https://uz.sputniknews.ru/20210914/pravooxraniteli-obnarujili-na-stantsii-metro-paxtakor-podozritelnyy-paket-20493470.html

Правоохранители обнаружили на станции метро "Пахтакор" подозрительный пакет

Правоохранители обнаружили на станции метро "Пахтакор" подозрительный пакет

Для изучения бесхозного объекта была создана спецгруппа. Эксперты провели расследование в соответствии с регламентом метрополитена. 14.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-14T18:54+0500

2021-09-14T18:54+0500

2021-09-14T18:54+0500

общество

пахтакор

мвд узбекистана

ташкентский метрополитен

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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. На станции "Пахтакор" столичного метрополитена правоохранители обнаружили бесхозный желтый пакет с непонятным содержимым, сообщает пресс-служба МВД Узбекистана.По данным силовой госструктуры, для изучения подозрительного предмета была создана спецгруппа. Эксперты провели расследование в соответствии с регламентом метрополитена. В ходе проверки выяснилось, что оставленный пакет принадлежит 21-летнему жителю Кашкадарьинской области.Как оказалось, в пакете находились личные вещи молодого человека. Он забыл их на станции из-за спешки. Позже мужчина смог их забрать.

https://uz.sputniknews.ru/20210611/v-stolichnom-metro-obnarujili-podozritelnyy-predmet---passajirov-evakuirovali-19213766.html

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пахтакор, мвд узбекистана, ташкентский метрополитен