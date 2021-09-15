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Девушка пыталась сброситься с многоэтажки в Ташкенте
Девушка пыталась сброситься с многоэтажки в Ташкенте
Инцидент произошел в жилом массиве Башлык в Яккасарайском районе Ташкента. Стоящего на карнизе окна в подъезде человека заметили соседи, которые и вызвали... 15.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-15T20:59+0500
2021-09-15T20:59+0500
происшествия
узбекистан
мвд
суицид
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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Столичным правоохранителям удалось спасти жизнь девушке, пытавшейся покончить жизнь самоубийством, спрыгнув с окна восьмиэтажного дома, сообщает ведомственная газета МВД “На посту”.По данным издания, инцидент произошел в жилом массиве Башлык в Яккасарайском районе Ташкента. Стоящего на карнизе окна в подъезде человека заметили соседи, которые и вызвали сотрудников органов внутренних дел.Специалисты, прибывшие на место, смогли отвлечь девушку разговорами и не позволили ей совершить суицид. В стрессовом состоянии ее доставили в больницу.О причинах, побудивших ее свести счеты с жизнью, не сообщается.При этом в марте глава Министерства внутренних дел Пулат Бобожонов заявил, что причиной каждого шестого суицида в Узбекистане в 2020 году стал семейный конфликт. Охранные ордера в прошлом году получили 14 774 женщины, подвергшиеся притеснениям в семейной жизни. При этом лишь в 317 случаях виновников привлекли к административной и уголовной ответственности.
https://uz.sputniknews.ru/20210714/sotrudnik-uvd-v-fergane-spas-devushku-ot-suitsida-19677608.html
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узбекистан, мвд, суицид

Девушка пыталась сброситься с многоэтажки в Ташкенте

20:59 15.09.2021
832
CC0 / Unsplash / Melanie Wasser / Девушка закрывает лицо руками
Девушка закрывает лицо руками - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.09.2021
CC0 / Unsplash / Melanie Wasser /
Инцидент произошел в жилом массиве Башлык в Яккасарайском районе Ташкента. Стоящего на карнизе окна в подъезде человека заметили соседи, которые и вызвали правоохранителей.
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Столичным правоохранителям удалось спасти жизнь девушке, пытавшейся покончить жизнь самоубийством, спрыгнув с окна восьмиэтажного дома, сообщает ведомственная газета МВД “На посту”.
По данным издания, инцидент произошел в жилом массиве Башлык в Яккасарайском районе Ташкента. Стоящего на карнизе окна в подъезде человека заметили соседи, которые и вызвали сотрудников органов внутренних дел.
Специалисты, прибывшие на место, смогли отвлечь девушку разговорами и не позволили ей совершить суицид. В стрессовом состоянии ее доставили в больницу.
Поезд, который переехал пешехода на железнодорожном пути. - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.07.2021
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О причинах, побудивших ее свести счеты с жизнью, не сообщается.
При этом в марте глава Министерства внутренних дел Пулат Бобожонов заявил, что причиной каждого шестого суицида в Узбекистане в 2020 году стал семейный конфликт. Охранные ордера в прошлом году получили 14 774 женщины, подвергшиеся притеснениям в семейной жизни. При этом лишь в 317 случаях виновников привлекли к административной и уголовной ответственности.
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