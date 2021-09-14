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Правоохранители обнаружили на станции метро "Пахтакор" подозрительный пакет
Правоохранители обнаружили на станции метро "Пахтакор" подозрительный пакет
Для изучения бесхозного объекта была создана спецгруппа. Эксперты провели расследование в соответствии с регламентом метрополитена. 14.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-14T18:54+0500
2021-09-14T18:54+0500
общество
пахтакор
мвд узбекистана
ташкентский метрополитен
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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. На станции "Пахтакор" столичного метрополитена правоохранители обнаружили бесхозный желтый пакет с непонятным содержимым, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.По данным силовой госструктуры, для изучения подозрительного предмета была создана спецгруппа. Эксперты провели расследование в соответствии с регламентом метрополитена. В ходе проверки выяснилось, что оставленный пакет принадлежит 21-летнему жителю Кашкадарьинской области.Как оказалось, в пакете находились личные вещи молодого человека. Он забыл их на станции из-за спешки. Позже мужчина смог их забрать.
https://uz.sputniknews.ru/20210611/v-stolichnom-metro-obnarujili-podozritelnyy-predmet---passajirov-evakuirovali-19213766.html
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пахтакор, мвд узбекистана, ташкентский метрополитен

Правоохранители обнаружили на станции метро "Пахтакор" подозрительный пакет

18:54 14.09.2021
128
© Sputnik / Рамиз БахтияровСтанция Пахтакор
Станция Пахтакор - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.09.2021
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Для изучения бесхозного объекта была создана спецгруппа. Эксперты провели расследование в соответствии с регламентом метрополитена.
ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. На станции "Пахтакор" столичного метрополитена правоохранители обнаружили бесхозный желтый пакет с непонятным содержимым, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.
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По данным силовой госструктуры, для изучения подозрительного предмета была создана спецгруппа. Эксперты провели расследование в соответствии с регламентом метрополитена. В ходе проверки выяснилось, что оставленный пакет принадлежит 21-летнему жителю Кашкадарьинской области.
Как оказалось, в пакете находились личные вещи молодого человека. Он забыл их на станции из-за спешки. Позже мужчина смог их забрать.
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