https://uz.sputniknews.ru/20210915/agentstvo-oon-ob-ukazatelyax-v-metro-moskvy-eto-jest-uvajeniya-k-migrantam-20505179.html

Агентство ООН об указателях в метро Москвы: это жест уважения к мигрантам

Агентство ООН об указателях в метро Москвы: это жест уважения к мигрантам

Это положительный опыт, который можно расценивать также как "жест уважения от стороны местных властей к иностранным гражданам, приехавшим, может быть, не... 15.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-15T13:56+0500

2021-09-15T13:56+0500

2021-09-15T14:03+0500

миграция

метро

узбекский язык

трудовые мигранты

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ТАШКЕНТ, 15 сен – Sputnik. Глава бюро Международной организации по миграции в Москве Абдусаттор Эсоев прокомментировал РИА Новости решение московского метрополитена продублировать указатели на двух станциях на фарси и узбекском языке.По его словам, такая практика используется во многих странах, чтобы иностранным гражданам было легче ориентироваться в общественных местах. Это положительный опыт, который можно расценивать также как "жест уважения от стороны местных властей к иностранным гражданам, приехавшим, может быть, не только на работу, но и в гости".Эсоев привел в пример США, где есть городские пространства, на которых используется русский язык. Даже несмотря на то, что все русские люди, работающие в этих местах знают английский, в знак уважения там все равно вывешивают надписи, в том числе и на русском языке.Ранее сообщалось, что на станциях метро "Прокшино" и "Лесопарковая" московского метрополитена появились указатели на фарси и узбекском языке. Решение было принято для удобства приезжих из стран Центральной Азии, поскольку от этих станций ходят маршруты наземного транспорта до миграционного центра "Сахарово".

https://uz.sputniknews.ru/20180727/Obyazatelno-pomogut-v-MMTs-v-Sakharovo-rasskazali-ob-adaptatsii-migrantov-8985456.html

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

метро, узбекский язык, трудовые мигранты