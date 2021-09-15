Общество
Въезд в Россию для узбекистанских мигрантов упростят
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© Sputnik / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкМигранты у здания Управления Федеральной миграционной службы России (УФМС) на улице Красного Текстильщика в Санкт-Петербурге
© Sputnik / Александр Гальперин/
Оформить необходимые документы и пройти дактилоскопию для работы в России можно будет еще в Узбекистане.
ТАШКЕНТ, 15 сен – Sputnik. В Ташкенте завершилась встреча по организации набора, подготовки и трудоустройства граждан Узбекистана в России. В результате переговоров, чиновники двух стран договорились упростить процедуру оформления патентов и медицинского освидетельствования для узбекских трудовых мигрантов, сообщила корреспонденту Sputnik пресс-секретарь Министерства труда Мавжуда Мирзаева.
"Обсуждались вопросы организованного трудоустройства граждан Узбекистана, охраны здоровья трудовых мигрантов, вопросы, входящие в компетенцию органов внутренних дел. До этого момента гражданам, выезжающим в Российскую Федерацию на заработки, требовалось до 1 месяца, чтобы пройти в этой стране пять видов медицинских обследований и занести свои отпечатки в базу данных МВД. По итогам переговоров с российскими представителями, теперь эти процедуры можно будет пройти в Узбекистане, и работники смогут выходить на российский рынок труда уже подготовленными", - уточнила Мирзаева.
По итогам визита российской делегации в Узбекистан достигнуты следующие договоренности:
1.Для осуществления проектов в области занятости, в рамках пилотного набора граждан Республики Узбекистан для работы в Российской Федерации в ближайшее время 10 тысяч трудовых мигрантов в организованном порядке будут направлены в Россию. Все затраты, связанные с трудоустройством, медицинским обследованием, получением патента и перевозкой кандидатов возьмет на себя работодатель.
2.Определена процедура вакцинации трудовых мигрантов, а также тестирование их на коронавирусную инфекцию на территории Узбекистана с помощью российского оборудования и интеграции результатов в информационную базу "Путешествую без Covid-19".
3.Между министерствами внутренних дел двух стран достигнута договоренность о том, что трудовые мигранты смогут проходить процедуру дактилоскопии и фотографирования, необходимую для получения патента в Российской федерации, в органах внутренних дел Узбекистана на российском оборудовании.
Эти меры позволят значительно сократить временные и финансовые затраты трудовых мигрантов и создадут для многих узбекистанцев дополнительные возможности трудоустройства, отметила представитель Министерства труда.
Ранее министр занятости и трудовых отношений Узбекистана Нозим Хусанов сообщил, что страна заключила соглашения о сотрудничестве с почти 170 работодателями в России. С начала года в рамках организованного набора в РФ выехало более 51 тысячи узбекистанцев. Около 40 тысяч работников прошли языковую и профессиональную подготовку.
Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для временной работы на территории РФ было подписано 5 апреля 2017 года. По официальной статистике, в конце минувшего года за пределами Узбекистана работало 1,6 миллиона граждан (около 20% экономически активного населения), в том числе порядка 1,1 миллиона - в России.
10 сентября, 16:25
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