https://uz.sputniknews.ru/20210914/shest-proektov-molodyx-uchenyx-uzbekistana-mogut-poluchit-gosfinansirovanie-20492053.html

Шесть проектов молодых ученых Узбекистана могут получить госфинансирование

Шесть проектов молодых ученых Узбекистана могут получить госфинансирование

Среди одобренных разработок: пластины для лечения стоматита, экологически безопасная упаковка, солнечный обогреватель для школ и другие. 14.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-14T17:22+0500

2021-09-14T17:22+0500

2021-09-14T17:22+0500

общество

ученые

молодежь

министерство инновационного развития узбекистана

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ТАШКЕНТ, 14 сен – Sputnik. Министерство инновационного развития определило финалистов конкурса стартапов "Будущий ученый". Лучшие проекты могут получить государственное финансирование, сообщает пресс-служба ведомства.С мая на конкурс было подано в общем счете 150 заявок. Техническую экспертизу Координационного отдела Молодежной академии смогли пройти 74 стартапа. Следующий этап отбора – финансово-экономическую экспертизу – прошли 26 лучших проектов.В результате конкурса было отобрано 6 проектов по номинациям "Технологии", "Земля", "Развитие информатизации и информационных технологий", "Сельское хозяйство и охрана окружающей среды" и другим.Далее коллегия Мининновации рассмотрит проекты финалистов и примет решение о выделении финансирования.Напомним, 2021 год в Узбекистане объявлен Годом молодежи. В Узбекистане для поддержки молодых исследователей указом президента создаются "Академия молодых ученых" и "Технопарк молодежи", на базе которых будут действовать современные лаборатории и полигоны. В настоящее время молодые разработчики и стартапы могут также получить поддержку в Национальном офисе инноваций, действующем на базе Научно-практического центра инновационных разработок.

https://uz.sputniknews.ru/20210720/poleznaya-vozmojnost-uzbekistan-vydelit-100-mln-na-podderjku-molodejnyx-startapov-19750753.html

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ученые, молодежь, министерство инновационного развития узбекистана