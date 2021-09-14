https://uz.sputniknews.ru/20210914/s-1-oktyabrya-tamojennye-posty-perexodyat-na-udalennoe-deklarirovanie-20481693.html

Таможенные посты переходят "на удаленку": что это значит для Узбекистана

Таможенные посты переходят "на удаленку": что это значит для Узбекистана

Указом утвержден перечень из 63 ликвидируемых таможенных постов. 14.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-14T09:25+0500

2021-09-14T09:25+0500

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общество

таможенники

таможня

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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Президент Шавкат Мирзиёев подписал указ об упрощении таможенных процедур и дальнейшем совершенствовании организационной структуры органов государственной таможенной службы.Создаются внекатегорированные таможенные посты удаленного электронного декларирования, которые кардинально сокращают влияние человеческого фактора:Кроме того, начиная с 1 декабря, в пунктах пропуска автомобилей через госграницу РУз проверка и оформление документации на товары ветеринарных и фитосанитарных органов будет выполнять с использованием таможенной информационной системы "Единое окно". Наряду с этим, внедряется практика предоплаты всех подлежащих уплате сборов на основе единого счета-фактуры до въезда транспортных средств в пограничный пункт.С 1 января 2022 года также ускорятся процедуры возврата излишне уплаченных или взысканных таможенных платежей — в течение трех рабочих дней. Минимальный срок отсрочки либо рассрочки оплаты таможенных платежей — 14 дней.Для облегчения ВЭД внедряется практика условного выпуска товаров до завершения экспертизы на определение кода товаров в соответствии с товарной номенклатурой ВЭД, назначенной таможенным органом, с обеспечением оплаты таможенных платежей.Кроме того, создается возможность представления единого обеспечения по оплате таможенных платежей участника ВЭД в рамках нескольких таможенных операций.Указом утвержден перечень из 63 ликвидируемых таможенных постов.Концепция по реформированию таможенного администрирования и повышению эффективности деятельности таможенных органов в 2020-2023 годах включает обеспечение прозрачности и эффективности деятельности таможенных органов посредством внедрения ИКТ. Кроме того, основными задачами являются упрощение тарифного и нетарифного регулирования ВЭД, борьба с контрабандой и нарушениями таможенного законодательства, а также подготовка и повышение квалификации сотрудников таможенных органов.

https://uz.sputniknews.ru/20210913/v-uzbekistane-sozdadut-tamojennye-posty-elektronnogo-deklarirovaniya-20477904.html

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таможенники, таможня