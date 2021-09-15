https://uz.sputniknews.ru/20210915/v-uzbekistane-pytalis-prodat-banknotu-v-million-dollarov-20511110.html

В Узбекистане пытались продать банкноту в миллион долларов

В Узбекистане пытались продать банкноту в миллион долларов

Задержанные намеревались продать купюру за 40 тысяч долларов. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. 15.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-15T19:42+0500

2021-09-15T19:42+0500

2021-09-15T19:42+0500

происшествия

узбекистан

мошенничество

криминал

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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Узбекистанские правоохранители задержали двух мужчин, пытавшихся продать один миллион долларов одной банкнотой, сообщает пресс-служба департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре Узбекистана.Незаконная сделка была пресечена в ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками департамента и Службы госбезопасности. По данным ведомства, задержанные намеревались продать купюру за 40 тысяч долларов.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 168 Уголовного кодекса Республики Узбекистана (мошенничество). Ведется следствие.

https://uz.sputniknews.ru/20210914/v-uzbekistane-moshenniki-pridumali-novyy-sposob-snyatiya-deneg-s-chujix-bankovskix-kart-20495855.html

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узбекистан, мошенничество, криминал