https://uz.sputniknews.ru/20210916/glavy-uzbekistana-i-tadjikistana-obsudili-obstanovku-v-regione-20524463.html

Главы Узбекистана и Таджикистана обсудили обстановку в регионе

Главы Узбекистана и Таджикистана обсудили обстановку в регионе

Президенты договорились продолжать активные контакты и обмены для практической реализации проектов кооперации в отраслях экономики. 16.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-16T16:26+0500

2021-09-16T16:26+0500

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политика

душанбе

эмомали рахмон

шавкат мирзиёев

встреча

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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев прибыл в Душанбе и сразу встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщили в пресс-службе главы Узбекистана.Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений и регионального взаимодействия.Договорились продолжать активные контакты и обмены для практической реализации проектов кооперации в отраслях экономики. Государства намерены также разрабатывать совместные программы культурно-гуманитарного сотрудничества.Вместе с тем главы республик обсудили складывающуюся ситуацию в Афганистане.Шавкат Мирзиёев высоко оценил результаты председательства Таджикистана в ШОС и пожелал успешного проведения предстоящих мероприятий саммита.Ранее сообщалось, что по итогам предстоящего саммита ШОС предусматривается принять Душанбинскую декларацию, подписать многосторонние документы по расширению многопланового сотрудничества в рамках организации.Президент Узбекистана также проведет ряд двусторонних переговоров с главами государств-партнеров. В четверг он встретится с лидерами Таджикистана, России и Пакистана, в пятницу — с президентом Ирана.

https://uz.sputniknews.ru/20210728/taliby-na-podstupax-k-tsa-chem-gotovy-otvetit-armii-stran-shos-19864663.html

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душанбе, эмомали рахмон, шавкат мирзиёев, встреча