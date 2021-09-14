https://uz.sputniknews.ru/20210914/pravooxraniteli-obnarujili-na-stantsii-metro-paxtakor-podozritelnyy-paket-20493470.html
Правоохранители обнаружили на станции метро "Пахтакор" подозрительный пакет
Правоохранители обнаружили на станции метро "Пахтакор" подозрительный пакет
Для изучения бесхозного объекта была создана спецгруппа. Эксперты провели расследование в соответствии с регламентом метрополитена. 14.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-14T18:54+0500
2021-09-14T18:54+0500
2021-09-14T18:54+0500
общество
пахтакор
мвд узбекистана
ташкентский метрополитен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/924/96/9249635_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_a50509269dc115638fd0b214a5136bc4.jpg
ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. На станции "Пахтакор" столичного метрополитена правоохранители обнаружили бесхозный желтый пакет с непонятным содержимым, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.По данным силовой госструктуры, для изучения подозрительного предмета была создана спецгруппа. Эксперты провели расследование в соответствии с регламентом метрополитена. В ходе проверки выяснилось, что оставленный пакет принадлежит 21-летнему жителю Кашкадарьинской области.Как оказалось, в пакете находились личные вещи молодого человека. Он забыл их на станции из-за спешки. Позже мужчина смог их забрать.
https://uz.sputniknews.ru/20210611/v-stolichnom-metro-obnarujili-podozritelnyy-predmet---passajirov-evakuirovali-19213766.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/924/96/9249635_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_b576dbe830b9cd24e960eb6d6597fce0.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
пахтакор, мвд узбекистана, ташкентский метрополитен
Правоохранители обнаружили на станции метро "Пахтакор" подозрительный пакет
Для изучения бесхозного объекта была создана спецгруппа. Эксперты провели расследование в соответствии с регламентом метрополитена.
ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik.
На станции "Пахтакор" столичного метрополитена правоохранители обнаружили бесхозный желтый пакет с непонятным содержимым, сообщает
пресс-служба МВД Узбекистана.
По данным силовой госструктуры, для изучения подозрительного предмета была создана спецгруппа. Эксперты провели расследование в соответствии с регламентом метрополитена. В ходе проверки выяснилось, что оставленный пакет принадлежит 21-летнему жителю Кашкадарьинской области.
Как оказалось, в пакете находились личные вещи молодого человека. Он забыл их на станции из-за спешки. Позже мужчина смог их забрать.