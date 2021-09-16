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Главы Узбекистана и Таджикистана обсудили обстановку в регионе
Главы Узбекистана и Таджикистана обсудили обстановку в регионе
Президенты договорились продолжать активные контакты и обмены для практической реализации проектов кооперации в отраслях экономики. 16.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-16T16:26+0500
2021-09-16T16:26+0500
политика
душанбе
эмомали рахмон
шавкат мирзиёев
встреча
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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев прибыл в Душанбе и сразу встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщили в пресс-службе главы Узбекистана.Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений и регионального взаимодействия.Договорились продолжать активные контакты и обмены для практической реализации проектов кооперации в отраслях экономики. Государства намерены также разрабатывать совместные программы культурно-гуманитарного сотрудничества.Вместе с тем главы республик обсудили складывающуюся ситуацию в Афганистане.Шавкат Мирзиёев высоко оценил результаты председательства Таджикистана в ШОС и пожелал успешного проведения предстоящих мероприятий саммита.Ранее сообщалось, что по итогам предстоящего саммита ШОС предусматривается принять Душанбинскую декларацию, подписать многосторонние документы по расширению многопланового сотрудничества в рамках организации.Президент Узбекистана также проведет ряд двусторонних переговоров с главами государств-партнеров. В четверг он встретится с лидерами Таджикистана, России и Пакистана, в пятницу — с президентом Ирана.
https://uz.sputniknews.ru/20210728/taliby-na-podstupax-k-tsa-chem-gotovy-otvetit-armii-stran-shos-19864663.html
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душанбе, эмомали рахмон, шавкат мирзиёев, встреча

Главы Узбекистана и Таджикистана обсудили обстановку в регионе

16:26 16.09.2021
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© Пресс-служба президента УзбекистанаЛидеры Узбекистана и Таджикистана провели встречу в Душанбе
Лидеры Узбекистана и Таджикистана провели встречу в Душанбе - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.09.2021
© Пресс-служба президента Узбекистана
Президенты договорились продолжать активные контакты и обмены для практической реализации проектов кооперации в отраслях экономики.
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев прибыл в Душанбе и сразу встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщили в пресс-службе главы Узбекистана.
Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития двусторонних отношений и регионального взаимодействия.
© Пресс-служба президента УзбекистанаЛидеры Узбекистана и Таджикистана провели встречу в Душанбе
Лидеры Узбекистана и Таджикистана провели встречу в Душанбе - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.09.2021
Лидеры Узбекистана и Таджикистана провели встречу в Душанбе
© Пресс-служба президента Узбекистана
Договорились продолжать активные контакты и обмены для практической реализации проектов кооперации в отраслях экономики. Государства намерены также разрабатывать совместные программы культурно-гуманитарного сотрудничества.
Вместе с тем главы республик обсудили складывающуюся ситуацию в Афганистане.
© Пресс-служба президента УзбекистанаЛидеры Узбекистана и Таджикистана провели встречу в Душанбе
Лидеры Узбекистана и Таджикистана провели встречу в Душанбе - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.09.2021
Лидеры Узбекистана и Таджикистана провели встречу в Душанбе
© Пресс-служба президента Узбекистана
Шавкат Мирзиёев высоко оценил результаты председательства Таджикистана в ШОС и пожелал успешного проведения предстоящих мероприятий саммита.
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Ранее сообщалось, что по итогам предстоящего саммита ШОС предусматривается принять Душанбинскую декларацию, подписать многосторонние документы по расширению многопланового сотрудничества в рамках организации.
Президент Узбекистана также проведет ряд двусторонних переговоров с главами государств-партнеров. В четверг он встретится с лидерами Таджикистана, России и Пакистана, в пятницу — с президентом Ирана.
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