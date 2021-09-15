https://uz.sputniknews.ru/20210915/imam-prestupleniya-odnogo---ne-povod-ploxo-otnositsya-k-tselomu-narodu-i-religii-20504159.html
Имам: преступления одного - не повод плохо относиться к целому народу и религии
Имам: преступления одного - не повод плохо относиться к целому народу и религии
Подмосковный имам призвал не распространять негативное отношение к преступникам из Бужаниново на всех мигрантов и мусульман. 15.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-15T13:15+0500
2021-09-15T13:15+0500
2021-09-15T13:33+0500
общество
безопасность
трудовые мигранты
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ТАШКЕНТ, 15 сен - Sputnik. В каждой нации есть преступники, но это не повод плохо относиться к целому народу и к его религии - так прокомментировал события в подмосковном Бужаниново имам-мухтасиб Мухтасибатского собрания мусульман Московской области (МСММО) Денис Мухутдинов. Интервью с имамом опубликовало накануне РИА Новости.Напомним, двое граждан Таджикистана обвиняются в изнасиловании и убийстве 67-летней женщины под Сергиевым Посадом. После происшествия местные жители требовали закрытия общежития, где жили мигранты. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поддержал закрытие общежития для иностранных работников."Местных жителей, конечно, можно понять – то, что они недовольны складывающимися обстоятельствами. С другой стороны, на сегодняшний день очень часто, когда происходит нездоровая ситуация, в которой задействованы люди другой национальности, это очень быстро предается огласке и очень негативно воспринимается окружающими. Не стоит забывать, что нет плохих национальностей, а есть плохие люди, и абсолютно везде, в том числе и у других национальностей, есть люди, которые совершают страшные вещи. Это не повод в целом обвинять нацию и относиться негативно к целому народу и, как это часто бывает, относиться негативно и к религии этого народа, к исламу", - сказал имам-мухтасиб.По словам Мухитдинова, в МСММО входит порядка 27 общин, мусульмане активно участвуют в жизни своих поселений, но порой представители других конфессий "не видят хорошую сторону" того, что они делают."При общении с прихожанами, с мусульманами, мы все стараемся – и я всячески стараюсь – каким-то образом наставлять людей на правильный путь. Чтобы люди знали, что они в первую очередь верующие, они должны оценивать происходящие события именно с позиций верующего человека. Не с позиции эмоций, не с позиции каких-то других моментов, а именно с позиции своей веры в первую очередь. Понемногу, конечно, но тем не менее какие-то моменты удается сглаживать, какие-то моменты – решать", - заключил Мухутдинов.По сообщению МВД, что в России находится около 700 тысяч незаконных мигрантов, а преступность среди приезжих в нынешнем году выросла на 5%. Ранее сообщалось о нескольких крупных драках с участием мигрантов в разных городах России. При этом высказываются мнения о необходимости пожизненного запрета в Россию иностранцам, совершившим противоправные действия на территории РФ. Всех, приезжающих в РФ на работу, обяжут получить ID-карту с чипом о дактилоскопии. Ожидается, что это позволит снизить уровень нелегальной миграции и предотвратить правонарушения.
https://uz.sputniknews.ru/20210915/chto-delat-rossii-s-trudovymi-migrantami-20497366.html
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безопасность, трудовые мигранты
Имам: преступления одного - не повод плохо относиться к целому народу и религии
13:15 15.09.2021 (обновлено: 13:33 15.09.2021)
Подмосковный имам призвал не распространять негативное отношение к преступникам из Бужаниново на всех мигрантов и мусульман.
ТАШКЕНТ, 15 сен - Sputnik.
В каждой нации есть преступники, но это не повод плохо относиться к целому народу и к его религии - так прокомментировал события в подмосковном Бужаниново имам-мухтасиб Мухтасибатского собрания мусульман Московской области (МСММО) Денис Мухутдинов. Интервью с имамом опубликовало накануне РИА Новости.
Напомним, двое граждан Таджикистана обвиняются в изнасиловании и убийстве 67-летней женщины под Сергиевым Посадом. После происшествия местные жители требовали закрытия общежития, где жили мигранты. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поддержал закрытие общежития для иностранных работников.
"Местных жителей, конечно, можно понять – то, что они недовольны складывающимися обстоятельствами. С другой стороны, на сегодняшний день очень часто, когда происходит нездоровая ситуация, в которой задействованы люди другой национальности, это очень быстро предается огласке и очень негативно воспринимается окружающими. Не стоит забывать, что нет плохих национальностей, а есть плохие люди, и абсолютно везде, в том числе и у других национальностей, есть люди, которые совершают страшные вещи. Это не повод в целом обвинять нацию и относиться негативно к целому народу и, как это часто бывает, относиться негативно и к религии этого народа, к исламу", - сказал имам-мухтасиб.
По словам Мухитдинова, в МСММО входит порядка 27 общин, мусульмане активно участвуют в жизни своих поселений, но порой представители других конфессий "не видят хорошую сторону" того, что они делают.
"При общении с прихожанами, с мусульманами, мы все стараемся – и я всячески стараюсь – каким-то образом наставлять людей на правильный путь. Чтобы люди знали, что они в первую очередь верующие, они должны оценивать происходящие события именно с позиций верующего человека. Не с позиции эмоций, не с позиции каких-то других моментов, а именно с позиции своей веры в первую очередь. Понемногу, конечно, но тем не менее какие-то моменты удается сглаживать, какие-то моменты – решать", - заключил Мухутдинов.
По сообщению
МВД, что в России находится около 700 тысяч незаконных мигрантов, а преступность среди приезжих в нынешнем году выросла на 5%. Ранее сообщалось о нескольких крупных драках с участием мигрантов в разных городах России. При этом высказываются мнения
о необходимости пожизненного запрета в Россию иностранцам, совершившим противоправные действия на территории РФ. Всех, приезжающих в РФ на работу, обяжут получить ID-карту
с чипом о дактилоскопии. Ожидается, что это позволит снизить уровень нелегальной миграции и предотвратить правонарушения.