https://uz.sputniknews.ru/20210914/v-uzbekistane-predlojili-zapretit-tiktok-20481494.html

В Узбекистане предложили запретить TikTok

В Узбекистане предложили запретить TikTok

Поводом для этого стало резонансное видео, где две школьницы из Навои прямо во время урока запустили трансляцию в TikTok и демонстративно ругались матом. 14.09.2021, Sputnik Узбекистан

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общество

узбекистан

соцсети

демократическая партия "миллий тикланиш"

tiktok

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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Демократическая партия "Миллий тикланиш" предложила запретить социальную сеть TikTok на территории Узбекистана.Поводом для этого стал резонансных ролик, на котором две школьницы из Навои прямо во время урока включили трансляцию в TikTok и демонстративно ругались матом при учителе и одноклассниках.Зампредседателя Центрального Совета партии Феруза Мухамеджанова обратила внимание на то, насколько сильно влияют на школьников соцсети.По словам депутата, контент, которым сегодня полны TikTok и другие платформы, негативно сказывается на духовности молодого поколения. Мухамеджанова отметила, что инцидент в Навои лишь подтверждает это.Представительница партии между тем не стала полностью перекладывать вину на соцсети. Мухамеджанова заявила, что сегодня в школах существуют проблемы в воспитательном процессе учеников. Мухамеджанова призвала усилить меры ответственности за подобное поведение несовершеннолетних, а также активно повышать уровень воспитательного процесса в школах.

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узбекистан, соцсети, демократическая партия "миллий тикланиш", tiktok