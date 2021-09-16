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https://uz.sputniknews.ru/20210916/20517131.html
Если хочешь быть здоров — прививайся: статистика вакцинированных от коронавируса в Европе
Если хочешь быть здоров — прививайся: статистика вакцинированных от коронавируса в Европе
Среди европейских государств больше всего граждан привито в Мальте - 86,57%, меньше всего в Боснии - 7,02% населения. 16.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-16T12:06+0500
2021-09-16T13:15+0500
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европа
вакцинация
вакцинация от covid-19 в узбекистане
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Европа занимает лидирующую позицию по уровню вакцинации населения против коронавирусной инфекции. В настоящее время в регионе полностью привиты 39,49% граждан, а первую дозу препарата уже получили 48,90%. Согласно отчету в разрезе стран, в Латвии показатель вакцинации (полностью привиты) достиг 36,27%, в Литве - 45,78%, в Эстонии - 37,30%, (показатели на 01.08.2021).По данным на 15 сентября, в Латвии первую дозу препарата от коронавируса получили 771 309 человек, а вторую - 681 497 граждан. К тому же еще 112 078 лиц привито однокомпонентной вакциной J &amp; J.В соответствии с информацией Центрального статистического управления, на начало июля 2021 года в Латвии общее количество привитых против COVID людей достигло 46,93%, а процесс вакцинации завершен у 42,16% лиц.Отметим, что среди европейских государств больше всего граждан привито в Мальте - 86,57%, меньше всего в Боснии - 7,02% населения.В соответствии с информацией Министерства здравоохранения Узбекистана, по состоянию на 15 сентября этого года в республике первым компонентом препарата от COVID привились 10 215 423 человека, вторам - 5 543 423, а третьим - 1 906 852. Таким образом, в стране уже использовано 17 665 698 доз вакцины.Как сообщают в Минздраве, на сегодняшний день полностью привились 3 432 465 человек. Коронавирус был впервые обнаружен в Китае в декабре 2019 года. Геном вируса был расшифрован в январе 2020-го, что позволило приступить к началу разработки препарата против COVID. Первая в мире общедоступная вакцина ("Спутник V") была зарегистрирована в России 11 августа 2020 года.
https://uz.sputniknews.ru
https://uz.sputniknews.ru/20210820/v-uzbekistane-poyavilas-vozmojnost-zastraxovatsya-ot-riskov-vaktsinatsii-20163411.html
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европа, вакцинация, вакцинация от covid-19 в узбекистане

Если хочешь быть здоров — прививайся: статистика вакцинированных от коронавируса в Европе

12:06 16.09.2021 (обновлено: 13:15 16.09.2021)
703
© SputnikКоличество привитых от коронавируса в Европе
Количество привитых от коронавируса в Европе - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.09.2021
© Sputnik
Среди европейских государств больше всего граждан привито в Мальте - 86,57%, меньше всего в Боснии - 7,02% населения.
Количество привитых от коронавируса в Европе - Sputnik Узбекистан
Европа занимает лидирующую позицию по уровню вакцинации населения против коронавирусной инфекции. В настоящее время в регионе полностью привиты 39,49% граждан, а первую дозу препарата уже получили 48,90%.
Согласно отчету в разрезе стран, в Латвии показатель вакцинации (полностью привиты) достиг 36,27%, в Литве - 45,78%, в Эстонии - 37,30%, (показатели на 01.08.2021).
13:13
0
По данным на 15 сентября, в Латвии первую дозу препарата от коронавируса получили 771 309 человек, а вторую - 681 497 граждан. К тому же еще 112 078 лиц привито однокомпонентной вакциной J & J.
В соответствии с информацией Центрального статистического управления, на начало июля 2021 года в Латвии общее количество привитых против COVID людей достигло 46,93%, а процесс вакцинации завершен у 42,16% лиц.
Отметим, что среди европейских государств больше всего граждан привито в Мальте - 86,57%, меньше всего в Боснии - 7,02% населения.
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20 августа, 11:31
3771
В соответствии с информацией Министерства здравоохранения Узбекистана, по состоянию на 15 сентября этого года в республике первым компонентом препарата от COVID привились 10 215 423 человека, вторам - 5 543 423, а третьим - 1 906 852. Таким образом, в стране уже использовано 17 665 698 доз вакцины.
Как сообщают в Минздраве, на сегодняшний день полностью привились 3 432 465 человек.
Коронавирус был впервые обнаружен в Китае в декабре 2019 года. Геном вируса был расшифрован в январе 2020-го, что позволило приступить к началу разработки препарата против COVID. Первая в мире общедоступная вакцина ("Спутник V") была зарегистрирована в России 11 августа 2020 года.
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