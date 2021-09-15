Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Политика
https://uz.sputniknews.ru/20210915/uzbekistan-i-turkmenistan-sozdadut-zonu-prigranichnoy-torgovli-20500021.html
Узбекистан и Туркменистан создадут зону приграничной торговли
Узбекистан и Туркменистан создадут зону приграничной торговли
Согласование проекта будет завершено в ближайшее время. 15.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-15T11:07+0500
2021-09-15T11:07+0500
политика
узбекистан
туркменистан
торговля
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/0f/20500124_0:191:2048:1343_1920x0_80_0_0_18f465318377b19a3699d659e47d252e.jpg
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Узбекистан и Туркменистан рассчитывают подписать соглашение о создании и регулировании деятельности зоны приграничной торговли.Об этом сообщили в Министерстве инвестиций и внешней торговли (МИВТ) РУз.Накануне в Ташкенте состоялось 16-е заседание совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурно-гуманитарному сотрудничеству под председательством вице-премьеров Узбекистана и Туркменистана Сардора Умурзакова и Эсенмурада Оразгельдыева.Отмечается, что стороны согласуют проект по зоне приграничной торговли уже совсем скоро.Умурзаков и Оразгельдыев выразили готовность довести в скором времени объем узбекско-туркменского товарооборота до 1 миллиарда долларов.Кроме того, стороны договорились разработать и принять совместные меры по поэтапному возобновлению авиарейсов, предоставлению взаимных тарифных преференций на 2022 год, а также использованию инфраструктуры морского порта "Туркменбаши".
https://uz.sputniknews.ru/20210914/glava-uzbekistana-i-zampred-kabmina-turkmenistana-obsudili-vodoxozyaystvennye-voprosy--20494953.html
узбекистан
туркменистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/0f/20500124_0:0:2048:1537_1920x0_80_0_0_ae73f6854bcc66f9942d0a64a8cbce92.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, туркменистан, торговля, экономика

Узбекистан и Туркменистан создадут зону приграничной торговли

11:07 15.09.2021
433
© Unsplash / Pat WhelenГрузовые контейнеры, иллюстративное фото
Грузовые контейнеры, иллюстративное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.09.2021
© Unsplash / Pat Whelen
Согласование проекта будет завершено в ближайшее время.
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Узбекистан и Туркменистан рассчитывают подписать соглашение о создании и регулировании деятельности зоны приграничной торговли.
Об этом сообщили в Министерстве инвестиций и внешней торговли (МИВТ) РУз.
Накануне в Ташкенте состоялось 16-е заседание совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурно-гуманитарному сотрудничеству под председательством вице-премьеров Узбекистана и Туркменистана Сардора Умурзакова и Эсенмурада Оразгельдыева.
Отмечается, что стороны согласуют проект по зоне приграничной торговли уже совсем скоро.
"В ближайшее время будет завершено согласование проекта соглашения о создании и регулировании деятельности узбекско-туркменской зоны приграничной торговли", —говорится в сообщении МИВТ по итогам заседания.
Умурзаков и Оразгельдыев выразили готовность довести в скором времени объем узбекско-туркменского товарооборота до 1 миллиарда долларов.
Кроме того, стороны договорились разработать и принять совместные меры по поэтапному возобновлению авиарейсов, предоставлению взаимных тарифных преференций на 2022 год, а также использованию инфраструктуры морского порта "Туркменбаши".
Президент Узбекистана принял заместителя Председателя Кабинета Министров Туркменистана - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.09.2021
Политика
Глава Узбекистана и зампред Кабмина Туркменистана обсудили водохозяйственные вопросы
Вчера, 19:57
1053
6
200000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
12:41Узбекская Хива стала центром культурного притяжения мировых цивилизаций
11:59Кинжалы, седла, палатки – что дарили русским царям узбекские делегации
11:29Предпринимателям станет проще договориться: новый указ президента
11:07Узбекистан и Туркменистан создадут зону приграничной торговли
10:52Какие льготы Узбекистан предоставит участникам особых экономических зон
10:41Въезд в Россию для узбекистанских мигрантов упростят
10:33У короля Нидерландов отняли золотую карету. Это не революция, это хуже
10:15Реальной альтернативы Мирзиёеву на нынешних выборах в Узбекистане нет — эксперт
09:45Что делать России с трудовыми мигрантами
09:16Таджикистан выразил протест США из-за слов Байдена про самолет и шасси
08:43Минтруда: новым профессиям обучены 21 тыс. безработных
08:20Минобороны РФ показало мощь новейших боевых роботов — видео
ВчераВ Узбекистане мошенники придумали новый способ снятия денег с чужих банковских карт
ВчераРасул Кушербаев: в курортной зоне "Амирсай" вырублено около 700 деревьев
ВчераВ Андижане правоохранители избили мужчину
ВчераГлава Узбекистана и зампред Кабмина Туркменистана обсудили водохозяйственные вопросы
ВчераПроблема в мышлении людей: в Минюсте прокомментировали написание слова "цех" на латинице
ВчераВакцина "Спутник V", производимая в Узбекистане, выйдет на местный рынок в октябре
ВчераПарк бесхозного периода: что станет с заброшенным садом в Сергелях?
ВчераУзбекистан участвует в ремонте театра в Кыргызстане