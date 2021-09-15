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Мирзиёев примет участие во встрече “ШОС – ОДКБ” по ситуации в Афганистане
Мирзиёев примет участие во встрече “ШОС – ОДКБ” по ситуации в Афганистане
Мероприятие пройдет в рамках юбилейного саммита ШОС, который состоится 16-17 сентября в Душанбе. Президент Узбекистана также проведет ряд двусторонних... 15.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-15T21:31+0500
2021-09-15T21:31+0500
политика
таджикистан
шавкат мирзиёев
афганистан
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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет участие во встрече в формате “ШОС – ОДКБ” по ситуации в Афганистане, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.Мероприятие пройдет в рамках юбилейного саммита Шанхайской организации сотрудничества, который состоится 16-17 сентября в Душанбе. На нем ожидается передача председательства в организации от Таджикистана Узбекистану.Как сообщается, в работе саммита, помимо Мирзиёева, примут участие его коллеги из государств-членов ШОС – Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана и России.Государства-наблюдатели при организации будут представлены президентами Республики Беларусь, Исламской Республики Иран и Монголии. В качестве почетного гостя заседания приглашен глава Туркменистана.По итогам саммита предусматривается принять Душанбинскую декларацию, подписать многосторонние документы по расширению многопланового сотрудничества в рамках организации.Президент Узбекистана также проведет ряд двусторонних переговоров с главами государств-партнеров. В четверг он встретится с лидерами Таджикистана, России и Пакистана, в пятницу — с президентом Ирана.
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таджикистан, шавкат мирзиёев, афганистан, шос, душанбе, одкб

Мирзиёев примет участие во встрече “ШОС – ОДКБ” по ситуации в Афганистане

21:31 15.09.2021
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© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru / Перейти в фотобанкФлажок и планшеты с символикой ШОС
Флажок и планшеты с символикой ШОС - Sputnik Узбекистан, 1920, 15.09.2021
© Фотохост-агентство sco-russia2020.ru
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Мероприятие пройдет в рамках юбилейного саммита ШОС, который состоится 16-17 сентября в Душанбе. Президент Узбекистана также проведет ряд двусторонних переговоров с главами государств-партнеров.
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет участие во встрече в формате “ШОС – ОДКБ” по ситуации в Афганистане, сообщает пресс-служба узбекистанского лидера.
Мероприятие пройдет в рамках юбилейного саммита Шанхайской организации сотрудничества, который состоится 16-17 сентября в Душанбе. На нем ожидается передача председательства в организации от Таджикистана Узбекистану.
Как сообщается, в работе саммита, помимо Мирзиёева, примут участие его коллеги из государств-членов ШОС – Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Пакистана и России.
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Государства-наблюдатели при организации будут представлены президентами Республики Беларусь, Исламской Республики Иран и Монголии. В качестве почетного гостя заседания приглашен глава Туркменистана.
“Участники рассмотрят основные итоги деятельности ШОС за прошедшие 20 лет, обсудят актуальные задачи многостороннего взаимодействия. Состоится также обмен мнениями по вопросам глобальной политики и региональной повестки”, — говорится в сообщении.
По итогам саммита предусматривается принять Душанбинскую декларацию, подписать многосторонние документы по расширению многопланового сотрудничества в рамках организации.
Президент Узбекистана также проведет ряд двусторонних переговоров с главами государств-партнеров. В четверг он встретится с лидерами Таджикистана, России и Пакистана, в пятницу — с президентом Ирана.
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