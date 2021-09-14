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https://uz.sputniknews.ru/20210914/glava-uzbekistana-i-zampred-kabmina-turkmenistana-obsudili-vodoxozyaystvennye-voprosy--20494953.html
Глава Узбекистана и зампред Кабмина Туркменистана обсудили водохозяйственные вопросы
Глава Узбекистана и зампред Кабмина Туркменистана обсудили водохозяйственные вопросы
Высокий гость передал Шавкату Мирзиёеву приветствия и наилучшие пожелания от президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. 14.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-14T19:57+0500
2021-09-14T19:57+0500
политика
узбекистан
шавкат мирзиёев
туркменистан
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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Заместитель председателя Кабинета Министров Туркменистана Эсенмырат Оразгелдиев в эти дни находится в Ташкенте для участия в мероприятиях двусторонних межправительственных комиссий. Его принял Шавкат Мирзиёев, сообщили в пресс-службе главы Узбекистана.В хроде переговоров шла речь о дальнейшем расширении узбекско-туркменского сотрудничества. Стороны отметили, что регулярные контакты на высшем уровне способствуют укреплению отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства между двумя государствами.Эсенмырат Оразгелдиев передал Шавкату Мирзиёеву приветствия и наилучшие пожелания от президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.Он также информировал о результатах заседаний совместных межправительственных комиссий по двустороннему сотрудничеству и водохозяйственным вопросам, состоявшихся в эти дни в Ташкенте.Мирзиёев подчеркнул важность тщательной подготовки предстоящего саммита в Узбекистане, речь, в частности, о формировании насыщенной повестки, а также продвижении проектов промышленной кооперации в отраслях экономики и программ культурно-гуманитарного обмена.
https://uz.sputniknews.ru/20210907/prezident-turkmenistana-planiruet-ofitsialnyy-vizit-v-uzbekistan-20400370.html
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узбекистан, шавкат мирзиёев, туркменистан

Глава Узбекистана и зампред Кабмина Туркменистана обсудили водохозяйственные вопросы

19:57 14.09.2021
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© Пресс-служба президента УзбекистанаПрезидент Узбекистана принял заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана
Президент Узбекистана принял заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.09.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Высокий гость передал Шавкату Мирзиёеву приветствия и наилучшие пожелания от президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.
ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Заместитель председателя Кабинета Министров Туркменистана Эсенмырат Оразгелдиев в эти дни находится в Ташкенте для участия в мероприятиях двусторонних межправительственных комиссий. Его принял Шавкат Мирзиёев, сообщили в пресс-службе главы Узбекистана.
В хроде переговоров шла речь о дальнейшем расширении узбекско-туркменского сотрудничества. Стороны отметили, что регулярные контакты на высшем уровне способствуют укреплению отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства между двумя государствами.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов прибыл в Ташкент - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.09.2021
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Президент Туркменистана планирует официальный визит в Узбекистан
7 сентября, 17:03
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Эсенмырат Оразгелдиев передал Шавкату Мирзиёеву приветствия и наилучшие пожелания от президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.
Он также информировал о результатах заседаний совместных межправительственных комиссий по двустороннему сотрудничеству и водохозяйственным вопросам, состоявшихся в эти дни в Ташкенте.
Мирзиёев подчеркнул важность тщательной подготовки предстоящего саммита в Узбекистане, речь, в частности, о формировании насыщенной повестки, а также продвижении проектов промышленной кооперации в отраслях экономики и программ культурно-гуманитарного обмена.
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