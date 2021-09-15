https://uz.sputniknews.ru/20210915/komu-prinadlejit-park-yangi-sergeli-i-budut-li-ego-rekonstruirovat---otvet-vlastey-20511308.html

Кому принадлежит парк "Янги Сергели" и будут ли его реконструировать - ответ властей

Кому принадлежит парк "Янги Сергели" и будут ли его реконструировать - ответ властей

Когда корреспондент редакции начал искать информацию об этом парке, то столкнулся со странной ситуацией: все организации и ведомства предоставляли... 15.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-15T20:04+0500

2021-09-15T20:04+0500

2021-09-15T20:04+0500

общество

сергелийский район

парк

хокимият ташкента

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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Один из самых заметных некогда парков Сергелийского района, известный как "Осьминог" - по названию расположенного в нем кафе, уже несколько лет остается в заброшенном виде. На чьем балансе он находится? Почему его не содержат и кто должен отвечать за его состояние? Ответы на эти вопросы получить было не просто. Sputnik Узбекистан провел расследование, чтобы подготовить эту статью.Существующий вне времени: парк, как герой романаПомните, какие характеристики давали Воланду в "Мастере и Маргарите"? Одни говорили, что он был маленького роста, с золотыми коронками и хромал на правую ногу, другие описывали его как великана с платиновыми коронками и хромающим на левую ногу. А третьи не находили в нем никаких отличительных особенностей. А оказалось, что они все ошибались.Когда корреспондент редакции начал искать информацию об этом парке, то столкнулся с точно такой же ситуацией: все организации и ведомства предоставляли противоречивую информацию. По словам одного из официальных лиц, парк был закрыт больше 10 лет, председатель близлежащей махалли отметил, что в скором на этой территории должны произойти "серьезные изменения". Районный же чиновник признался, что подобным "пустым обещаниям нет конца и края", что это уже "всем надоело".Также непросто оказалось найти хозяина парка: одни утверждают, что по решению хокима, парк передан на баланс отдела культуры, другие уверены - такого приказа никогда не было.Так почему же парк, площадью всего несколько гектаров, находящийся на одной из центральных улиц Сергелийского района, напротив здания местного хокимията окутан такими тайнами?В онлайн-картах он, как и прежде, называется "Парк культуры и отдыха "Янги Сергели". Однако на деле, такая характеристика едва ли применима к заброшенной на протяжении многих лет территории.Концы в воду…После бесчисленных телефонных звонков по инстанциям и попыток получить хоть какие-то сведения, наконец, выяснилось, что парк принадлежит Ташкентскому городскому отделению Союза молодежи Узбекистана."Парк находится в нашем распоряжении, однако, по документам, год назад его передали Управлению культуры Ташкента. Окончательно мы не можем оформить факт передачи, так как в 2014–2015 годах здесь были запланированы строительно-ремонтные работы, подрядчик получил деньги, но проект реализован так и не был. Соответственно, никаких актов о принятии работ мы не подписывали. И если сейчас парк будет передан третьей стороне, то строительная компания выйдет "сухой из воды", - рассказал представитель Союза.Этот вопрос также рассматривался в судебном порядке, было принято соответствующее решение, но из-за изменений в судебно-исполнительной системе приговор так и остался лишь на бумаге. Корреспондент Sputnik Узбекистан обратился в Бюро исполнения наказаний, но и там не смогли предоставить никакие документы.Так и не удалось найти ответственного за нынешнее состояние парка, который официально принадлежит Союзу молодежи Узбекистана и фактически носит название ООО "Парк молодежи "Камолот". Руководитель этой организации и одновременно заместитель хокима Сергелийского района также оказались недоступны ни по телефону, ни в мессенджере Telegram.О чем говорят в махалле: жителям негде гулятьВблизи парка располагаются многоэтажные дома. Район густонаселенный: в основном здесь проживают молодые семьи с маленькими детьми. Им это пространство необходимо. Если бы парк был действующим, отбоя от посетителей не было бы.Шорахим-ака, председатель махалли "Янги Сергели", расположенной рядом с парком рассказал, что каждый новый хоким района пытается привести его в порядок в начале своей деятельности. Но, по непонятным причинам, эту задачу еще не удалось решить никому. Только в этой махалле проживает около четырех тысяч человек. Махаллинский комитет не поднимал вопрос о благоустройстве парка, потому что территориально он не находится внутри этой махалли.Вообще для местного населения необходимо еще, как минимум, 3-4 подобных парка. От Южного вокзала до остановки "Ярмарка" располагаются махалли Ногайкурган, Кубайтепа, Джунарик, Юкори Дархан, Мехригиё, Эзгулик, Хабиби, Узгариш, Мададкор, Зийнат, Янги Сергели, Сахибкирон, Согдиана, Софдил, Кипчак. В каждой из них проживает в среднем пять тысяч человек. Жителям просто негде гулять с детьми.Депутат районного Совета народных депутатов признается, что при каждом обращении в ответственные структуры в этим вопросом, он блокируется уже на полпути. И так уже более 10 лет. Власти говорят, что "очень скоро будут изменения", но новостей пока нет. Надежда слабеет с каждым днем."Раньше в парке проводились масштабные гуляния, празднование Навруза и Независимости. Парк был любимым местом сергелийцев", - вспоминает депутат.Теперь на прогулку приходиться ехать в Гринпарк, который находится в другом конце района или в парк имени Гафура Гуляма у метро Мирзо Улугбек. Но оба далеко. Жители хотят отдохнуть в парке, но от посещения этих парков больше устаешь в дороге, поделился мыслями народный избранник.В Sputnik Узбекистан связались в Управлением Культуры администрации города для выяснения вопроса с документами по парку. Там пообещали предоставить контакты специалиста, но до окончания написания этой статьи ответа так и не было.Принц на белом коне...Завершение этой истории похоже на сказочное, когда вдруг появляется "принц на белом коне", спасает принцессу из заточения и женится на ней. Похоже, что именно так закончится эпопея с парком "Янги Сергели". Национальная гвардия Узбекистана, которая отвечает за развитие конного спорта в республике, а также воспитание детей-сирот, и есть тот "спаситель".В пресс-службе ведомства рассказали, что в следующем году конные школы решено открыть во всех регионах страны, в районах будут созданы секции, где могли бы заниматься конным спортом в том числе дети, лишенные родительской опеки.Определенно, заброшенный парк в Сергели нуждается в ремонте. Да и для строительства конной школы нужно место. По имеющимся данным, учебный центр по этому виду спорта будет создан именно здесь.На первый взгляд, проблема решилась. У парка появится заботливый хозяин, который будет развивать спорт, привлекая к занятиям детей. Но, увы, тысячи жителей близлежащих махаллей так и остаются без благоустроенной зоны, где можно было бы прогуляться вечером или на выходных, с детьми или пожилыми родителями. Вопрос так и остается открытым, а жители ждут и все еще надеются на добрую сказку рядом с домом.

https://uz.sputniknews.ru/20210914/park-besxoznogo-perioda-chto-stanet-s-zabroshennym-sadom-v-sergelyax-20494009.html

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сергелийский район, парк, хокимият ташкента