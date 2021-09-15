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Миграция
https://uz.sputniknews.ru/20210915/agentstvo-oon-ob-ukazatelyax-v-metro-moskvy-eto-jest-uvajeniya-k-migrantam-20505179.html
Агентство ООН об указателях в метро Москвы: это жест уважения к мигрантам
Агентство ООН об указателях в метро Москвы: это жест уважения к мигрантам
Это положительный опыт, который можно расценивать также как "жест уважения от стороны местных властей к иностранным гражданам, приехавшим, может быть, не... 15.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-15T13:56+0500
2021-09-15T14:03+0500
миграция
метро
узбекский язык
трудовые мигранты
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ТАШКЕНТ, 15 сен – Sputnik. Глава бюро Международной организации по миграции в Москве Абдусаттор Эсоев прокомментировал РИА Новости решение московского метрополитена продублировать указатели на двух станциях на фарси и узбекском языке.По его словам, такая практика используется во многих странах, чтобы иностранным гражданам было легче ориентироваться в общественных местах. Это положительный опыт, который можно расценивать также как "жест уважения от стороны местных властей к иностранным гражданам, приехавшим, может быть, не только на работу, но и в гости".Эсоев привел в пример США, где есть городские пространства, на которых используется русский язык. Даже несмотря на то, что все русские люди, работающие в этих местах знают английский, в знак уважения там все равно вывешивают надписи, в том числе и на русском языке.Ранее сообщалось, что на станциях метро "Прокшино" и "Лесопарковая" московского метрополитена появились указатели на фарси и узбекском языке. Решение было принято для удобства приезжих из стран Центральной Азии, поскольку от этих станций ходят маршруты наземного транспорта до миграционного центра "Сахарово".
https://uz.sputniknews.ru/20180727/Obyazatelno-pomogut-v-MMTs-v-Sakharovo-rasskazali-ob-adaptatsii-migrantov-8985456.html
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метро, узбекский язык, трудовые мигранты

Агентство ООН об указателях в метро Москвы: это жест уважения к мигрантам

13:56 15.09.2021 (обновлено: 14:03 15.09.2021)
697
© Sputnik / Vladimir Pesnya / Перейти в фотобанкПассажиры в вагоне поезда Московского метрополитена
Пассажиры в вагоне поезда Московского метрополитена - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.09.2021
© Sputnik / Vladimir Pesnya
/
Перейти в фотобанк
Это положительный опыт, который можно расценивать также как "жест уважения от стороны местных властей к иностранным гражданам, приехавшим, может быть, не только на работу, но и в гости".
ТАШКЕНТ, 15 сен – Sputnik. Глава бюро Международной организации по миграции в Москве Абдусаттор Эсоев прокомментировал РИА Новости решение московского метрополитена продублировать указатели на двух станциях на фарси и узбекском языке.
По его словам, такая практика используется во многих странах, чтобы иностранным гражданам было легче ориентироваться в общественных местах. Это положительный опыт, который можно расценивать также как "жест уважения от стороны местных властей к иностранным гражданам, приехавшим, может быть, не только на работу, но и в гости".
Эсоев привел в пример США, где есть городские пространства, на которых используется русский язык. Даже несмотря на то, что все русские люди, работающие в этих местах знают английский, в знак уважения там все равно вывешивают надписи, в том числе и на русском языке.
В ММЦ Сахарово рассказали об адаптации мигрантов в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.07.2018
Миграция
Обязательно помогут: в ММЦ в Сахарово рассказали об адаптации мигрантов
27 июля 2018, 17:06
401
Ранее сообщалось, что на станциях метро "Прокшино" и "Лесопарковая" московского метрополитена появились указатели на фарси и узбекском языке. Решение было принято для удобства приезжих из стран Центральной Азии, поскольку от этих станций ходят маршруты наземного транспорта до миграционного центра "Сахарово".
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