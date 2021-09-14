В Узбекистане развивают хирургию и трансплантологию

ТАШКЕНТ, 14 сен – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выслушал доклад о развитии хирургической службы республики и дал поручение увеличить количество видов проводимых операций и уделить особое внимание развитию трансплантологии, сообщает пресс-служба главы государства.Базовым хирургическим учреждением в стране является Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр хирургии имени академика В. Вахидова. В разных регионах республики действуют 14 филиалов центра.Кроме того, создаются 35 межрайонных центров сочетанных травм и острых сосудистых заболеваний, где будут проводиться высокотехнологичные операции. Специализированные медицинские учреждения на 50 мест создаются на базе районных и городских больниц. В медцентрах устанавливается современное оборудование, врачи проходят повышение квалификации, проводятся сеансы телемедицины.В медицинских центрах страны ежегодно проводится в среднем 750 тысяч операций. Принятые меры по развитию здравоохранения позволили расширить перечень хирургических вмешательств, проводимых в республике.Президент Шавкат Мирзиёев дал поручение создать условия для дальнейшего расширения перечня операций: в межрайонных центрах до 79, на областном уровне – до 168.Особое внимание глава государства уделил развитию трансплантации органов. Медицинский центр имени В. Вахидова будет ориентирован на трансплантологию, при нем будет создана иммуногенетическая лаборатория и симуляционный центр. Операции по трансплантации почек планируется проводить также в Наманганской, Самаркандской и Хорезмской областях.В настоящее время в Узбекистане в пересадке почек нуждаются 1500 человек, в пересадке печени – 500 человек. Для развития трансплантологии в настоящее время создается правовая и организационная база, строится новый корпус для отделений кардиохирургии, трансплантологии и нейрососудистой хирургии в Республиканском центре экстренной медицинской помощи.
В Ташкенте будет создана имуногенетическая лаборатория, в областях планируется наладить проведение операций по трансплантации почек.
ТАШКЕНТ, 14 сен – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выслушал доклад о развитии хирургической службы республики и дал поручение увеличить количество видов проводимых операций и уделить особое внимание развитию трансплантологии, сообщает пресс-служба главы государства.
Базовым хирургическим учреждением в стране является Республиканский специализированный научно-практический медицинский центр хирургии имени академика В. Вахидова. В разных регионах республики действуют 14 филиалов центра.
Кроме того, создаются 35 межрайонных центров сочетанных травм и острых сосудистых заболеваний, где будут проводиться высокотехнологичные операции. Специализированные медицинские учреждения на 50 мест создаются на базе районных и городских больниц. В медцентрах устанавливается современное оборудование, врачи проходят повышение квалификации, проводятся сеансы телемедицины.
В медицинских центрах страны ежегодно проводится в среднем 750 тысяч операций. Принятые меры по развитию здравоохранения позволили расширить перечень хирургических вмешательств, проводимых в республике.
Количество видов хирургических операций, проводимых в стране:
В республиканских центрах – 350;
В областных центрах – 130;
В районных больницах – 60.
Президент Шавкат Мирзиёев дал поручение создать условия для дальнейшего расширения перечня операций: в межрайонных центрах до 79, на областном уровне – до 168.
Особое внимание глава государства уделил развитию трансплантации органов. Медицинский центр имени В. Вахидова будет ориентирован на трансплантологию, при нем будет создана иммуногенетическая лаборатория и симуляционный центр. Операции по трансплантации почек планируется проводить также в Наманганской, Самаркандской и Хорезмской областях.
"Президент подчеркнул необходимость подготовки специалистов в области диагностики, оперирования и лечения на основе передовых технологий, организации повышения квалификации в ведущих медицинских учреждениях за рубежом", - говорится в сообщении пресс-службы.
В настоящее время в Узбекистане в пересадке почек нуждаются 1500 человек, в пересадке печени – 500 человек. Для развития трансплантологии в настоящее время создается правовая и организационная база, строится новый корпус для отделений кардиохирургии, трансплантологии и нейрососудистой хирургии в Республиканском центре экстренной медицинской помощи.