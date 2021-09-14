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Узбекистан участвует в ремонте театра в Кыргызстане
Узбекистан участвует в ремонте театра в Кыргызстане
Полная реконструкция Узбекского драматического театра в городе Ош завершится в начале 2022 года и обойдется сторонам в 5 миллионов долларов. 14.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-14T19:05+0500
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ТАШКЕНТ, 14 сен – Sputnik. Начата реконструкция Ошского академического музыкально-драматического узбекского театра имени Бабура на юге Кыргызстана. Капитальный ремонт и здания обойдется в 5 миллионов долларов, сообщает мэрия города Ош на своей странице в Facebook.О реконструкции театра договорились правительства Узбекистана и Кыргызстана. Во вторник комиссия из сотрудников государственных органов двух стран ознакомилась на месте с началом работ. Открытие обновленного здания запланировано на начало 2022 года.Узбекский драматический театр имени Бабура в Оше, история которого начинается еще в 1914 году, является старейшим театром в Средней Азии после Узбекского национального академического драматического театра имени Хамзы в Ташкенте. Нынешнее здание театра было построено в 1979 году.
https://uz.sputniknews.ru/20210907/kogda-tantsuet-dusha-v-gabte-imnavoi-sostoyalas-premera-baletnogo-spektaklya-lazgi-20389355.html
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ош, узбекистан, кыргызстан, театр

Узбекистан участвует в ремонте театра в Кыргызстане

19:05 14.09.2021
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© Мэрия г. ОшНачата реконструкция Узбекского драматического театра в Оше
Начата реконструкция Узбекского драматического театра в Оше - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.09.2021
© Мэрия г. Ош
Полная реконструкция Узбекского драматического театра в городе Ош завершится в начале 2022 года и обойдется сторонам в 5 миллионов долларов.
ТАШКЕНТ, 14 сен – Sputnik. Начата реконструкция Ошского академического музыкально-драматического узбекского театра имени Бабура на юге Кыргызстана. Капитальный ремонт и здания обойдется в 5 миллионов долларов, сообщает мэрия города Ош на своей странице в Facebook.
© Мэрия г. ОшНачата реконструкция Узбекского драматического театра в Оше
Начата реконструкция Узбекского драматического театра в Оше - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.09.2021
Начата реконструкция Узбекского драматического театра в Оше
© Мэрия г. Ош
О реконструкции театра договорились правительства Узбекистана и Кыргызстана. Во вторник комиссия из сотрудников государственных органов двух стран ознакомилась на месте с началом работ. Открытие обновленного здания запланировано на начало 2022 года.
"Отметим, что реконструкция театра начата согласно достигнутым соглашениям между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Кыргызской Республики по укреплению международных двусторонних социально-экономических связей", - говорится в сообщении мэрии.
© Мэрия г. ОшНачата реконструкция Узбекского драматического театра в Оше
Начата реконструкция Узбекского драматического театра в Оше - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.09.2021
Начата реконструкция Узбекского драматического театра в Оше
© Мэрия г. Ош
Узбекский драматический театр имени Бабура в Оше, история которого начинается еще в 1914 году, является старейшим театром в Средней Азии после Узбекского национального академического драматического театра имени Хамзы в Ташкенте. Нынешнее здание театра было построено в 1979 году.
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