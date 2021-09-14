https://uz.sputniknews.ru/20210914/jiteli-ryada-rayonov-tashkenta-ostalis-bez-gaza-do-kakix-por-prodlitsya-otklyuchenie-20489125.html
Жители ряда районов Ташкента остались без газа: до каких пор продлится отключение
Жители ряда районов Ташкента остались без газа: до каких пор продлится отключение
До вечера газа не будет на 100 жилых участках в Яшнабадском районе, а также почти в 3000 домах в Чиланзарском районе Ташкента. 14.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-14T15:29+0500
2021-09-14T15:29+0500
2021-09-14T15:29+0500
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ташкент
худудгазтаъминот
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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Жители ряда домов в Яшнабадском и Чиланзарском районах столицы на несколько часов остались без газа. В пресс-службе АО "Худугазтаъминот" в первом случае объяснили это решение необходимостью подготовки к предстоящему осенне-зимнему сезону. Планируется подключить подземный газопровод среднего давления к действующему газопроводу многоквартирного дома на улице Чинабад (Яншабадский район).Работы повлияют на газоснабжение 100 жилых участков на этой территории.В Чиланзарском же районе завершается капитальный ремонт подземного газопровода среднего давления в районе махалли "Гавхар", планируется провести работы по его подключению.В этой связи газа до вечера не будет в 2971 жилом доме в махаллях "Домбрабад", "Катта Домбрабад", "Гавхар", "Наккошлик". Отключения коснутся также 49 многоэтажных домов и 10 оптовых потребителей в этом районе.
https://uz.sputniknews.ru/20210630/nekotorym-jitelyam-tashkenta-vremenno-otklyuchili-gaz-19471824.html
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ташкент, худудгазтаъминот
Жители ряда районов Ташкента остались без газа: до каких пор продлится отключение
До вечера газа не будет на 100 жилых участках в Яшнабадском районе, а также почти в 3000 домах в Чиланзарском районе Ташкента.
ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Жители ряда домов в Яшнабадском и Чиланзарском районах столицы на несколько часов остались без газа.
В пресс-службе АО "Худугазтаъминот" в первом случае объяснили
это решение необходимостью подготовки к предстоящему осенне-зимнему сезону. Планируется подключить подземный газопровод среднего давления к действующему газопроводу многоквартирного дома на улице Чинабад (Яншабадский район).
Работы повлияют на газоснабжение 100 жилых участков на этой территории.
В Чиланзарском же районе завершается капитальный ремонт подземного газопровода среднего давления в районе махалли "Гавхар", планируется провести работы по его подключению.
В этой связи газа до вечера не будет в 2971 жилом доме в махаллях "Домбрабад", "Катта Домбрабад", "Гавхар", "Наккошлик". Отключения коснутся также 49 многоэтажных домов и 10 оптовых потребителей в этом районе.