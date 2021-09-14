https://uz.sputniknews.ru/20210914/v-uzbekistane-predlojili-zapretit-tiktok-20481494.html
В Узбекистане предложили запретить TikTok
В Узбекистане предложили запретить TikTok
Поводом для этого стало резонансное видео, где две школьницы из Навои прямо во время урока запустили трансляцию в TikTok и демонстративно ругались матом. 14.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-14T09:55+0500
2021-09-14T09:55+0500
2021-09-14T09:55+0500
общество
узбекистан
соцсети
демократическая партия "миллий тикланиш"
tiktok
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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Демократическая партия "Миллий тикланиш" предложила запретить социальную сеть TikTok на территории Узбекистана.Поводом для этого стал резонансных ролик, на котором две школьницы из Навои прямо во время урока включили трансляцию в TikTok и демонстративно ругались матом при учителе и одноклассниках.Зампредседателя Центрального Совета партии Феруза Мухамеджанова обратила внимание на то, насколько сильно влияют на школьников соцсети.По словам депутата, контент, которым сегодня полны TikTok и другие платформы, негативно сказывается на духовности молодого поколения. Мухамеджанова отметила, что инцидент в Навои лишь подтверждает это.Представительница партии между тем не стала полностью перекладывать вину на соцсети. Мухамеджанова заявила, что сегодня в школах существуют проблемы в воспитательном процессе учеников. Мухамеджанова призвала усилить меры ответственности за подобное поведение несовершеннолетних, а также активно повышать уровень воспитательного процесса в школах.
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узбекистан, соцсети, демократическая партия "миллий тикланиш", tiktok
В Узбекистане предложили запретить TikTok
Поводом для этого стало резонансное видео, где две школьницы из Навои прямо во время урока запустили трансляцию в TikTok и демонстративно ругались матом.
ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Демократическая партия "Миллий тикланиш" предложила запретить социальную сеть TikTok на территории Узбекистана.
Поводом для этого стал резонансных ролик, на котором две школьницы из Навои прямо во время урока включили
трансляцию в TikTok и демонстративно ругались матом при учителе и одноклассниках.
Зампредседателя Центрального Совета партии Феруза Мухамеджанова обратила внимание
на то, насколько сильно влияют на школьников соцсети.
По словам депутата, контент, которым сегодня полны TikTok и другие платформы, негативно сказывается на духовности молодого поколения.
Мухамеджанова отметила, что инцидент в Навои лишь подтверждает это.
Представительница партии между тем не стала полностью перекладывать вину на соцсети. Мухамеджанова заявила, что сегодня в школах существуют проблемы в воспитательном процессе учеников.
"Инцидент с девочками должен стать тревожным сигналом не только для работников образования и правоохранительных органов, но и для организаций, непосредственно отвечающих за просвещение молодежи, а также широкой общественности", — подчеркнула депутат.
Мухамеджанова призвала усилить меры ответственности за подобное поведение несовершеннолетних, а также активно повышать уровень воспитательного процесса в школах.