https://uz.sputniknews.ru/20210916/kompaniya-iz-saudovskoy-aravii-investiruet-v-ves-v-uzbekistane-20526835.html

Компания из Саудовской Аравии инвестирует в ВЭС в Узбекистане

Компания из Саудовской Аравии инвестирует в ВЭС в Узбекистане

Объявлены итоги международного тендера на строительство ветряной электростанции в Республике Каракалпакстан. 16.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-16T18:32+0500

2021-09-16T18:32+0500

2021-09-16T18:32+0500

общество

узбекистан

каракалпакстан

тендер

ветряная электростанция

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ТАШКЕНТ, 16 сен – Sputnik. Международный тендер на строительство ветровой электростанции мощностью 100 МВт в Каракалпакстане выиграла компания "ACWA Power" из Саудовской Аравии, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли.Результаты тендера были объявлены в прямом эфире на страницах министерства в Facebook и Instargam 16 сентября.Заявки на участие в конкурсе подали около 70 зарубежных компаний. Из них в предквалификационном отборе участвовали 16 компаний из десяти стран. Отбор успешно прошли лишь 12 претендентов. В финал тендера вышли три компании: "Abu Dhabi Future Energy company PJSC" (Masdar) (ОАЭ), "ACWA Power" (Саудовская Аравия) и "Voltalia" (Франция).Компания вложит в проект 140 миллионов долларов. По контракту, электростанция, расположенная на территории Караузякского и Берунийского районов Каракалпакстана, должна быть запущена в середине 2023 года. В год предприятие будет вырабатывать 400 миллионов киловатт/часов экологически чистой электроэнергии.Всего в Узбекистане сейчас реализуется семь крупных проектов по развитию "зеленой" энергетики. В различных регионах республики к осени 2024 года появится шесть солнечных и три ветровых электростанции общей мощностью 2 797 МВт.Республика также участвует в реализации самого масштабного энергетического проекта в Центральной Азии – строительстве АЭС "Тузкан" в Джизакской области.

https://uz.sputniknews.ru/20210827/uzbekistanskuyu-energetiku-jdet-masshtabnoe-obnovlenie-20269762.html

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узбекистан, каракалпакстан, тендер, ветряная электростанция