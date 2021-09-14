Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Происшествия
https://uz.sputniknews.ru/20210914/v-tashkente-zarezali-izvestnogo-dzyudoista-kamoliddina-rasulova-20491189.html
В Ташкенте зарезали известного дзюдоиста Камолиддина Расулова
В Ташкенте зарезали известного дзюдоиста Камолиддина Расулова
В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство", предусматривающей лишение свободы сроком от 10 до 15 лет. 14.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-14T16:33+0500
2021-09-14T16:39+0500
происшествия
убийство
спортсмен
дзюдо
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/10/16011314_50:0:1300:703_1920x0_80_0_0_52f2a37358e61f04876eb425d28f931f.jpg
ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Накануне в Учтепинском районе столицы в ходе бурной ссоры был зарезан известный дзюдоист 29-летний Камолиддин Расулов. Информацию подтвердили корреспонденту Sputnik в Федерации дзюдо Узбекистана. По данным Генпрокуратуры, инцидент произошел между спортсменом и его 30-летним знакомым. В ходе проведенного расследования выяснилось, что мужчина нанес Расулову удары кухонным ножом в различные части тела, в результате чего дзюдоист скончался. Разногласия между молодыми людьми возникли из-за того, что боец ранее продал своему приятелю витамины, после применения которых у него ухудшилось здоровье, пояснили в надзорном ведомстве. Правонарушитель был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство", предусматривающей лишение свободы сроком от 10 до 15 лет.Напомним: Расулов являлся чемпионом мира по самбо среди юниоров 2012 года, серебряным призером Гран-при по дзюдо в 2019 году в Ташкенте.
https://uz.sputniknews.ru/20210818/mvd-raskrylo-podrobnosti-ubiystva-sportsmena-elbeka-raximova-20138324.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/02/10/16011314_230:0:1167:703_1920x0_80_0_0_7f4be9d1ce974533534f941c078cbe7c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
убийство, спортсмен, дзюдо

В Ташкенте зарезали известного дзюдоиста Камолиддина Расулова

16:33 14.09.2021 (обновлено: 16:39 14.09.2021)
402
© Sputnik / Табылды КадырбековНож в руке
Нож в руке - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.09.2021
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
В отношении правонарушителя возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство", предусматривающей лишение свободы сроком от 10 до 15 лет.
ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Накануне в Учтепинском районе столицы в ходе бурной ссоры был зарезан известный дзюдоист 29-летний Камолиддин Расулов. Информацию подтвердили корреспонденту Sputnik в Федерации дзюдо Узбекистана.
По данным Генпрокуратуры, инцидент произошел между спортсменом и его 30-летним знакомым.
В ходе проведенного расследования выяснилось, что мужчина нанес Расулову удары кухонным ножом в различные части тела, в результате чего дзюдоист скончался.
Нож в руке. Иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 18.08.2021
Происшествия
МВД раскрыло подробности убийства спортсмена Элбека Рахимова
18 августа, 22:09
14222
Разногласия между молодыми людьми возникли из-за того, что боец ранее продал своему приятелю витамины, после применения которых у него ухудшилось здоровье, пояснили в надзорном ведомстве.
Правонарушитель был задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство", предусматривающей лишение свободы сроком от 10 до 15 лет.
Напомним: Расулов являлся чемпионом мира по самбо среди юниоров 2012 года, серебряным призером Гран-при по дзюдо в 2019 году в Ташкенте.
010010
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:12Парк бесхозного периода: что станет с заброшенным садом в Сергелях?
19:05Узбекистан участвует в ремонте театра в Кыргызстане
19:00В Ташкенте пройдет экономический форум
18:54Правоохранители обнаружили на станции метро "Пахтакор" подозрительный пакет
18:30Министр юстиции Узбекистана отчитался перед депутатами
18:27Узбекистан направил в Афганистан одежду и медикаменты
17:22Шесть проектов молодых ученых Узбекистана могут получить госфинансирование
16:34После ЧП в Подмосковье закрыли общежитие для мигрантов
16:33В Ташкенте зарезали известного дзюдоиста Камолиддина Расулова
16:06Президенты Узбекистана и России обсудили по телефону обстановку в Афганистане
15:30Юлдуз Усманова споет свои лучшие хиты на фестивале в Душанбе
15:29Двадцать одну международную организацию пригласили наблюдать за выборами в Узбекистане
15:29Жители ряда районов Ташкента остались без газа: до каких пор продлится отключение
14:31Владимир Путин ушел на самоизоляцию
14:31Камилов провел встречу с госминистром Великобритании
14:08В Ташкентском филиале НИЯУ МИФИ сменился исполнительный директор
13:32В метро Москвы появились указатели на узбекском и таджикском языках — фото
12:51Закон о сейсмобезопасности принят в Узбекистане
12:44Военные Узбекистана участвуют в учениях ШОС в России
12:17Дом бабушки Лолы Юлдашевой сгорел дотла в крупном пожаре — фото