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Азербайджан поможет Узбекистану выводить новые сорта растений
Азербайджан поможет Узбекистану выводить новые сорта растений
Для реализации проекта узбекистанский посол Бахром Ашрафханов встретился в Баку с председателем правления GRAND-AGRO Invitro Талехом Зейналовым. 16.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-16T10:58+0500
2021-09-16T11:01+0500
общество
узбекистан
азербайджан
растения
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ТАШКЕНТ, 16 сен – Sputnik. Узбекистан и Азербайджан расширяют сотрудничество в сфере растениеводства, сообщает ИА "Дунё".Для реализации инициативы посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов встретился с председателем правления GRAND-AGRO Invitro Талехом Зейналовым. В ходе мероприятия для дипломата была организована ознакомительная экскурсия в инвитро-лабораторию и тепличные хозяйства азербайджанской компании. Отмечается, что данная организация специализируется на селекции и выведении новых сортов растений.Во время переговоров стороны обменялись мнениями о возможностях сотрудничества в сфере растениеводства. Участники встречи договорились об установлении контактов GRAND-AGRO Invitro с соответствующими структурами Узбекистана.
https://uz.sputniknews.ru/20210811/ashrafxanov-rasskazal-ob-obschix-tselyax-uzbekistana-i-azerbaydjana-20040447.html
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узбекистан, азербайджан, растения

Азербайджан поможет Узбекистану выводить новые сорта растений

10:58 16.09.2021 (обновлено: 11:01 16.09.2021)
407
© ИА "Дунё"Азербайджан поможет Узбекистану выводить новые сорта растений
Азербайджан поможет Узбекистану выводить новые сорта растений - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.09.2021
© ИА "Дунё"
Для реализации проекта узбекистанский посол Бахром Ашрафханов встретился в Баку с председателем правления GRAND-AGRO Invitro Талехом Зейналовым.
ТАШКЕНТ, 16 сен – Sputnik. Узбекистан и Азербайджан расширяют сотрудничество в сфере растениеводства, сообщает ИА "Дунё".
Для реализации инициативы посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов встретился с председателем правления GRAND-AGRO Invitro Талехом Зейналовым.
В ходе мероприятия для дипломата была организована ознакомительная экскурсия в инвитро-лабораторию и тепличные хозяйства азербайджанской компании. Отмечается, что данная организация специализируется на селекции и выведении новых сортов растений.
Бахром Ашрафханов - Sputnik Узбекистан, 1920, 11.08.2021
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11 августа, 17:05
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Во время переговоров стороны обменялись мнениями о возможностях сотрудничества в сфере растениеводства. Участники встречи договорились об установлении контактов GRAND-AGRO Invitro с соответствующими структурами Узбекистана.
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