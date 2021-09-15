https://uz.sputniknews.ru/20210915/kakie-lgoty-uzbekistan-predostavit-uchastnikam-osobyx-ekonomicheskix-zon-20499322.html

Какие льготы Узбекистан предоставит участникам особых экономических зон

Какие льготы Узбекистан предоставит участникам особых экономических зон

Сейчас в стране действуют 23 специальные экономические зоны, которые в 2020-м позволили довести объем промышленной продукции почти до 9 трлн сумов. 15.09.2021, Sputnik Узбекистан

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экономика

узбекистан

экономика

свободная экономическая зона

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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Президент определил меры по дальнейшей поддержке участников специальных экономических зон (СЭЗ). Документ закрепил задачи по защите прав и интересов инвесторов, которые были указаны в рамках открытого диалога президента с предпринимателями.В частности, установлено, что неиспользованная часть льгот по налогу на прибыль субъектов СЭЗ, которые были отменены с 1 января 2020 года, будет применена для тех предприятий, которые включены в реестр резидентов СЭЗ (по состоянию на 1 октября 2020 года) на срок от 3 до 10 лет, исходя из внесенного ими объема инвестиций.Минфину и ГНК поручено строго соблюдать порядок возмещения субъектам СЭЗ суммы превышения по НДС в течение семи дней.В течение двух месяцев планируется разработать проект закона, предусматривающий предоставление льгот по налогу на прибыль участникам СЭЗ, исходя из внесенного ими объема инвестиций.В Узбекистане действуют 23 специальные экономические зоны. В результате их деятельности общий объем промышленной продукции в 2020 году достиг почти девять триллионов сумов, что составляет более 3% ВВП республики.Законодательством предусмотрены налоговые и таможенные льготы для субъектов СЭЗ. При этом они вправе использовать удобные для них условия, формы оплаты и расчетов за экспортируемые и импортируемые товары.

https://uz.sputniknews.ru/20210707/uzbekskiy-torgovyy-xab-u-afganistana-kak-budet-osuschestvlyatsya-tovaropotok-19582412.html

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узбекистан, экономика, свободная экономическая зона