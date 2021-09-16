https://uz.sputniknews.ru/20210916/20527513.html

К чему пришли на саммите ОДКБ в Душанбе - список подписанных документов

К чему пришли на саммите ОДКБ в Душанбе - список подписанных документов

В ходе саммита ОДКБ в Душанбе главы государств-членов организации подписали 14 документов. 16.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-16T19:59+0500

2021-09-16T19:59+0500

2021-09-16T19:59+0500

политика

саммит одкб в душанбе

одкб

подписание документов

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ТАШКЕНТ, 16 сен – Sputnik. Главной темой саммита ОДКБ в Душанбе стал вопрос обеспечения безопасности в регионе и нейтрализации вызовов, исходящих с территории Афганистана. Главы государств-членов организации подписали ряд профильных документов, передает Sputnik Таджикистан.Стороны подписали основной документ - декларацию, в которой выразили серьезную озабоченность высоким уровнем угрозы безопасности и суверенитету государств находящихся в зоне ответственности ОДКБ. Стороны подчеркнули решимость последовательно работать над укреплением международной и региональной безопасности.Вместе с тем, подписано соглашение по вопросам юрисдикции и оказания правовой помощи по делам, связанным с временным пребыванием формирований сил и средств коллективной безопасности на территориях государств-членов ОДКБ.В числе закрепленных подписью документов - следующие:

https://uz.sputniknews.ru/20210915/mirziyoev-primet-uchastie-vo-vstreche-shos--odkb-po-situatsii-v-afganistane-20512354.html

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саммит одкб в душанбе, одкб, подписание документов