https://uz.sputniknews.ru/20210820/v-uzbekistane-poyavilas-vozmojnost-zastraxovatsya-ot-riskov-vaktsinatsii-20163411.html
В Узбекистане появилась возможность застраховаться от рисков вакцинации
В Узбекистане появилась возможность застраховаться от рисков вакцинации
Cтоимость страхового полиса составляет 5 и 10 тысяч сумов, а страховая ответственность — 25 и 50 миллионов сумов. Для оформления договора потребуется документ... 20.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-20T11:31+0500
2021-08-20T11:31+0500
2021-08-20T12:10+0500
общество
узбекистан
вакцина
страхование
вакцинация от covid-19 в узбекистане
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/04/19533902_0:134:3165:1914_1920x0_80_0_0_1dee3a72e2a52c79298035627e87a74e.jpg
ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik. Узбекская страховая компания запустила возможность страхования жизни и здоровья человека, сделавшего прививку, сообщает Минздрав.Об этом на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций сообщил руководитель информационной службы АО "Узагросугурта" Шухрат Кобилов.При этом в сообщении Минздрава не уточняется, о какой именно вакцинации идет речь и сколько еще страховых компаний внедрили подобный продукт.Известно лишь, что стоимость страхового полиса составляет 5 и 10 тысяч сумов, а страховая ответственность — 25 и 50 миллионов сумов. Для оформления договора потребуется документ, удостоверяющий личность, и информация, связанная с процессом вакцинации.Массовая вакцинация населения Узбекистана стартовала 1 апреля. С 19 июля для отдельных категорий граждан она стала обязательной. В настоящий момент в республике в общей сложности доступно более 2,4 миллиона доз вакцины, в том числе узбекско-китайской ZF-UZ-VAC2001 — 524,3 тысячи доз, американской Moderna – 1,6 миллиона доз, российской "Спутник V" — 3,0 тысяч доз и британской AstraZeneca — 292,3 тысячи доз.На днях Узбекистан подписал соглашение о совместном узбекско-китайском выпуске рекомбинантной вакцины ZF-UZ-VAC2001. В скором времени стартует массовое производство препарата "Спутник V"При этом, как показало изучение социологов, привиться от коронавируса готовы 53,2 процента граждан страны. Более трети опрошенных делать прививку не собираются.
https://uz.sputniknews.ru/20210819/nurmat-otabekov-o-gibridnoy-vaktsinatsii-i-vyborax-v-osobom-rejime-20150123.html
https://uz.sputniknews.ru/20210804/chtoby-ukol-ne-stal-smertelnym-sovety-ot-infektsionista-pered-vaktsinatsiey-ot-koronavirusa-19952765.html
https://uz.sputniknews.ru/20210802/doktor-myasnikov-obyasnil-sluchai-smerti-posle-vaktsinatsii-ot-koronavirusa-19910485.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/07/04/19533902_217:0:2948:2048_1920x0_80_0_0_fa7dd84df6cb72855a4274702a4b9a7f.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан, вакцина, страхование, вакцинация от covid-19 в узбекистане
В Узбекистане появилась возможность застраховаться от рисков вакцинации
11:31 20.08.2021 (обновлено: 12:10 20.08.2021)
Cтоимость страхового полиса составляет 5 и 10 тысяч сумов, а страховая ответственность — 25 и 50 миллионов сумов. Для оформления договора потребуется документ, удостоверяющий личность, и информация, связанная с процессом вакцинации.
ТАШКЕНТ, 20 авг — Sputnik.
Узбекская страховая компания запустила возможность страхования жизни и здоровья человека, сделавшего прививку, сообщает
Минздрав.
Об этом на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций сообщил руководитель информационной службы АО "Узагросугурта" Шухрат Кобилов.
"UZINSURANCE — одна из первых компаний на рынке, которая внедрила страхование от потери трудоспособности или смерти человека, получившего вакцину", — заявил он.
При этом в сообщении Минздрава не уточняется, о какой именно вакцинации идет речь и сколько еще страховых компаний внедрили подобный продукт.
Известно лишь, что стоимость страхового полиса составляет 5 и 10 тысяч сумов, а страховая ответственность — 25 и 50 миллионов сумов. Для оформления договора потребуется документ, удостоверяющий личность, и информация, связанная с процессом вакцинации.
Массовая вакцинация населения Узбекистана стартовала 1 апреля. С 19 июля для отдельных категорий граждан она стала
обязательной.
В настоящий момент в республике в общей сложности доступно
более 2,4 миллиона доз вакцины, в том числе узбекско-китайской ZF-UZ-VAC2001 — 524,3 тысячи доз, американской Moderna – 1,6 миллиона доз, российской "Спутник V" — 3,0 тысяч доз и британской AstraZeneca — 292,3 тысячи доз.
На днях Узбекистан подписал соглашение
о совместном узбекско-китайском выпуске рекомбинантной вакцины ZF-UZ-VAC2001. В скором времени стартует
массовое производство препарата "Спутник V"
При этом, как показало
изучение социологов, привиться от коронавируса готовы 53,2 процента граждан страны. Более трети опрошенных делать прививку не собираются.