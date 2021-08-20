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В Узбекистане появилась возможность застраховаться от рисков вакцинации
В Узбекистане появилась возможность застраховаться от рисков вакцинации
Cтоимость страхового полиса составляет 5 и 10 тысяч сумов, а страховая ответственность — 25 и 50 миллионов сумов. Для оформления договора потребуется документ... 20.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-20T11:31+0500
2021-08-20T12:10+0500
общество
узбекистан
вакцина
страхование
вакцинация от covid-19 в узбекистане
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ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Узбекская страховая компания запустила возможность страхования жизни и здоровья человека, сделавшего прививку, сообщает Минздрав.Об этом на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций сообщил руководитель информационной службы АО "Узагросугурта" Шухрат Кобилов.При этом в сообщении Минздрава не уточняется, о какой именно вакцинации идет речь и сколько еще страховых компаний внедрили подобный продукт.Известно лишь, что стоимость страхового полиса составляет 5 и 10 тысяч сумов, а страховая ответственность — 25 и 50 миллионов сумов. Для оформления договора потребуется документ, удостоверяющий личность, и информация, связанная с процессом вакцинации.Массовая вакцинация населения Узбекистана стартовала 1 апреля. С 19 июля для отдельных категорий граждан она стала обязательной. В настоящий момент в республике в общей сложности доступно более 2,4 миллиона доз вакцины, в том числе узбекско-китайской ZF-UZ-VAC2001 — 524,3 тысячи доз, американской Moderna – 1,6 миллиона доз, российской "Спутник V" — 3,0 тысяч доз и британской AstraZeneca — 292,3 тысячи доз.На днях Узбекистан подписал соглашение о совместном узбекско-китайском выпуске рекомбинантной вакцины ZF-UZ-VAC2001. В скором времени стартует массовое производство препарата "Спутник V"При этом, как показало изучение социологов, привиться от коронавируса готовы 53,2 процента граждан страны. Более трети опрошенных делать прививку не собираются.
https://uz.sputniknews.ru/20210819/nurmat-otabekov-o-gibridnoy-vaktsinatsii-i-vyborax-v-osobom-rejime-20150123.html
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узбекистан, вакцина, страхование, вакцинация от covid-19 в узбекистане

В Узбекистане появилась возможность застраховаться от рисков вакцинации

11:31 20.08.2021 (обновлено: 12:10 20.08.2021)
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© Sputnik / Перейти в фотобанкМедик готовит шприц с вакциной
Медик готовит шприц с вакциной - Sputnik Узбекистан, 1920, 20.08.2021
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Cтоимость страхового полиса составляет 5 и 10 тысяч сумов, а страховая ответственность — 25 и 50 миллионов сумов. Для оформления договора потребуется документ, удостоверяющий личность, и информация, связанная с процессом вакцинации.
ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Узбекская страховая компания запустила возможность страхования жизни и здоровья человека, сделавшего прививку, сообщает Минздрав.
Об этом на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций сообщил руководитель информационной службы АО "Узагросугурта" Шухрат Кобилов.

"UZINSURANCE — одна из первых компаний на рынке, которая внедрила страхование от потери трудоспособности или смерти человека, получившего вакцину", — заявил он.

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При этом в сообщении Минздрава не уточняется, о какой именно вакцинации идет речь и сколько еще страховых компаний внедрили подобный продукт.
Известно лишь, что стоимость страхового полиса составляет 5 и 10 тысяч сумов, а страховая ответственность — 25 и 50 миллионов сумов. Для оформления договора потребуется документ, удостоверяющий личность, и информация, связанная с процессом вакцинации.
Массовая вакцинация населения Узбекистана стартовала 1 апреля. С 19 июля для отдельных категорий граждан она стала обязательной.
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В настоящий момент в республике в общей сложности доступно более 2,4 миллиона доз вакцины, в том числе узбекско-китайской ZF-UZ-VAC2001 — 524,3 тысячи доз, американской Moderna – 1,6 миллиона доз, российской "Спутник V" — 3,0 тысяч доз и британской AstraZeneca — 292,3 тысячи доз.
На днях Узбекистан подписал соглашение о совместном узбекско-китайском выпуске рекомбинантной вакцины ZF-UZ-VAC2001. В скором времени стартует массовое производство препарата "Спутник V"
При этом, как показало изучение социологов, привиться от коронавируса готовы 53,2 процента граждан страны. Более трети опрошенных делать прививку не собираются.
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