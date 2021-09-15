Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Происшествия
https://uz.sputniknews.ru/20210915/v-uzbekistane-pytalis-prodat-banknotu-v-million-dollarov-20511110.html
В Узбекистане пытались продать банкноту в миллион долларов
В Узбекистане пытались продать банкноту в миллион долларов
Задержанные намеревались продать купюру за 40 тысяч долларов. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. 15.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-15T19:42+0500
2021-09-15T19:42+0500
происшествия
узбекистан
мошенничество
криминал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0c/0f/15602322_0:25:3067:1750_1920x0_80_0_0_71d40fc7d426c63e16292fe1319fd819.jpg
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Узбекистанские правоохранители задержали двух мужчин, пытавшихся продать один миллион долларов одной банкнотой, сообщает пресс-служба департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре Узбекистана.Незаконная сделка была пресечена в ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками департамента и Службы госбезопасности. По данным ведомства, задержанные намеревались продать купюру за 40 тысяч долларов.По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 168 Уголовного кодекса Республики Узбекистана (мошенничество). Ведется следствие.
https://uz.sputniknews.ru/20210914/v-uzbekistane-moshenniki-pridumali-novyy-sposob-snyatiya-deneg-s-chujix-bankovskix-kart-20495855.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e4/0c/0f/15602322_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f7e155c890155840152490ffd6abfa43.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, мошенничество, криминал

В Узбекистане пытались продать банкноту в миллион долларов

19:42 15.09.2021
220
© Sputnik / Перейти в фотобанкРуки в наручниках.
Руки в наручниках. - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.09.2021
© Sputnik
/
Перейти в фотобанк
Задержанные намеревались продать купюру за 40 тысяч долларов. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Узбекистанские правоохранители задержали двух мужчин, пытавшихся продать один миллион долларов одной банкнотой, сообщает пресс-служба департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре Узбекистана.
Незаконная сделка была пресечена в ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками департамента и Службы госбезопасности. По данным ведомства, задержанные намеревались продать купюру за 40 тысяч долларов.
© Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при ГенпрокуратуреВ Узбекистане пытались продать банкноту в миллион долларов
В Узбекистане пытались продать банкноту в миллион долларов - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.09.2021
В Узбекистане пытались продать банкноту в миллион долларов
© Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре
“Данная банкнота была выпущена в 1988 году в качестве сувенира. Экспертиза подтвердила, что она не имеет никакой ценности”, — говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 168 Уголовного кодекса Республики Узбекистана (мошенничество). Ведется следствие.
Человек держит кошелёк с деньгами - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.09.2021
Общество
В Узбекистане мошенники придумали новый способ снятия денег с чужих банковских карт
Вчера, 23:10
8722
000000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
19:42В Узбекистане пытались продать банкноту в миллион долларов
18:46Военные ЦА обсудили Афганистан с США и Пакистаном
17:55В ОДКБ создается структура, которая будет противодействовать биологическим атакам
17:45Санкт-Петербургский автопарк наберет 600 работников из Узбекистана
17:21Меры против нелегальных мигрантов должны приниматься постоянно – Песков
16:38Казахстанские депутаты предлагают ограничить соцсети
16:02РФ поддерживает с талибами контакты по безопасности в ЦА — Лавров
14:58Россотрудничество разрабатывает "электронную карту" для соотечественников за рубежом
14:46В ОДКБ призвали этнические группы Афганистана воздержаться от вооруженного противостояния
14:37В Узбекистане создан логистический центр для помощи Афганистану
13:56Агентство ООН об указателях в метро Москвы: это жест уважения к мигрантам
13:37Миссия БДИПЧ ОБСЕ прибыла в Узбекистан для наблюдения за выборами — ЦИК
13:15Имам: преступления одного - не повод плохо относиться к целому народу и религии
12:41Узбекская Хива стала центром культурного притяжения мировых цивилизаций
11:59Кинжалы, седла, палатки – что дарили русским царям узбекские делегации
11:29Предпринимателям станет проще договориться: новый указ президента
11:07Узбекистан и Туркменистан создадут зону приграничной торговли
10:52Какие льготы Узбекистан предоставит участникам особых экономических зон
10:41Въезд в Россию для узбекистанских мигрантов упростят
10:33У короля Нидерландов отняли золотую карету. Это не революция, это хуже