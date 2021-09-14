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Шесть проектов молодых ученых Узбекистана могут получить госфинансирование
Шесть проектов молодых ученых Узбекистана могут получить госфинансирование
Среди одобренных разработок: пластины для лечения стоматита, экологически безопасная упаковка, солнечный обогреватель для школ и другие. 14.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-14T17:22+0500
2021-09-14T17:22+0500
общество
ученые
молодежь
министерство инновационного развития узбекистана
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ТАШКЕНТ, 14 сен – Sputnik. Министерство инновационного развития определило финалистов конкурса стартапов "Будущий ученый". Лучшие проекты могут получить государственное финансирование, сообщает пресс-служба ведомства.С мая на конкурс было подано в общем счете 150 заявок. Техническую экспертизу Координационного отдела Молодежной академии смогли пройти 74 стартапа. Следующий этап отбора – финансово-экономическую экспертизу – прошли 26 лучших проектов.В результате конкурса было отобрано 6 проектов по номинациям "Технологии", "Земля", "Развитие информатизации и информационных технологий", "Сельское хозяйство и охрана окружающей среды" и другим.Далее коллегия Мининновации рассмотрит проекты финалистов и примет решение о выделении финансирования.Напомним, 2021 год в Узбекистане объявлен Годом молодежи. В Узбекистане для поддержки молодых исследователей указом президента создаются "Академия молодых ученых" и "Технопарк молодежи", на базе которых будут действовать современные лаборатории и полигоны. В настоящее время молодые разработчики и стартапы могут также получить поддержку в Национальном офисе инноваций, действующем на базе Научно-практического центра инновационных разработок.
https://uz.sputniknews.ru/20210720/poleznaya-vozmojnost-uzbekistan-vydelit-100-mln-na-podderjku-molodejnyx-startapov-19750753.html
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ученые, молодежь, министерство инновационного развития узбекистана

Шесть проектов молодых ученых Узбекистана могут получить госфинансирование

17:22 14.09.2021
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CC0 / pixabay / Мужчина проводит исследования
Мужчина проводит исследования - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.09.2021
CC0 / pixabay /
Среди одобренных разработок: пластины для лечения стоматита, экологически безопасная упаковка, солнечный обогреватель для школ и другие.
ТАШКЕНТ, 14 сен – Sputnik. Министерство инновационного развития определило финалистов конкурса стартапов "Будущий ученый". Лучшие проекты могут получить государственное финансирование, сообщает пресс-служба ведомства.
С мая на конкурс было подано в общем счете 150 заявок. Техническую экспертизу Координационного отдела Молодежной академии смогли пройти 74 стартапа. Следующий этап отбора – финансово-экономическую экспертизу – прошли 26 лучших проектов.
В результате конкурса было отобрано 6 проектов по номинациям "Технологии", "Земля", "Развитие информатизации и информационных технологий", "Сельское хозяйство и охрана окружающей среды" и другим.
Проекты-финалисты конкурса "Будущий ученый"

- разработка солнечной обогревательной установки для дошкольных образовательных учреждений — на 36,33 млн сумов;

- выпуск биоразлагаемых смесей для производства экологически безопасных полимерных плёнок и упаковок — на 735 млн сумов;

- создание инновационных рельефных карт для слепых — на 98 млн сумов;

- пластинки для быстрого лечения стоматита — на 461 млн сумов;

- домашняя водонагревательная установка на основе местных материалов — на 55 млн сумов;

- выпуск рекуператоров и очистителей воздуха — на 698,08 млн сумов.

Далее коллегия Мининновации рассмотрит проекты финалистов и примет решение о выделении финансирования.
Напомним, 2021 год в Узбекистане объявлен Годом молодежи. В Узбекистане для поддержки молодых исследователей указом президента создаются "Академия молодых ученых" и "Технопарк молодежи", на базе которых будут действовать современные лаборатории и полигоны. В настоящее время молодые разработчики и стартапы могут также получить поддержку в Национальном офисе инноваций, действующем на базе Научно-практического центра инновационных разработок.
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Общество
Полезная "Возможность": Узбекистан выделит $100 млн на поддержку молодежных стартапов
20 июля, 14:58
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