https://uz.sputniknews.ru/20210915/predprinimatelyam-stanet-prosche-dogovoritsya-novyy-ukaz-prezidenta-20500271.html

Предпринимателям станет проще договориться: новый указ президента

Предпринимателям станет проще договориться: новый указ президента

О мерах, принятых с целью упразднить действующие искусственные ограничения в предпринимательской сфере, читайте в обзоре. 15.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-15T11:29+0500

2021-09-15T11:29+0500

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общество

узбекистан

бизнес

предприниматели

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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Президент Узбекистана подписал указ "О мерах по коренному совершенствованию договорных отношений". Документ призван упразднить действующие искусственные ограничения при заключении договоров, а также использование информационных систем в договорных отношениях.С 1 декабря 2021 года отменяется:Теперь предварительная оплата и размер аванса определяются по соглашению сторон договора.Кроме того, физическим лицам разрешено предоставлять и погашать займы между собой в иностранной валюте путем нотариального удостоверения договоров займа.Для облегчения заключения заемных соглашений планируется разработать проект закона, предусматривающий уменьшение в два раза размера госпошлин, взимаемых за нотариальное удостоверение договоров займа.С 1 января 2022 года также решится проблема при реализации имущества, по которому имелись долги. Имущество, проданное на электронном онлайн-аукционе при исполнении судебных актов и актов иных органов, передается победителю аукциона без задолженностей и со снятыми запретами. Долги покрываются за счет денежных средств, поступивших от его реализации. В случае недостаточности денежных средств, поступивших от реализации имущества, обязательство по оплате задолженности остается за его прежним владельцем-должником.Установлено, что в договорах, связанных с госзакупками, обязательны антикоррупционные оговорки. При несоблюдении этого требования одной стороной договора, другой участник вправе приостановить, расторгнуть договор в одностороннем порядке и потребовать возмещения убытков.Кроме того, указом внедряется система "эскроу" при осуществлении купли-продажи продукции через электронные торговые площадки в сфере электронной коммерции и заключении сделок в иных сферах. Фермерам и заготовительным организациям рекомендовано заключать договоры контрактации в электронной форме посредством использования информационных систем.Со следующего учебного года МВССО внедрит практику заключения договоров по обучению в вузах в электронной форме.

https://uz.sputniknews.ru/20210706/nagrajdeny-luchshie-predprinimatelskie-vuzy-uzbekistana-19551887.html

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