https://uz.sputniknews.ru/20210916/azerbaydjan-pomojet-uzbekistanu-vyvodit-novye-sorta-rasteniy-20518637.html

Азербайджан поможет Узбекистану выводить новые сорта растений

Азербайджан поможет Узбекистану выводить новые сорта растений

Для реализации проекта узбекистанский посол Бахром Ашрафханов встретился в Баку с председателем правления GRAND-AGRO Invitro Талехом Зейналовым. 16.09.2021, Sputnik Узбекистан

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2021-09-16T10:58+0500

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общество

узбекистан

азербайджан

растения

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ТАШКЕНТ, 16 сен – Sputnik. Узбекистан и Азербайджан расширяют сотрудничество в сфере растениеводства, сообщает ИА "Дунё".Для реализации инициативы посол Узбекистана в Азербайджане Бахром Ашрафханов встретился с председателем правления GRAND-AGRO Invitro Талехом Зейналовым. В ходе мероприятия для дипломата была организована ознакомительная экскурсия в инвитро-лабораторию и тепличные хозяйства азербайджанской компании. Отмечается, что данная организация специализируется на селекции и выведении новых сортов растений.Во время переговоров стороны обменялись мнениями о возможностях сотрудничества в сфере растениеводства. Участники встречи договорились об установлении контактов GRAND-AGRO Invitro с соответствующими структурами Узбекистана.

https://uz.sputniknews.ru/20210811/ashrafxanov-rasskazal-ob-obschix-tselyax-uzbekistana-i-azerbaydjana-20040447.html

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узбекистан, азербайджан, растения