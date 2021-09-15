https://uz.sputniknews.ru/20210915/realnoy-alternativy-mirziyoevu-na-nyneshnix-vyborax-v-uzbekistane-net--ekspert-20498112.html
Реальной альтернативы Мирзиёеву на нынешних выборах в Узбекистане нет — эксперт
Реальной альтернативы Мирзиёеву на нынешних выборах в Узбекистане нет — эксперт
Политолог напомнил, что в 2016-м за Мирзиёева проголосовали почти 89% избирателей. И кредит доверия не исчерпан до сих пор. 15.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-15T10:15+0500
2021-09-15T10:15+0500
2021-09-15T10:18+0500
выборы президента узбекистана-2021
шавкат мирзиёев
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президент
президент узбекистана
выборы президента
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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Кандидатура действующего президента Узбекистана Шавката Мирзиёева не имеет реальной альтернативы на предстоящих в стране выборах главы государства.Такое мнение выразил политолог, доцент ташкентского филиала Российского экономического университета имени Плеханова Равшан Назаров.Эксперт напомнил, что на прошлых президентских выборах в Узбекистане в 2016 году за Мирзиёева проголосовали почти 89% избирателей. По его мнению, концепция "Нового Узбекистана", которую выдвинул действующий глава государства, "подтверждается многими реальными практическими шагами".В частности, улучшились взаимоотношения с соседями по Центральной Азии, Узбекистан впервые председательствовал в СНГ, стал наблюдателем в Евразийском экономическом союзе. В республике также реализованы серьезные реформы во всех сферах, добавил Назаров.Выборы президента Узбекистана—2021Выборы наме6чены на 24 октября. Согласно законодательству, выдвигать кандидатуры для участия в выборах президента могут только политические партии, зарегистрированные не позднее четырех месяцев до дня объявления избирательной кампании — Экологическая, "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Либерально-демокартическая (УзЛиДеП), Народно-демократическая (НДПУ) и "Адолат" ("Справедливость").В минувшую субботу регистрацию в ЦИК на выборы прошли лидеры Экопартии и "Миллий тикланиш" Нарзулло Обломурадов и Алишер Кадыров. Во вторник кандидатами были зарегистрированы Мирзиёев (от УзЛиДеП), зампредседателя центрального совета НДПУ Максуда Варисова и председатель "Адолат" Бахром Абдухалимов. Таким образом, своих кандидатов на выборах зарегистрировали все пять партий.Агитационная кампания кандидатов стартует 20 сентября. Кандидатам и политическим партиям предоставляются равные условия для беспрепятственного выпуска и распространения печатных, наглядных, аудиовизуальных материалов, фонограмм, электронных версий печатной продукции и других агитационных материалов.
https://uz.sputniknews.ru/20210914/dvadtsat-odnu-mejdunarodnuyu-organizatsiyu-priglasili-nablyudat-za-vyborami-v-uzbekistane-20489239.html
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шавкат мирзиёев, выборы, президент, президент узбекистана, выборы президента
Реальной альтернативы Мирзиёеву на нынешних выборах в Узбекистане нет — эксперт
10:15 15.09.2021 (обновлено: 10:18 15.09.2021)
Политолог напомнил, что в 2016-м за Мирзиёева проголосовали почти 89% избирателей. И кредит доверия не исчерпан до сих пор.
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Кандидатура действующего президента Узбекистана Шавката Мирзиёева не имеет реальной альтернативы на предстоящих в стране выборах главы государства.
Такое мнение выразил политолог, доцент ташкентского филиала Российского экономического университета имени Плеханова Равшан Назаров.
"Оппоненты Мирзиёева на выборах — люди достаточно известные в Узбекистане, но я не вижу ни одного из них во главе Узбекистана. Так что реальной и равновесной политической альтернативы Мирзиёеву сегодня нет ни в Узбекистане, ни за его пределами", — сказал Назаров в беседе с РИА Новости.
Эксперт напомнил, что на прошлых президентских выборах в Узбекистане в 2016 году за Мирзиёева проголосовали почти 89% избирателей.
"И это отражало реальный кредит доверия электората. В принципе, данный кредит не исчерпан и сегодня", — почеркнул политолог.
По его мнению, концепция "Нового Узбекистана", которую выдвинул действующий глава государства, "подтверждается многими реальными практическими шагами".
В частности, улучшились взаимоотношения с соседями по Центральной Азии, Узбекистан впервые председательствовал в СНГ, стал наблюдателем в Евразийском экономическом союзе. В республике также реализованы серьезные реформы во всех сферах, добавил Назаров.
Выборы президента Узбекистана—2021
Выборы наме6чены на 24 октября. Согласно законодательству, выдвигать кандидатуры для участия в выборах президента могут только политические партии, зарегистрированные не позднее четырех месяцев до дня объявления избирательной кампании — Экологическая, "Миллий тикланиш" ("Национальное возрождение"), Либерально-демокартическая (УзЛиДеП), Народно-демократическая (НДПУ) и "Адолат" ("Справедливость").
В минувшую субботу регистрацию в ЦИК на выборы прошли лидеры Экопартии и "Миллий тикланиш" Нарзулло Обломурадов и Алишер Кадыров.
Во вторник кандидатами были зарегистрированы Мирзиёев (от УзЛиДеП), зампредседателя центрального совета НДПУ Максуда Варисова и председатель "Адолат" Бахром Абдухалимов.
Таким образом, своих кандидатов на выборах зарегистрировали все пять партий.
Агитационная кампания кандидатов стартует 20 сентября. Кандидатам и политическим партиям предоставляются равные условия для беспрепятственного выпуска и распространения печатных, наглядных, аудиовизуальных материалов, фонограмм, электронных версий печатной продукции и других агитационных материалов.