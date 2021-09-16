Политика
К чему пришли на саммите ОДКБ в Душанбе - список подписанных документов
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© Пресс-служба президента ТаджикистанаСаммит ОДКБ в Душанбе 16 сентября 2021
© Пресс-служба президента Таджикистана
В ходе саммита ОДКБ в Душанбе главы государств-членов организации подписали 14 документов.
ТАШКЕНТ, 16 сен – Sputnik. Главной темой саммита ОДКБ в Душанбе стал вопрос обеспечения безопасности в регионе и нейтрализации вызовов, исходящих с территории Афганистана. Главы государств-членов организации подписали ряд профильных документов, передает Sputnik Таджикистан.
Стороны подписали основной документ - декларацию, в которой выразили серьезную озабоченность высоким уровнем угрозы безопасности и суверенитету государств находящихся в зоне ответственности ОДКБ. Стороны подчеркнули решимость последовательно работать над укреплением международной и региональной безопасности.
Вместе с тем, подписано соглашение по вопросам юрисдикции и оказания правовой помощи по делам, связанным с временным пребыванием формирований сил и средств коллективной безопасности на территориях государств-членов ОДКБ.
В числе закрепленных подписью документов - следующие:
соглашение о совместном материально-техническом и медицинском обеспечении войск (Коллективных сил) ОДКБ;
протокол о внесении изменений в соглашение о миротворческой деятельности ОДКБ от 6 октября 2007 года;
решение Совета коллективной безопасности ОДКБ "О плане мероприятий, посвященных 30-летию подписания договора о коллективной безопасности и 20-летию ОДКБ";
решение "О плане оснащения Коллективных сил оперативного реагирования современным вооружением, военной и специальной техникой, специальными средствами";
решение "О схеме защищенной мультисервисной сети связи Организации Договора коллективной безопасности";
решение "О специальном представителе генерального секретаря ОДКБ по вопросам миротворчества";
решение "О председателе Межгосударственной комиссии по военно-экономическому сотрудничеству Организации";
решение "О начальнике Объединенного штаба ОДКБ" (лидеры ОДКБ продлили на три года полномочия начальника Объединенного штаба ОДКБ Анатолия Сидорова);
решение "О составе воинских контингентов и формирований сил специального назначения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ";
решение "Об отчете об исполнении бюджета ОДКБ за 2020 год";
решение "О бюджете ОДКБ на 2022 год";
протокольное решение "О председательстве в Организации, времени и месте проведения очередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ".