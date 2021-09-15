https://uz.sputniknews.ru/20210915/mirziyoev-primet-uchastie-vo-vstreche-shos--odkb-po-situatsii-v-afganistane-20512354.html

Мирзиёев примет участие во встрече “ШОС – ОДКБ” по ситуации в Афганистане

Мирзиёев примет участие во встрече “ШОС – ОДКБ” по ситуации в Афганистане

Мероприятие пройдет в рамках юбилейного саммита ШОС, который состоится 16-17 сентября в Душанбе. Президент Узбекистана также проведет ряд двусторонних... 15.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-15T21:31+0500

2021-09-15T21:31+0500

2021-09-15T21:31+0500

политика

таджикистан

шавкат мирзиёев

афганистан

шос

душанбе

одкб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/06/02/19053553_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_21384ee3faea20ef65d217be77150abe.jpg

ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет участие во встрече в формате “ШОС – ОДКБ” по ситуации в Афганистане, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.Мероприятие пройдет в рамках юбилейного саммита Шанхайской организации сотрудничества, который состоится 16-17 сентября в Душанбе. На нем ожидается передача председательства в организации от Таджикистана Узбекистану.Как сообщается, в работе саммита, помимо Мирзиёева, примут участие его коллеги из государств-членов ШОС – Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана и России.Государства-наблюдатели при организации будут представлены президентами Республики Беларусь, Исламской Республики Иран и Монголии. В качестве почетного гостя заседания приглашен глава Туркменистана.По итогам саммита предусматривается принять Душанбинскую декларацию, подписать многосторонние документы по расширению многопланового сотрудничества в рамках организации.Президент Узбекистана также проведет ряд двусторонних переговоров с главами государств-партнеров. В четверг он встретится с лидерами Таджикистана, России и Пакистана, в пятницу — с президентом Ирана.

https://uz.sputniknews.ru/20210915/v-odkb-sozdaetsya-struktura-kotoraya-budet-protivodeystvovat-biologicheskim-atakam-20509571.html

https://uz.sputniknews.ru/20210915/voennye-tsa-obsudili-afganistan-s-ssha-i-pakistanom-20510402.html

таджикистан

афганистан

душанбе

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

таджикистан, шавкат мирзиёев, афганистан, шос, душанбе, одкб