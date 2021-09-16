Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Политика
https://uz.sputniknews.ru/20210916/20527513.html
К чему пришли на саммите ОДКБ в Душанбе - список подписанных документов
К чему пришли на саммите ОДКБ в Душанбе - список подписанных документов
В ходе саммита ОДКБ в Душанбе главы государств-членов организации подписали 14 документов. 16.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-16T19:59+0500
2021-09-16T19:59+0500
политика
саммит одкб в душанбе
одкб
подписание документов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/10/20527918_0:106:2047:1257_1920x0_80_0_0_afe1e00b0b1f44cd0c5517efbf1dac49.jpg
ТАШКЕНТ, 16 сен – Sputnik. Главной темой саммита ОДКБ в Душанбе стал вопрос обеспечения безопасности в регионе и нейтрализации вызовов, исходящих с территории Афганистана. Главы государств-членов организации подписали ряд профильных документов, передает Sputnik Таджикистан.Стороны подписали основной документ - декларацию, в которой выразили серьезную озабоченность высоким уровнем угрозы безопасности и суверенитету государств находящихся в зоне ответственности ОДКБ. Стороны подчеркнули решимость последовательно работать над укреплением международной и региональной безопасности.Вместе с тем, подписано соглашение по вопросам юрисдикции и оказания правовой помощи по делам, связанным с временным пребыванием формирований сил и средств коллективной безопасности на территориях государств-членов ОДКБ.В числе закрепленных подписью документов - следующие:
https://uz.sputniknews.ru/20210915/mirziyoev-primet-uchastie-vo-vstreche-shos--odkb-po-situatsii-v-afganistane-20512354.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/10/20527918_115:0:1932:1363_1920x0_80_0_0_f306ae640be0022e106d867187d7ec40.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
саммит одкб в душанбе, одкб, подписание документов

К чему пришли на саммите ОДКБ в Душанбе - список подписанных документов

19:59 16.09.2021
694
© Пресс-служба президента ТаджикистанаСаммит ОДКБ в Душанбе 16 сентября 2021
Саммит ОДКБ в Душанбе 16 сентября 2021 - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.09.2021
© Пресс-служба президента Таджикистана
В ходе саммита ОДКБ в Душанбе главы государств-членов организации подписали 14 документов.
ТАШКЕНТ, 16 сен – Sputnik. Главной темой саммита ОДКБ в Душанбе стал вопрос обеспечения безопасности в регионе и нейтрализации вызовов, исходящих с территории Афганистана. Главы государств-членов организации подписали ряд профильных документов, передает Sputnik Таджикистан.
Стороны подписали основной документ - декларацию, в которой выразили серьезную озабоченность высоким уровнем угрозы безопасности и суверенитету государств находящихся в зоне ответственности ОДКБ. Стороны подчеркнули решимость последовательно работать над укреплением международной и региональной безопасности.
Вместе с тем, подписано соглашение по вопросам юрисдикции и оказания правовой помощи по делам, связанным с временным пребыванием формирований сил и средств коллективной безопасности на территориях государств-членов ОДКБ.
Флажок и планшеты с символикой ШОС - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.09.2021
Политика
Мирзиёев примет участие во встрече “ШОС – ОДКБ” по ситуации в Афганистане
Вчера, 21:31
5896
В числе закрепленных подписью документов - следующие:
соглашение о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении войск (Коллективных сил) ОДКБ;
протокол о внесении изменений в соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ от 6 октября 2007 года;
решение Совета коллективной безопасности ОДКБ "О плане мероприятий, посвященных 30-летию подписания договора о коллективной безопасности и 20-летию ОДКБ";
решение "О плане оснащения Коллективных сил оперативного реагирования современным вооружением, военной и специальной техникой, специальными средствами";
решение "О схеме защищенной мультисервисной сети связи Организации Договора коллективной безопасности";
решение "О специальном представителе генерального секретаря ОДКБ по вопросам миротворчества";
решение "О председателе Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству Организации";
решение "О начальнике Объединенного штаба ОДКБ" (лидеры ОДКБ продлили на три года полномочия начальника Объединенного штаба ОДКБ Анатолия Сидорова);
решение "О составе воинских контингентов и формирований сил специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ";
решение "Об отчете об исполнении бюджета ОДКБ за 2020 год";
решение "О бюджете ОДКБ на 2022 год";
протокольное решение "О председательстве в Организации, времени и месте проведения очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ".
200100
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:50Зарплату в 2021 году повысили каждому четвертому россиянину — опрос
21:35В Самарканде выявлены миллиардные нарушения при госзакупках
20:10Лидеры Узбекистана и Пакистана обсудили торговлю и региональную безопасность
19:59К чему пришли на саммите ОДКБ в Душанбе - список подписанных документов
19:33Налоговики взяли на контроль сомнительные фирмы
19:11Узбекистан и Иран обсудили вопросы транзитного потенциала обеих стран
18:32В "UzAuto Motors" опровергли информацию о старте продаж Chevrolet Onix
18:32Компания из Саудовской Аравии инвестирует в ВЭС в Узбекистане
18:16Евросоюз может изменить Шенгенское соглашение
17:34Нижне-Амударьинский биосферный заповедник включен в сеть ЮНЕСКО
17:02Граждане России смогут проголосовать в трех городах Узбекистана
16:47Ташкент в рамках ШОС намерен активнее привлекать Афганистан в экономические процессы ЦА
16:26Главы Узбекистана и Таджикистана обсудили обстановку в регионе
15:52Сотрудники юстиции сдали 250 литров донорской крови
15:52Дело о смерти замначальника ГНИ в машине ДПС направлено в суд
15:47Под Ташкентом произошло землетрясение
15:37Не только метро: где еще есть вывески на узбекском в Москве?
14:45Минфин обнародовал данные по продажам мест для установки радаров
14:35Мирзиёев отбыл в Душанбе на саммит ШОС
14:28Узбекистан и Татарстан договорились сотрудничать в области инноваций