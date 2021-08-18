https://uz.sputniknews.ru/20210818/mvd-raskrylo-podrobnosti-ubiystva-sportsmena-elbeka-raximova-20138324.html

МВД раскрыло подробности убийства спортсмена Элбека Рахимова

МВД раскрыло подробности убийства спортсмена Элбека Рахимова

Убийц Рахимова будут судить по статье за умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, из хулиганских побуждений, группой лиц. Им грозит наказание вплоть... 18.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-18T22:09+0500

2021-08-18T22:09+0500

2021-08-18T22:09+0500

происшествия

узбекистан

мвд

убийство

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ТАШКЕНТ, 18 авг — Sputnik. Пресс-служба УВД Кашкадарьинской области опубликовала подробности жестокого убийства мастера спорта по боевым единоборствам Элбека Рахимова в Карши.Как сообщается, спортсмена поджидали у дома семь человек, вооруженные ножами и другими видами холодного оружия. Когда Рахимов вышел на улицу 17 августа около 10.00, они набросились на него и жестоко избили.После этого они посадили потерпевшего в машину и высадили лишь около здания Чиракчинского районного медицинского объединения. По версии следствия — в целях сокрытия следов преступления.Несмотря на оказанную медицинскую помощь, спортсмен скончался от полученных травм в больнице в тот же день.В отношении шестерых задержанных возбуждено уголовное дело по пунктам “л” и “п” части второй статьи 97 Уголовного кодекса Республики Узбекистан — умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах, из хулиганских побуждений, группой лиц.В случае признания их виновными им грозит наказание в виде лишения свободы от пятнадцати до двадцати пяти лет или пожизненного заключения.Как сообщалось ранее, Элбек Рахимов был тренером, занимался MMA, ушу саньда и кикбоксингом. Был знаком с бойцом MMA Муродом Хантураевым, который в конце июля погиб в автокатастрофе.

https://uz.sputniknews.ru/20210730/v-uzbekistane-za-polgoda-soversheno-svyshe-dvuxsot-ubiystv-19889268.html

https://uz.sputniknews.ru/20210612/senat-prokontroliruet-situatsiyu-s-ubiystvom-zamnachalnika-gni-kattakurgana-sotrudnikami-dps-19218476.html

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узбекистан, мвд, убийство