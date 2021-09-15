https://uz.sputniknews.ru/20210915/v-odkb-sozdaetsya-struktura-kotoraya-budet-protivodeystvovat-biologicheskim-atakam-20509571.html

В ОДКБ создается структура, которая будет противодействовать биологическим атакам

В ОДКБ создается структура, которая будет противодействовать биологическим атакам

Новая структура будет разрабатывать практические меры государств-членов ОДКБ по предотвращению угроз национальной, региональной и международной безопасности... 15.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-15T17:55+0500

2021-09-15T17:55+0500

2021-09-15T17:55+0500

общество

безопасность

совет безопасности рф

биологическое оружие

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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. В ОДКБ решено создать Координационный совет по вопросам биологической безопасности, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу аппарата СБ РФ.Соответствующее решение приняли секретари советов безопасности государств-членов ОДКБ в Душанбе. В заседании принял участие также секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.Структура будет анализировать ситуацию, связанную с обеспечением биологической безопасности в государствах-членах ОДКБ, а также возьмет на себя организацию обмена опытом и подготовку рекомендаций по формированию и развитию скоординированной деятельности в этом направлении.Разработка совместных мер государств-членов ОДКБ по предотвращению угроз национальной, региональной и международной безопасности, связанных с воздействием опасных биологических факторов также станет одной из функций Совета. Кроме того, планируется совершенствовать правовую базу сотрудничества в рамках ОДКБ и поддерживать организацию взаимодействия структурных подразделений уполномоченных органов, а также профильных учреждений и организаций в сфере биобезопасности.Весной в интервью газете "Коммерсант" глава Совбеза РФ рассказал, что во всем мире, в особенности у границ России и Китая, "как на дрожжах растут все новые и новые биологические лаборатории, находящиеся под американским контролем". И есть основания предполагать, что там разрабатывают биологическое оружие, отмечал Патрушев.Ранее первый заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов в интервью РИА Новости заявил, что смертельные микробы из лабораторий США и НАТО, расположенных у границ РФ, могут как бы случайно попасть в природу и привести к массовому поражению людей как на российской территории, так и в сопредельных странах. Он также сообщил, что США разрабатывают для многих стран индивидуальные планы биологических исследований, в первую очередь военного толка, и навязывают их выполнение через различные совместные программы, декларируемые как миролюбивые.

https://uz.sputniknews.ru/20210913/sovmestnaya-vstrecha-glav-stran-shos-i-odkb-proydet-v-dushanbe-20469977.html

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безопасность, совет безопасности рф, биологическое оружие