https://uz.sputniknews.ru/20210915/missiya-bdipch-obse-pribyla-v-uzbekistan-dlya-nablyudeniya-za-vyborami--tsik-20504348.html

Миссия БДИПЧ ОБСЕ прибыла в Узбекистан для наблюдения за выборами — ЦИК

Миссия БДИПЧ ОБСЕ прибыла в Узбекистан для наблюдения за выборами — ЦИК

Миссию возглавил Оуэн Мерфи. На следующей неделе в страну прибудут еще 28 долгосрочных наблюдателей. 15.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-15T13:37+0500

2021-09-15T13:37+0500

2021-09-15T13:37+0500

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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ прибыла в Узбекистан для наблюдения за выборами президента.Об этом РИА Новости сообщил представитель ЦИК республики.По его словам, на следующей неделе в страну прибудут еще 28 долгосрочных наблюдателей, а за день-два до выборов ожидаются до 250 краткосрочных наблюдателей. Миссия по оценке потребностей БДИПЧ ОБСЕ в мае провела ряд встреч в ЦИК и парламенте, с партиями и общественными организациями, напомнил собеседник агентства. Выборы президента Узбекистана—2021Выборы пройдут 24 октября. Все пять официально действующих в стране партий — Экологическая, "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Либерально-демократическая (УзЛиДеП), Народно-демократическая (НДПУ) и "Адолат" ("Справедливость") — выдвинули своих кандидатов на пост главы государства.Среди них также — действующий президент республики Шавкат Мирзиёев.Агитационная кампания кандидатов стартует 20 сентября.ОБСЕ впервые присылала полноценную миссию БДИПЧ в Узбекистан на президентские выборы в 2016 году, затем — на парламентские в 2019-м.

https://uz.sputniknews.ru/20210915/realnoy-alternativy-mirziyoevu-na-nyneshnix-vyborax-v-uzbekistane-net--ekspert-20498112.html

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