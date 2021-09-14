https://uz.sputniknews.ru/20210914/uzbekistan-uchastvuet-v-remonte-teatra-v-kyrgyzstane-20493855.html

Узбекистан участвует в ремонте театра в Кыргызстане

Узбекистан участвует в ремонте театра в Кыргызстане

Полная реконструкция Узбекского драматического театра в городе Ош завершится в начале 2022 года и обойдется сторонам в 5 миллионов долларов. 14.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-14T19:05+0500

2021-09-14T19:05+0500

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общество

ош

узбекистан

кыргызстан

театр

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ТАШКЕНТ, 14 сен – Sputnik. Начата реконструкция Ошского академического музыкально-драматического узбекского театра имени Бабура на юге Кыргызстана. Капитальный ремонт и здания обойдется в 5 миллионов долларов, сообщает мэрия города Ош на своей странице в Facebook.О реконструкции театра договорились правительства Узбекистана и Кыргызстана. Во вторник комиссия из сотрудников государственных органов двух стран ознакомилась на месте с началом работ. Открытие обновленного здания запланировано на начало 2022 года.Узбекский драматический театр имени Бабура в Оше, история которого начинается еще в 1914 году, является старейшим театром в Средней Азии после Узбекского национального академического драматического театра имени Хамзы в Ташкенте. Нынешнее здание театра было построено в 1979 году.

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ош, узбекистан, кыргызстан, театр