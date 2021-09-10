Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Миграция
https://uz.sputniknews.ru/20210910/pervym-charterom-v-rossiyu-priedut-10-tysyach-migrantov-iz-uzbekistana-20450195.html
Первым чартером в Россию приедут 10 тысяч мигрантов из Узбекистана
Первым чартером в Россию приедут 10 тысяч мигрантов из Узбекистана
Узбекистанцы будут работать на строительстве жилья и масштабных инфраструктурных проектов, связанных с космосом, промышленностью, энергетикой и транспортом. 10.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-10T16:25+0500
2021-09-10T16:25+0500
миграция
узбекистан
трудоустройство
трудовая миграция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/392/88/3928883_0:316:3079:2048_1920x0_80_0_0_59671e3967cc365f0c3ca1e732372e9b.jpg
ТАШКЕНТ, 10 сен – Sputnik. В Ташкенте проходит встреча по организации набора, подготовки и трудоустройства граждан Узбекистана в России. На встрече обсуждается реализация пилотного чартерного рейса с первыми 10 тысячами узбекистанцев, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.По словам российского замминистра строительства и ЖКХ Никиты Стасишина, пилотный ввоз 10 тысяч мигрантов будет осуществляться на поездах РЖД специальным чартерным рейсом через Казахстан, а также авиарейсами. Все работники пройдут медицинское обследование, вакцинацию "Спутником Лайт" и сдадут ПЦР-тест. Все затраты по перевозке и медицинскому обслуживанию оплатит заказчик.Судя по клиентской модели организации пилотного проекта, обнародованного для участников встречи, планируется набирать на чартер не менее 250 трудовых мигрантов в день. Первый заместитель министра занятости и трудовых отношений Узбекистана Эркин Мухиддинов уточнил, что проект стартует, "как только позволят условия". В частности, в республике нужно организовать медицинский осмотр и проверку на запрет въезда каждого работника в Россию.Узбекистан заключил соглашения о сотрудничестве с почти 170 работодателями в России. С начала года в рамках организованного набора в РФ выехало более 51 тысячи узбекистанцев. Около 40 тысяч работников прошли языковую и профессиональную подготовку, сообщил министр занятости и трудовых отношений Узбекистана Нозим Хусанов.По его словам, для этого запущено более 200 центров профессиональной подготовки во всех регионах Узбекистана, 13 из которых направлены на подготовку рабочих строительных специальностей для трудоустройства в России.Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для временной работы на территории РФ было подписано 5 апреля 2017 года. По официальной статистике, в конце минувшего года за пределами Узбекистана работало 1,6 миллиона граждан (около 20% экономически активного населения), в том числе порядка 1,1 миллиона - в России.
https://uz.sputniknews.ru/20210909/posle-draki-na-zarabotki-v-rf-ne-ezdyat-sovetnik-mvd-o-tom-kak-nado-rabotat-s-migrantami-20440541.html
https://uz.sputniknews.ru/20210906/sibirskaya-ipoteka-i-podemnye-kak-planiruyut-privlekat-rabotnikov-v-sibir-20383442.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/392/88/3928883_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7b84322e7f415402ac64d434835c0364.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, трудоустройство, трудовая миграция

Первым чартером в Россию приедут 10 тысяч мигрантов из Узбекистана

16:25 10.09.2021
1535
© Sputnik / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМигранты на стройке
Мигранты на стройке - Sputnik Узбекистан, 1920, 10.09.2021
© Sputnik / Максим Блинов
/
Перейти в фотобанк
Узбекистанцы будут работать на строительстве жилья и масштабных инфраструктурных проектов, связанных с космосом, промышленностью, энергетикой и транспортом.
ТАШКЕНТ, 10 сен – Sputnik. В Ташкенте проходит встреча по организации набора, подготовки и трудоустройства граждан Узбекистана в России. На встрече обсуждается реализация пилотного чартерного рейса с первыми 10 тысячами узбекистанцев, сообщает корреспондент Sputnik Узбекистан.
По словам российского замминистра строительства и ЖКХ Никиты Стасишина, пилотный ввоз 10 тысяч мигрантов будет осуществляться на поездах РЖД специальным чартерным рейсом через Казахстан, а также авиарейсами. Все работники пройдут медицинское обследование, вакцинацию "Спутником Лайт" и сдадут ПЦР-тест. Все затраты по перевозке и медицинскому обслуживанию оплатит заказчик.
"Запрос России связан прежде всего со строительством более 1 миллиарда квадратных метров жилья в ближайшие 10 лет по всей России. Кроме того, необходима рабочая сила в масштабных инфраструктурных проектах, связанных с космосом, промышленным производством, энергетикой и железнодорожным строительством. И везде нужны профессиональные кадры", сказал Никита Стасишин.
Судя по клиентской модели организации пилотного проекта, обнародованного для участников встречи, планируется набирать на чартер не менее 250 трудовых мигрантов в день. Первый заместитель министра занятости и трудовых отношений Узбекистана Эркин Мухиддинов уточнил, что проект стартует, "как только позволят условия". В частности, в республике нужно организовать медицинский осмотр и проверку на запрет въезда каждого работника в Россию.
Интервью с членом Совета при президенте РФ по вопросам миграционной политики Владимиром Волохом - Sputnik Узбекистан, 1920, 09.09.2021
Видео
После драки на заработки в РФ не ездят: советник МВД о том, как надо работать с мигрантами
Вчера, 20:44
1998
Узбекистан заключил соглашения о сотрудничестве с почти 170 работодателями в России. С начала года в рамках организованного набора в РФ выехало более 51 тысячи узбекистанцев. Около 40 тысяч работников прошли языковую и профессиональную подготовку, сообщил министр занятости и трудовых отношений Узбекистана Нозим Хусанов.
"Наша цель, чтобы ни один гражданин страны не выезжал за границу на работу не подготовленным", - отметил министр.
По его словам, для этого запущено более 200 центров профессиональной подготовки во всех регионах Узбекистана, 13 из которых направлены на подготовку рабочих строительных специальностей для трудоустройства в России.
Соглашение об организованном наборе и привлечении граждан Узбекистана для временной работы на территории РФ было подписано 5 апреля 2017 года. По официальной статистике, в конце минувшего года за пределами Узбекистана работало 1,6 миллиона граждан (около 20% экономически активного населения), в том числе порядка 1,1 миллиона - в России.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - Sputnik Узбекистан, 1920, 06.09.2021
Общество
"Сибирская" ипотека и подъемные: как планируют привлекать работников в Сибирь
6 сентября, 15:30
618
320000
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:34В Узбекистане появится экологическая полиция
16:25Первым чартером в Россию приедут 10 тысяч мигрантов из Узбекистана
15:07Financial Times: "Упрямая" проблема молодежной безработицы в Узбекистане
14:43"Снежная королева": в Новосибирске на могиле Лины Черязовой установили памятник
14:07Рахшона Шодиева рассказала о жесткой травле в школе со стороны сверстников
13:19Посольство Латвии в Узбекистане возглавил Рейнис Трокша
13:09Москва и Ташкент обсуждают проблему беженцев, наплыв будет трудно удержать — посол РФ
12:37В Узбекистане государственных стипендий станет в два раза больше — указ
12:12Строительство газопровода "Северный поток–2" официально завершено
12:05Как организуют работу антикоррупционные подразделения госорганов
11:49В Чирчике началось досрочное голосование на выборах в Госдуму РФ
11:22Премьер Канады ради власти расколол страну
11:00В Джизаке шестилетнего ребенка задавил асфальтоукладчик — видео с места ЧП
10:35Китай начинает "трансформацию капитализма": у него есть главный союзник
10:12Узбекская кинозвезда Шахзода Мухаммедова рассказала, как встретила мужа
09:45Главный тренер итальянской "Ромы" описал Шомуродова одним словом
09:15На Узбекистан надвигаются холода
08:40В РФ могут ввести сбор биометрии при открытии банковских счетов мигрантам
08:18Эксперт рассказал, погрязнет ли Афганистан в гражданской войне — видео
ВчераТашкент сделал меня легендой и помог найти сестру — откровение Кости Цзю