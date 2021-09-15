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Меры против нелегальных мигрантов должны приниматься постоянно – Песков
Меры против нелегальных мигрантов должны приниматься постоянно – Песков
Нехватка рабочих в отдельных отраслях вызывает озабоченность, а меры против нелегалов должны зависеть от конкретной ситуации, заявил пресс-секретарь президента... 15.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-15T17:21+0500
2021-09-15T17:21+0500
россия
мигранты
дмитрий песков
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ТАШКЕНТ, 15 сен – Sputnik. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с мигрантами в стране. Как сообщает РИА Новости, Песков опроверг обсуждение каких-либо отдельных мер против мигрантов-нарушителей на федеральном уровне.По словам пресс-секретаря президента, кабинет министров озабочен нехваткой рабочих-мигрантов в некоторых отраслях, однако необходимо принимать меры против нелегалов на постоянной основе.Отвечая на вопрос, требует ли текущая ситуация с мигрантами, в частности, недавние противоправные действия со стороны приезжих, каких-либо отдельных решений на федеральном уровне, и дал ли президент какие-либо распоряжения по данному вопросу, Песков заявил, что каких-либо отдельных мер в данный момент не принимается и не обсуждается.Напомним, двое граждан Таджикистана обвиняются в изнасиловании и убийстве 67-летней женщины под Сергиевым Посадом. После происшествия местные жители требовали закрытия общежития, где жили мигранты. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поддержал закрытие общежития для иностранных работников.
https://uz.sputniknews.ru/20210915/imam-prestupleniya-odnogo---ne-povod-ploxo-otnositsya-k-tselomu-narodu-i-religii-20504159.html
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мигранты, дмитрий песков

Меры против нелегальных мигрантов должны приниматься постоянно – Песков

17:21 15.09.2021
320
© Sputnik / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.09.2021
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Нехватка рабочих в отдельных отраслях вызывает озабоченность, а меры против нелегалов должны зависеть от конкретной ситуации, заявил пресс-секретарь президента РФ.
ТАШКЕНТ, 15 сен – Sputnik. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с мигрантами в стране. Как сообщает РИА Новости, Песков опроверг обсуждение каких-либо отдельных мер против мигрантов-нарушителей на федеральном уровне.
По словам пресс-секретаря президента, кабинет министров озабочен нехваткой рабочих-мигрантов в некоторых отраслях, однако необходимо принимать меры против нелегалов на постоянной основе.
"Вы знаете, что нехватка рабочих кадров, нехватка рабочих-мигрантов весьма остро ощущается в целом ряде отраслей, и это является предметом озабоченности кабинета министров, которые работают над этим. Это первое. Что касается мер в отношении нелегальных мигрантов, они должны приниматься на постоянной основе", - подчеркнул он.
Отвечая на вопрос, требует ли текущая ситуация с мигрантами, в частности, недавние противоправные действия со стороны приезжих, каких-либо отдельных решений на федеральном уровне, и дал ли президент какие-либо распоряжения по данному вопросу, Песков заявил, что каких-либо отдельных мер в данный момент не принимается и не обсуждается.
"Это зависит от конкретной ситуации в конкретном регионе на конкретных объектах, какие-то обобщения здесь вряд ли можно делать", - добавил Песков.
Напомним, двое граждан Таджикистана обвиняются в изнасиловании и убийстве 67-летней женщины под Сергиевым Посадом. После происшествия местные жители требовали закрытия общежития, где жили мигранты. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поддержал закрытие общежития для иностранных работников.
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