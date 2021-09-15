https://uz.sputniknews.ru/20210915/uzbekistan-i-turkmenistan-sozdadut-zonu-prigranichnoy-torgovli-20500021.html
Узбекистан и Туркменистан создадут зону приграничной торговли
Узбекистан и Туркменистан создадут зону приграничной торговли
Согласование проекта будет завершено в ближайшее время. 15.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-15T11:07+0500
2021-09-15T11:07+0500
2021-09-15T11:07+0500
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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Узбекистан и Туркменистан рассчитывают подписать соглашение о создании и регулировании деятельности зоны приграничной торговли.Об этом сообщили в Министерстве инвестиций и внешней торговли (МИВТ) РУз.Накануне в Ташкенте состоялось 16-е заседание совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурно-гуманитарному сотрудничеству под председательством вице-премьеров Узбекистана и Туркменистана Сардора Умурзакова и Эсенмурада Оразгельдыева.Отмечается, что стороны согласуют проект по зоне приграничной торговли уже совсем скоро.Умурзаков и Оразгельдыев выразили готовность довести в скором времени объем узбекско-туркменского товарооборота до 1 миллиарда долларов.Кроме того, стороны договорились разработать и принять совместные меры по поэтапному возобновлению авиарейсов, предоставлению взаимных тарифных преференций на 2022 год, а также использованию инфраструктуры морского порта "Туркменбаши".
https://uz.sputniknews.ru/20210914/glava-uzbekistana-i-zampred-kabmina-turkmenistana-obsudili-vodoxozyaystvennye-voprosy--20494953.html
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узбекистан, туркменистан, торговля, экономика
Узбекистан и Туркменистан создадут зону приграничной торговли
Согласование проекта будет завершено в ближайшее время.
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Узбекистан и Туркменистан рассчитывают подписать соглашение о создании и регулировании деятельности зоны приграничной торговли.
Об этом сообщили
в Министерстве инвестиций и внешней торговли (МИВТ) РУз.
Накануне в Ташкенте состоялось 16-е заседание совместной межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурно-гуманитарному сотрудничеству под председательством вице-премьеров Узбекистана и Туркменистана Сардора Умурзакова и Эсенмурада Оразгельдыева.
Отмечается, что стороны согласуют проект по зоне приграничной торговли уже совсем скоро.
"В ближайшее время будет завершено согласование проекта соглашения о создании и регулировании деятельности узбекско-туркменской зоны приграничной торговли", —говорится в сообщении МИВТ по итогам заседания.
Умурзаков и Оразгельдыев выразили готовность довести в скором времени объем узбекско-туркменского товарооборота до 1 миллиарда долларов.
Кроме того, стороны договорились разработать и принять совместные меры по поэтапному возобновлению авиарейсов, предоставлению взаимных тарифных преференций на 2022 год, а также использованию инфраструктуры морского порта "Туркменбаши".