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Девушка пыталась сброситься с многоэтажки в Ташкенте

Девушка пыталась сброситься с многоэтажки в Ташкенте

Инцидент произошел в жилом массиве Башлык в Яккасарайском районе Ташкента. Стоящего на карнизе окна в подъезде человека заметили соседи, которые и вызвали... 15.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-15T20:59+0500

2021-09-15T20:59+0500

2021-09-15T20:59+0500

происшествия

узбекистан

мвд

суицид

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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Столичным правоохранителям удалось спасти жизнь девушке, пытавшейся покончить жизнь самоубийством, спрыгнув с окна восьмиэтажного дома, сообщает ведомственная газета МВД “На посту”.По данным издания, инцидент произошел в жилом массиве Башлык в Яккасарайском районе Ташкента. Стоящего на карнизе окна в подъезде человека заметили соседи, которые и вызвали сотрудников органов внутренних дел.Специалисты, прибывшие на место, смогли отвлечь девушку разговорами и не позволили ей совершить суицид. В стрессовом состоянии ее доставили в больницу.О причинах, побудивших ее свести счеты с жизнью, не сообщается.При этом в марте глава Министерства внутренних дел Пулат Бобожонов заявил, что причиной каждого шестого суицида в Узбекистане в 2020 году стал семейный конфликт. Охранные ордера в прошлом году получили 14 774 женщины, подвергшиеся притеснениям в семейной жизни. При этом лишь в 317 случаях виновников привлекли к административной и уголовной ответственности.

https://uz.sputniknews.ru/20210714/sotrudnik-uvd-v-fergane-spas-devushku-ot-suitsida-19677608.html

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Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, мвд, суицид