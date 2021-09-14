https://uz.sputniknews.ru/20210914/v-uzbekistane-moshenniki-pridumali-novyy-sposob-snyatiya-deneg-s-chujix-bankovskix-kart-20495855.html
В Узбекистане мошенники придумали новый способ снятия денег с чужих банковских карт
В Узбекистане мошенники придумали новый способ снятия денег с чужих банковских карт
По данным Министерства внутренних дел республики, аферисты обещают гражданам государственные выплаты. 14.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-14T23:10+0500
2021-09-14T23:10+0500
2021-09-15T01:18+0500
общество
узбекистанцы
пластиковые карты
мошенничество
мвд узбекистана
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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. В Узбекистане выявлен новый вид мошенничества для снятия денег с пластиковых карт граждан, сообщают в пресс-службе МВД республики.По данным правоохранительной структуры, аферисты обещают узбекистанцам государственные выплаты.Отмечается, что в последнее время местные жители стали часто получать ложные сообщения в Telegram о том, что они якобы внесены в Единый государственный реестр помощи. В посланиях жулики информировали граждан о положенных им единовременных выплатах от 400 тысяч до почти 1 млн сумов.Согласно мошеннической схеме, выплаты должна была производить компания Uzcard Investment. Обманщики просили граждан предоставить номера их пластиковых карт, указать номер мобильного телефона и код из SMS-сообщения. Для правдоподобности своей истории грабители создали фейковый сайт uz-investt н.space.После предоставления полных прав на управление своей банковской пластиковой картой, жертва теряла все денежные средства.В МВД попросили граждан соблюдать бдительность и по необходимости обращаться к услугам, предоставляемым только на сайте uzcard.uz. Сотрудники компании Uzcard и представители банков никогда не будут запрашивать секретный SMS-код и личную информацию, подчеркнули в министерстве.
https://uz.sputniknews.ru/20210511/kakie-ulovki-ispolzuyut-moshenniki-i-kak-zaschitit-svoi-dengi---otvet-tsb-18681983.html
https://uz.sputniknews.ru/20210513/zaderjana-uchenitsa-10-klassa-ukravshaya-24-mln-sumov-u-polzovateley-telegram-18708738.html
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узбекистанцы, пластиковые карты, мошенничество, мвд узбекистана
В Узбекистане мошенники придумали новый способ снятия денег с чужих банковских карт
23:10 14.09.2021 (обновлено: 01:18 15.09.2021)
По данным Министерства внутренних дел республики, аферисты обещают гражданам государственные выплаты.
ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik.
В Узбекистане выявлен новый вид мошенничества для снятия денег с пластиковых карт граждан, сообщают
в пресс-службе МВД республики.
По данным правоохранительной структуры, аферисты обещают узбекистанцам государственные выплаты.
Отмечается, что в последнее время местные жители стали часто получать ложные сообщения в Telegram о том, что они якобы внесены в Единый государственный реестр помощи. В посланиях жулики информировали граждан о положенных им единовременных выплатах от 400 тысяч до почти 1 млн сумов.
Согласно мошеннической схеме, выплаты должна была производить компания Uzcard Investment. Обманщики просили граждан предоставить номера их пластиковых карт, указать номер мобильного телефона и код из SMS-сообщения. Для правдоподобности своей истории грабители создали фейковый сайт uz-investt н.space.
После предоставления полных прав на управление своей банковской пластиковой картой, жертва теряла все денежные средства.
В МВД попросили граждан соблюдать бдительность и по необходимости обращаться к услугам, предоставляемым только на сайте uzcard.uz. Сотрудники компании Uzcard и представители банков никогда не будут запрашивать секретный SMS-код и личную информацию, подчеркнули в министерстве.