https://uz.sputniknews.ru/20210915/realnoy-alternativy-mirziyoevu-na-nyneshnix-vyborax-v-uzbekistane-net--ekspert-20498112.html

Реальной альтернативы Мирзиёеву на нынешних выборах в Узбекистане нет — эксперт

Реальной альтернативы Мирзиёеву на нынешних выборах в Узбекистане нет — эксперт

Политолог напомнил, что в 2016-м за Мирзиёева проголосовали почти 89% избирателей. И кредит доверия не исчерпан до сих пор. 15.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-15T10:15+0500

2021-09-15T10:15+0500

2021-09-15T10:18+0500

выборы президента узбекистана-2021

шавкат мирзиёев

выборы

президент

президент узбекистана

выборы президента

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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Кандидатура действующего президента Узбекистана Шавката Мирзиёева не имеет реальной альтернативы на предстоящих в стране выборах главы государства.Такое мнение выразил политолог, доцент ташкентского филиала Российского экономического университета имени Плеханова Равшан Назаров.Эксперт напомнил, что на прошлых президентских выборах в Узбекистане в 2016 году за Мирзиёева проголосовали почти 89% избирателей. По его мнению, концепция "Нового Узбекистана", которую выдвинул действующий глава государства, "подтверждается многими реальными практическими шагами".В частности, улучшились взаимоотношения с соседями по Центральной Азии, Узбекистан впервые председательствовал в СНГ, стал наблюдателем в Евразийском экономическом союзе. В республике также реализованы серьезные реформы во всех сферах, добавил Назаров.Выборы президента Узбекистана—2021Выборы наме6чены на 24 октября. Согласно законодательству, выдвигать кандидатуры для участия в выборах президента могут только политические партии, зарегистрированные не позднее четырех месяцев до дня объявления избирательной кампании — Экологическая, "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Либерально-демокартическая (УзЛиДеП), Народно-демократическая (НДПУ) и "Адолат" ("Справедливость").В минувшую субботу регистрацию в ЦИК на выборы прошли лидеры Экопартии и "Миллий тикланиш" Нарзулло Обломурадов и Алишер Кадыров. Во вторник кандидатами были зарегистрированы Мирзиёев (от УзЛиДеП), зампредседателя центрального совета НДПУ Максуда Варисова и председатель "Адолат" Бахром Абдухалимов. Таким образом, своих кандидатов на выборах зарегистрировали все пять партий.Агитационная кампания кандидатов стартует 20 сентября. Кандидатам и политическим партиям предоставляются равные условия для беспрепятственного выпуска и распространения печатных, наглядных, аудиовизуальных материалов, фонограмм, электронных версий печатной продукции и других агитационных материалов.

https://uz.sputniknews.ru/20210914/dvadtsat-odnu-mejdunarodnuyu-organizatsiyu-priglasili-nablyudat-za-vyborami-v-uzbekistane-20489239.html

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