюро по демократическим институтам и правам человека, Межпарламентской Ассамблее Содружества Независимых Государств, Шанхайской организации сотрудничества, Организации исламского сотрудничества, Совету сотрудничества тюркоязычных государств, Всемирной ассоциации избирательных органов. ЦИК также ожидает представителей избирательных органов 27 зарубежных стран и 223 наблюдателей из 47 стран", - сказала сотрудница ЦИК на заседании.
По словам Рахимовой, с начала избирательной компании Центризбирком аккредитовал 12 представителей ключевых групп Миссии по наблюдению за выборами Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека. Сейчас МИД страны подготовил проекты постановлений ЦИК об аккредитации еще шести международных наблюдателей: от Республики Татарстан, Японского института исследований Центральной Азии и Кавказа, МГИМО, Белорусского института стратегических исследований и ЦИК Грузии.
Кроме того, комиссия продолжает аккредитацию журналистов местных и международных изданий.
"Количество представителей всех СМИ, аккредитованных Центральной избирательной комиссией для освещения избирательного процесса Президента Республики Узбекистан, достигло 907 человек", - уточнил на заседании член ЦИК Шерзодхон Кудратхожа.
Ранее ЦИК объявил среди журналистов конкурс видеороликов о выборах.
Заседание ЦИК Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.09.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
Все кандидаты в президенты Узбекистана зарегистрированы в ЦИК
11:48
1084
Выборы президента Узбекистана пройдут 24 октября, 23 июля стартовала избирательная кампания. На заседании во вторник ЦИК также объявил о регистрации трех кандидатов в президенты: Максуды Варисовой (НДПУ), Шавката Мирзиёева (УзЛиДеп), Бахрома Абдухалимова (СДП "Адолат"). Еще два кандидата, Нарзулло Обломуродов ("Миллий тикланиш") и Бахром Абдухалимов (Экологическая партия) были зарегистрированы в субботу. Таким образом, в выборах принимают участие пять кандидатов от политических партий страны.
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:12Парк бесхозного периода: что станет с заброшенным садом в Сергелях?
19:05Узбекистан участвует в ремонте театра в Кыргызстане
19:00В Ташкенте пройдет экономический форум
18:54Правоохранители обнаружили на станции метро "Пахтакор" подозрительный пакет
18:30Министр юстиции Узбекистана отчитался перед депутатами
18:27Узбекистан направил в Афганистан одежду и медикаменты
17:22Шесть проектов молодых ученых Узбекистана могут получить госфинансирование
16:34После ЧП в Подмосковье закрыли общежитие для мигрантов
16:33В Ташкенте зарезали известного дзюдоиста Камолиддина Расулова
16:06Президенты Узбекистана и России обсудили по телефону обстановку в Афганистане
15:30Юлдуз Усманова споет свои лучшие хиты на фестивале в Душанбе
15:29Двадцать одну международную организацию пригласили наблюдать за выборами в Узбекистане
15:29Жители ряда районов Ташкента остались без газа: до каких пор продлится отключение
14:31Владимир Путин ушел на самоизоляцию
14:31Камилов провел встречу с госминистром Великобритании
14:08В Ташкентском филиале НИЯУ МИФИ сменился исполнительный директор
13:32В метро Москвы появились указатели на узбекском и таджикском языках — фото
12:51Закон о сейсмобезопасности принят в Узбекистане
12:44Военные Узбекистана участвуют в учениях ШОС в России
12:17Дом бабушки Лолы Юлдашевой сгорел дотла в крупном пожаре — фото