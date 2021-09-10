https://uz.sputniknews.ru/20210910/pervym-charterom-v-rossiyu-priedut-10-tysyach-migrantov-iz-uzbekistana-20450195.html

Первым чартером в Россию приедут 10 тысяч мигрантов из Узбекистана

Первым чартером в Россию приедут 10 тысяч мигрантов из Узбекистана

Узбекистанцы будут работать на строительстве жилья и масштабных инфраструктурных проектов, связанных с космосом, промышленностью, энергетикой и транспортом. 10.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-10T16:25+0500

2021-09-10T16:25+0500

2021-09-10T16:25+0500

миграция

узбекистан

трудоустройство

трудовая миграция

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ТАШКЕНТ, 10 сен – Sputnik. В Ташкенте проходит встреча по организации набора, подготовки и трудоустройства граждан Узбекистана в России. На встрече обсуждается реализация пилотного чартерного рейса с первыми 10 тысячами узбекистанцев, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.По словам российского замминистра строительства и ЖКХ Никиты Стасишина, пилотный ввоз 10 тысяч мигрантов будет осуществляться на поездах РЖД специальным чартерным рейсом через Казахстан, а также авиарейсами. Все работники пройдут медицинское обследование, вакцинацию "Спутником Лайт" и сдадут ПЦР-тест. Все затраты по перевозке и медицинскому обслуживанию оплатит заказчик.Судя по клиентской модели организации пилотного проекта, обнародованного для участников встречи, планируется набирать на чартер не менее 250 трудовых мигрантов в день. Первый заместитель министра занятости и трудовых отношений Узбекистана Эркин Мухиддинов уточнил, что проект стартует, "как только позволят условия". В частности, в республике нужно организовать медицинский осмотр и проверку на запрет въезда каждого работника в Россию.Узбекистан заключил соглашения о сотрудничестве с почти 170 работодателями в России. С начала года в рамках организованного набора в РФ выехало более 51 тысячи узбекистанцев. Около 40 тысяч работников прошли языковую и профессиональную подготовку, сообщил министр занятости и трудовых отношений Узбекистана Нозим Хусанов.По его словам, для этого запущено более 200 центров профессиональной подготовки во всех регионах Узбекистана, 13 из которых направлены на подготовку рабочих строительных специальностей для трудоустройства в России.Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для временной работы на территории РФ было подписано 5 апреля 2017 года. По официальной статистике, в конце минувшего года за пределами Узбекистана работало 1,6 миллиона граждан (около 20% экономически активного населения), в том числе порядка 1,1 миллиона - в России.

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узбекистан, трудоустройство, трудовая миграция