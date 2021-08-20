https://uz.sputniknews.ru/20210820/v-uzbekistane-poyavilas-vozmojnost-zastraxovatsya-ot-riskov-vaktsinatsii-20163411.html

В Узбекистане появилась возможность застраховаться от рисков вакцинации

В Узбекистане появилась возможность застраховаться от рисков вакцинации

Cтоимость страхового полиса составляет 5 и 10 тысяч сумов, а страховая ответственность — 25 и 50 миллионов сумов. Для оформления договора потребуется документ... 20.08.2021, Sputnik Узбекистан

2021-08-20T11:31+0500

2021-08-20T11:31+0500

2021-08-20T12:10+0500

общество

узбекистан

вакцина

страхование

вакцинация от covid-19 в узбекистане

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ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Узбекская страховая компания запустила возможность страхования жизни и здоровья человека, сделавшего прививку, сообщает Минздрав.Об этом на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций сообщил руководитель информационной службы АО "Узагросугурта" Шухрат Кобилов.При этом в сообщении Минздрава не уточняется, о какой именно вакцинации идет речь и сколько еще страховых компаний внедрили подобный продукт.Известно лишь, что стоимость страхового полиса составляет 5 и 10 тысяч сумов, а страховая ответственность — 25 и 50 миллионов сумов. Для оформления договора потребуется документ, удостоверяющий личность, и информация, связанная с процессом вакцинации.Массовая вакцинация населения Узбекистана стартовала 1 апреля. С 19 июля для отдельных категорий граждан она стала обязательной. В настоящий момент в республике в общей сложности доступно более 2,4 миллиона доз вакцины, в том числе узбекско-китайской ZF-UZ-VAC2001 — 524,3 тысячи доз, американской Moderna – 1,6 миллиона доз, российской "Спутник V" — 3,0 тысяч доз и британской AstraZeneca — 292,3 тысячи доз.На днях Узбекистан подписал соглашение о совместном узбекско-китайском выпуске рекомбинантной вакцины ZF-UZ-VAC2001. В скором времени стартует массовое производство препарата "Спутник V"При этом, как показало изучение социологов, привиться от коронавируса готовы 53,2 процента граждан страны. Более трети опрошенных делать прививку не собираются.

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узбекистан, вакцина, страхование, вакцинация от covid-19 в узбекистане