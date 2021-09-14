https://uz.sputniknews.ru/20210914/glava-uzbekistana-i-zampred-kabmina-turkmenistana-obsudili-vodoxozyaystvennye-voprosy--20494953.html

Глава Узбекистана и зампред Кабмина Туркменистана обсудили водохозяйственные вопросы

Глава Узбекистана и зампред Кабмина Туркменистана обсудили водохозяйственные вопросы

Высокий гость передал Шавкату Мирзиёеву приветствия и наилучшие пожелания от президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова. 14.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-14T19:57+0500

2021-09-14T19:57+0500

2021-09-14T19:57+0500

политика

узбекистан

шавкат мирзиёев

туркменистан

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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Заместитель председателя Кабинета Министров Туркменистана Эсенмырат Оразгелдиев в эти дни находится в Ташкенте для участия в мероприятиях двусторонних межправительственных комиссий. Его принял Шавкат Мирзиёев, сообщили в пресс-службе главы Узбекистана.В хроде переговоров шла речь о дальнейшем расширении узбекско-туркменского сотрудничества. Стороны отметили, что регулярные контакты на высшем уровне способствуют укреплению отношений дружбы, добрососедства и стратегического партнерства между двумя государствами.Эсенмырат Оразгелдиев передал Шавкату Мирзиёеву приветствия и наилучшие пожелания от президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова.Он также информировал о результатах заседаний совместных межправительственных комиссий по двустороннему сотрудничеству и водохозяйственным вопросам, состоявшихся в эти дни в Ташкенте.Мирзиёев подчеркнул важность тщательной подготовки предстоящего саммита в Узбекистане, речь, в частности, о формировании насыщенной повестки, а также продвижении проектов промышленной кооперации в отраслях экономики и программ культурно-гуманитарного обмена.

https://uz.sputniknews.ru/20210907/prezident-turkmenistana-planiruet-ofitsialnyy-vizit-v-uzbekistan-20400370.html

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