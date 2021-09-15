Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Экономика
https://uz.sputniknews.ru/20210915/kakie-lgoty-uzbekistan-predostavit-uchastnikam-osobyx-ekonomicheskix-zon-20499322.html
Какие льготы Узбекистан предоставит участникам особых экономических зон
Какие льготы Узбекистан предоставит участникам особых экономических зон
Сейчас в стране действуют 23 специальные экономические зоны, которые в 2020-м позволили довести объем промышленной продукции почти до 9 трлн сумов. 15.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-15T10:52+0500
2021-09-15T10:52+0500
экономика
узбекистан
экономика
свободная экономическая зона
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/0f/20499573_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_177c0eba3368b9473029849431428f19.jpg
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Президент определил меры по дальнейшей поддержке участников специальных экономических зон (СЭЗ). Документ закрепил задачи по защите прав и интересов инвесторов, которые были указаны в рамках открытого диалога президента с предпринимателями.В частности, установлено, что неиспользованная часть льгот по налогу на прибыль субъектов СЭЗ, которые были отменены с 1 января 2020 года, будет применена для тех предприятий, которые включены в реестр резидентов СЭЗ (по состоянию на 1 октября 2020 года) на срок от 3 до 10 лет, исходя из внесенного ими объема инвестиций.Минфину и ГНК поручено строго соблюдать порядок возмещения субъектам СЭЗ суммы превышения по НДС в течение семи дней.В течение двух месяцев планируется разработать проект закона, предусматривающий предоставление льгот по налогу на прибыль участникам СЭЗ, исходя из внесенного ими объема инвестиций.В Узбекистане действуют 23 специальные экономические зоны. В результате их деятельности общий объем промышленной продукции в 2020 году достиг почти девять триллионов сумов, что составляет более 3% ВВП республики.Законодательством предусмотрены налоговые и таможенные льготы для субъектов СЭЗ. При этом они вправе использовать удобные для них условия, формы оплаты и расчетов за экспортируемые и импортируемые товары.
https://uz.sputniknews.ru/20210707/uzbekskiy-torgovyy-xab-u-afganistana-kak-budet-osuschestvlyatsya-tovaropotok-19582412.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/0f/20499573_131:0:1838:1280_1920x0_80_0_0_1cee5b90a31836745eabfd9f5bb8054c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, экономика, свободная экономическая зона

Какие льготы Узбекистан предоставит участникам особых экономических зон

10:52 15.09.2021
387
© Pixabay/ Capri23auto Бизнесмены пожимают друг другу руки
Бизнесмены пожимают друг другу руки - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.09.2021
© Pixabay/ Capri23auto
Сейчас в стране действуют 23 специальные экономические зоны, которые в 2020-м позволили довести объем промышленной продукции почти до 9 трлн сумов.
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Президент определил меры по дальнейшей поддержке участников специальных экономических зон (СЭЗ).
Документ закрепил задачи по защите прав и интересов инвесторов, которые были указаны в рамках открытого диалога президента с предпринимателями.
В частности, установлено, что неиспользованная часть льгот по налогу на прибыль субъектов СЭЗ, которые были отменены с 1 января 2020 года, будет применена для тех предприятий, которые включены в реестр резидентов СЭЗ (по состоянию на 1 октября 2020 года) на срок от 3 до 10 лет, исходя из внесенного ими объема инвестиций.
Кроме того, участникам особых экономических зон с 15 сентября 2021 года предоставляется право на отсрочку погашения (рассрочку уплаты) НДС и таможенной пошлины при производстве продукции и импорте комплектующих, сырья и материалов для собственных нужд на срок до 120 дней без начисления и истребования обеспечения оплаты процентов по ним.
Минфину и ГНК поручено строго соблюдать порядок возмещения субъектам СЭЗ суммы превышения по НДС в течение семи дней.
В течение двух месяцев планируется разработать проект закона, предусматривающий предоставление льгот по налогу на прибыль участникам СЭЗ, исходя из внесенного ими объема инвестиций.
В Узбекистане действуют 23 специальные экономические зоны. В результате их деятельности общий объем промышленной продукции в 2020 году достиг почти девять триллионов сумов, что составляет более 3% ВВП республики.
Законодательством предусмотрены налоговые и таможенные льготы для субъектов СЭЗ. При этом они вправе использовать удобные для них условия, формы оплаты и расчетов за экспортируемые и импортируемые товары.
Грузоперевозки - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.07.2021
Экономика
Узбекский торговый хаб на границе с Афганистаном: как будет осуществляться товаропоток
7 июля, 17:25
2582
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:41Узбекская Хива стала центром культурного притяжения мировых цивилизаций
11:59Кинжалы, седла, палатки – что дарили русским царям узбекские делегации
11:29Предпринимателям станет проще договориться: новый указ президента
11:07Узбекистан и Туркменистан создадут зону приграничной торговли
10:52Какие льготы Узбекистан предоставит участникам особых экономических зон
10:41Въезд в Россию для узбекистанских мигрантов упростят
10:33У короля Нидерландов отняли золотую карету. Это не революция, это хуже
10:15Реальной альтернативы Мирзиёеву на нынешних выборах в Узбекистане нет — эксперт
09:45Что делать России с трудовыми мигрантами
09:16Таджикистан выразил протест США из-за слов Байдена про самолет и шасси
08:43Минтруда: новым профессиям обучены 21 тыс. безработных
08:20Минобороны РФ показало мощь новейших боевых роботов — видео
ВчераВ Узбекистане мошенники придумали новый способ снятия денег с чужих банковских карт
ВчераРасул Кушербаев: в курортной зоне "Амирсай" вырублено около 700 деревьев
ВчераВ Андижане правоохранители избили мужчину
ВчераГлава Узбекистана и зампред Кабмина Туркменистана обсудили водохозяйственные вопросы
ВчераПроблема в мышлении людей: в Минюсте прокомментировали написание слова "цех" на латинице
ВчераВакцина "Спутник V", производимая в Узбекистане, выйдет на местный рынок в октябре
ВчераПарк бесхозного периода: что станет с заброшенным садом в Сергелях?
ВчераУзбекистан участвует в ремонте театра в Кыргызстане