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Паспорт и бланк в руках избирателя - Sputnik Узбекистан, 1920, 28.07.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
В соответствии с изменениями, внесенными в статью 117 Конституции Республики Узбекистан, президентские выборы в стране пройдут 24 октября 2021 года. Избирательная кампания официально стартовала 23 июля.
https://uz.sputniknews.ru/20210915/missiya-bdipch-obse-pribyla-v-uzbekistan-dlya-nablyudeniya-za-vyborami--tsik-20504348.html
Миссия БДИПЧ ОБСЕ прибыла в Узбекистан для наблюдения за выборами — ЦИК
Миссия БДИПЧ ОБСЕ прибыла в Узбекистан для наблюдения за выборами — ЦИК
Миссию возглавил Оуэн Мерфи. На следующей неделе в страну прибудут еще 28 долгосрочных наблюдателей. 15.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-15T13:37+0500
2021-09-15T13:37+0500
выборы президента узбекистана-2021
президентские выборы в узбекистане
выборы
бдипч обсе
обсе
выборы президента
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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ прибыла в Узбекистан для наблюдения за выборами президента.Об этом РИА Новости сообщил представитель ЦИК республики.По его словам, на следующей неделе в страну прибудут еще 28 долгосрочных наблюдателей, а за день-два до выборов ожидаются до 250 краткосрочных наблюдателей. Миссия по оценке потребностей БДИПЧ ОБСЕ в мае провела ряд встреч в ЦИК и парламенте, с партиями и общественными организациями, напомнил собеседник агентства. Выборы президента Узбекистана—2021Выборы пройдут 24 октября. Все пять официально действующих в стране партий — Экологическая, "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Либерально-демократическая (УзЛиДеП), Народно-демократическая (НДПУ) и "Адолат" ("Справедливость") — выдвинули своих кандидатов на пост главы государства.Среди них также — действующий президент республики Шавкат Мирзиёев.Агитационная кампания кандидатов стартует 20 сентября.ОБСЕ впервые присылала полноценную миссию БДИПЧ в Узбекистан на президентские выборы в 2016 году, затем — на парламентские в 2019-м.
https://uz.sputniknews.ru/20210915/realnoy-alternativy-mirziyoevu-na-nyneshnix-vyborax-v-uzbekistane-net--ekspert-20498112.html
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президентские выборы в узбекистане, выборы, бдипч обсе, обсе, выборы президента

Миссия БДИПЧ ОБСЕ прибыла в Узбекистан для наблюдения за выборами — ЦИК

13:37 15.09.2021
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© Twitter / Russian Mission OSCEЭмблема БДИПЧ ОБСЕ
Эмблема БДИПЧ ОБСЕ - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.09.2021
© Twitter / Russian Mission OSCE
Миссию возглавил Оуэн Мерфи. На следующей неделе в страну прибудут еще 28 долгосрочных наблюдателей.
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Миссия Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ прибыла в Узбекистан для наблюдения за выборами президента.
Об этом РИА Новости сообщил представитель ЦИК республики.
"В Узбекистан прибыла основная группа миссии наблюдателей за президентскими выборами от БДИПЧ ОБСЕ из 11 человек", — сказал источник.
По его словам, на следующей неделе в страну прибудут еще 28 долгосрочных наблюдателей, а за день-два до выборов ожидаются до 250 краткосрочных наблюдателей.
Миссия по оценке потребностей БДИПЧ ОБСЕ в мае провела ряд встреч в ЦИК и парламенте, с партиями и общественными организациями, напомнил собеседник агентства.
"По итогам ее визита было рекомендовано направить полномасштабную миссию ОБСЕ по наблюдению за выборами президента", — добавил представитель ЦИК.

Выборы президента Узбекистана—2021

Выборы пройдут 24 октября.
Все пять официально действующих в стране партий — Экологическая, "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Либерально-демократическая (УзЛиДеП), Народно-демократическая (НДПУ) и "Адолат" ("Справедливость") — выдвинули своих кандидатов на пост главы государства.
Среди них также — действующий президент республики Шавкат Мирзиёев.
Агитационная кампания кандидатов стартует 20 сентября.
ОБСЕ впервые присылала полноценную миссию БДИПЧ в Узбекистан на президентские выборы в 2016 году, затем — на парламентские в 2019-м.
Шавкат Мирзиеев участвует в работе съезда Либерально-демократической партии Узбекистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.09.2021
Выборы президента Узбекистана-2021
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