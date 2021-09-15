https://uz.sputniknews.ru/20210915/imam-prestupleniya-odnogo---ne-povod-ploxo-otnositsya-k-tselomu-narodu-i-religii-20504159.html

Имам: преступления одного - не повод плохо относиться к целому народу и религии

Имам: преступления одного - не повод плохо относиться к целому народу и религии

Подмосковный имам призвал не распространять негативное отношение к преступникам из Бужаниново на всех мигрантов и мусульман. 15.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-15T13:15+0500

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общество

безопасность

трудовые мигранты

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ТАШКЕНТ, 15 сен - Sputnik. В каждой нации есть преступники, но это не повод плохо относиться к целому народу и к его религии - так прокомментировал события в подмосковном Бужаниново имам-мухтасиб Мухтасибатского собрания мусульман Московской области (МСММО) Денис Мухутдинов. Интервью с имамом опубликовало накануне РИА Новости.Напомним, двое граждан Таджикистана обвиняются в изнасиловании и убийстве 67-летней женщины под Сергиевым Посадом. После происшествия местные жители требовали закрытия общежития, где жили мигранты. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поддержал закрытие общежития для иностранных работников."Местных жителей, конечно, можно понять – то, что они недовольны складывающимися обстоятельствами. С другой стороны, на сегодняшний день очень часто, когда происходит нездоровая ситуация, в которой задействованы люди другой национальности, это очень быстро предается огласке и очень негативно воспринимается окружающими. Не стоит забывать, что нет плохих национальностей, а есть плохие люди, и абсолютно везде, в том числе и у других национальностей, есть люди, которые совершают страшные вещи. Это не повод в целом обвинять нацию и относиться негативно к целому народу и, как это часто бывает, относиться негативно и к религии этого народа, к исламу", - сказал имам-мухтасиб.По словам Мухитдинова, в МСММО входит порядка 27 общин, мусульмане активно участвуют в жизни своих поселений, но порой представители других конфессий "не видят хорошую сторону" того, что они делают."При общении с прихожанами, с мусульманами, мы все стараемся – и я всячески стараюсь – каким-то образом наставлять людей на правильный путь. Чтобы люди знали, что они в первую очередь верующие, они должны оценивать происходящие события именно с позиций верующего человека. Не с позиции эмоций, не с позиции каких-то других моментов, а именно с позиции своей веры в первую очередь. Понемногу, конечно, но тем не менее какие-то моменты удается сглаживать, какие-то моменты – решать", - заключил Мухутдинов.По сообщению МВД, что в России находится около 700 тысяч незаконных мигрантов, а преступность среди приезжих в нынешнем году выросла на 5%. Ранее сообщалось о нескольких крупных драках с участием мигрантов в разных городах России. При этом высказываются мнения о необходимости пожизненного запрета в Россию иностранцам, совершившим противоправные действия на территории РФ. Всех, приезжающих в РФ на работу, обяжут получить ID-карту с чипом о дактилоскопии. Ожидается, что это позволит снизить уровень нелегальной миграции и предотвратить правонарушения.

https://uz.sputniknews.ru/20210915/chto-delat-rossii-s-trudovymi-migrantami-20497366.html

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безопасность, трудовые мигранты