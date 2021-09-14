https://uz.sputniknews.ru/20210914/uzbekistan-uchastvuet-v-remonte-teatra-v-kyrgyzstane-20493855.html
Узбекистан участвует в ремонте театра в Кыргызстане
Узбекистан участвует в ремонте театра в Кыргызстане
Полная реконструкция Узбекского драматического театра в городе Ош завершится в начале 2022 года и обойдется сторонам в 5 миллионов долларов. 14.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-14T19:05+0500
2021-09-14T19:05+0500
2021-09-14T19:05+0500
общество
ош
узбекистан
кыргызстан
театр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/0e/20493734_79:0:1915:1033_1920x0_80_0_0_0bc38e8048e56c999b5b5f2a08e67413.jpg
ТАШКЕНТ, 14 сен – Sputnik. Начата реконструкция Ошского академического музыкально-драматического узбекского театра имени Бабура на юге Кыргызстана. Капитальный ремонт и здания обойдется в 5 миллионов долларов, сообщает мэрия города Ош на своей странице в Facebook.О реконструкции театра договорились правительства Узбекистана и Кыргызстана. Во вторник комиссия из сотрудников государственных органов двух стран ознакомилась на месте с началом работ. Открытие обновленного здания запланировано на начало 2022 года.Узбекский драматический театр имени Бабура в Оше, история которого начинается еще в 1914 году, является старейшим театром в Средней Азии после Узбекского национального академического драматического театра имени Хамзы в Ташкенте. Нынешнее здание театра было построено в 1979 году.
https://uz.sputniknews.ru/20210907/kogda-tantsuet-dusha-v-gabte-imnavoi-sostoyalas-premera-baletnogo-spektaklya-lazgi-20389355.html
ош
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/0e/20493734_308:0:1685:1033_1920x0_80_0_0_fdc77c0a6d243a62cb35936b74a60dfb.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ош, узбекистан, кыргызстан, театр
Узбекистан участвует в ремонте театра в Кыргызстане
Полная реконструкция Узбекского драматического театра в городе Ош завершится в начале 2022 года и обойдется сторонам в 5 миллионов долларов.
ТАШКЕНТ, 14 сен – Sputnik.
Начата реконструкция Ошского академического музыкально-драматического узбекского театра имени Бабура на юге Кыргызстана. Капитальный ремонт и здания обойдется в 5 миллионов долларов, сообщает мэрия города Ош на своей странице в Facebook
.
О реконструкции театра договорились правительства Узбекистана и Кыргызстана. Во вторник комиссия из сотрудников государственных органов двух стран ознакомилась на месте с началом работ. Открытие обновленного здания запланировано на начало 2022 года.
"Отметим, что реконструкция театра начата согласно достигнутым соглашениям между Правительством Республики Узбекистан и Правительством Кыргызской Республики по укреплению международных двусторонних социально-экономических связей", - говорится в сообщении мэрии.
Узбекский драматический театр имени Бабура в Оше, история которого начинается еще в 1914 году, является старейшим театром в Средней Азии после Узбекского национального академического драматического театра имени Хамзы в Ташкенте. Нынешнее здание театра было построено в 1979 году.