https://uz.sputniknews.ru/20210915/v-uzbekistane-pytalis-prodat-banknotu-v-million-dollarov-20511110.html
В Узбекистане пытались продать банкноту в миллион долларов
В Узбекистане пытались продать банкноту в миллион долларов
Задержанные намеревались продать купюру за 40 тысяч долларов. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. 15.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-15T19:42+0500
2021-09-15T19:42+0500
2021-09-15T19:42+0500
происшествия
узбекистан
мошенничество
криминал
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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Узбекистанские правоохранители задержали двух мужчин, пытавшихся продать один миллион долларов одной банкнотой, сообщает пресс-служба департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре Узбекистана.Незаконная сделка была пресечена в ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками департамента и Службы госбезопасности. По данным ведомства, задержанные намеревались продать купюру за 40 тысяч долларов.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 168 Уголовного кодекса Республики Узбекистана (мошенничество). Ведется следствие.
https://uz.sputniknews.ru/20210914/v-uzbekistane-moshenniki-pridumali-novyy-sposob-snyatiya-deneg-s-chujix-bankovskix-kart-20495855.html
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узбекистан, мошенничество, криминал
В Узбекистане пытались продать банкноту в миллион долларов
Задержанные намеревались продать купюру за 40 тысяч долларов. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik.
Узбекистанские правоохранители задержали двух мужчин, пытавшихся продать один миллион долларов одной банкнотой, сообщает
пресс-служба департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре Узбекистана.
Незаконная сделка была пресечена в ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками департамента и Службы госбезопасности. По данным ведомства, задержанные намеревались продать купюру за 40 тысяч долларов.
“Данная банкнота была выпущена в 1988 году в качестве сувенира. Экспертиза подтвердила, что она не имеет никакой ценности”, — говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 168 Уголовного кодекса Республики Узбекистана (мошенничество). Ведется следствие.