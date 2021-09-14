https://uz.sputniknews.ru/20210914/v-tashkente-zarezali-izvestnogo-dzyudoista-kamoliddina-rasulova-20491189.html

В Ташкенте зарезали известного дзюдоиста Камолиддина Расулова

В Ташкенте зарезали известного дзюдоиста Камолиддина Расулова

В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство", предусматривающей лишение свободы сроком от 10 до 15 лет. 14.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-14T16:33+0500

2021-09-14T16:33+0500

2021-09-14T16:39+0500

происшествия

убийство

спортсмен

дзюдо

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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Накануне в Учтепинском районе столицы в ходе бурной ссоры был зарезан известный дзюдоист 29-летний Камолиддин Расулов. Информацию подтвердили корреспонденту Sputnik в Федерации дзюдо Узбекистана. По данным Генпрокуратуры, инцидент произошел между спортсменом и его 30-летним знакомым. В ходе проведенного расследования выяснилось, что мужчина нанес Расулову удары кухонным ножом в различные части тела, в результате чего дзюдоист скончался. Разногласия между молодыми людьми возникли из-за того, что боец ранее продал своему приятелю витамины, после применения которых у него ухудшилось здоровье, пояснили в надзорном ведомстве. Правонарушитель был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство", предусматривающей лишение свободы сроком от 10 до 15 лет.Напомним: Расулов являлся чемпионом мира по самбо среди юниоров 2012 года, серебряным призером Гран-при по дзюдо в 2019 году в Ташкенте.

https://uz.sputniknews.ru/20210818/mvd-raskrylo-podrobnosti-ubiystva-sportsmena-elbeka-raximova-20138324.html

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убийство, спортсмен, дзюдо