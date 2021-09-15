https://uz.sputniknews.ru/20210915/vezd-v-rossiyu-dlya-uzbekistanskix-migrantov-uprostyat-20499121.html

Въезд в Россию для узбекистанских мигрантов упростят

Въезд в Россию для узбекистанских мигрантов упростят

Оформить необходимые документы и пройти дактилоскопию для работы в России можно будет еще в Узбекистане. 15.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-15T10:41+0500

2021-09-15T10:41+0500

2021-09-15T10:41+0500

общество

узбекистан

трудоустройство

трудовая миграция

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ТАШКЕНТ, 15 сен – Sputnik. В Ташкенте завершилась встреча по организации набора, подготовки и трудоустройства граждан Узбекистана в России. В результате переговоров, чиновники двух стран договорились упростить процедуру оформления патентов и медицинского освидетельствования для узбекских трудовых мигрантов, сообщила корреспонденту Sputnik пресс-секретарь Министерства труда Мавжуда Мирзаева.По итогам визита российской делегации в Узбекистан достигнуты следующие договоренности:Эти меры позволят значительно сократить временные и финансовые затраты трудовых мигрантов и создадут для многих узбекистанцев дополнительные возможности трудоустройства, отметила представитель Министерства труда.Ранее министр занятости и трудовых отношений Узбекистана Нозим Хусанов сообщил, что страна заключила соглашения о сотрудничестве с почти 170 работодателями в России. С начала года в рамках организованного набора в РФ выехало более 51 тысячи узбекистанцев. Около 40 тысяч работников прошли языковую и профессиональную подготовку.Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для временной работы на территории РФ было подписано 5 апреля 2017 года. По официальной статистике, в конце минувшего года за пределами Узбекистана работало 1,6 миллиона граждан (около 20% экономически активного населения), в том числе порядка 1,1 миллиона - в России.

https://uz.sputniknews.ru/20210910/pervym-charterom-v-rossiyu-priedut-10-tysyach-migrantov-iz-uzbekistana-20450195.html

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узбекистан, трудоустройство, трудовая миграция