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Компания из Саудовской Аравии инвестирует в ВЭС в Узбекистане
Компания из Саудовской Аравии инвестирует в ВЭС в Узбекистане
Объявлены итоги международного тендера на строительство ветряной электростанции в Республике Каракалпакстан. 16.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-16T18:32+0500
2021-09-16T18:32+0500
общество
узбекистан
каракалпакстан
тендер
ветряная электростанция
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ТАШКЕНТ, 16 сен – Sputnik. Международный тендер на строительство ветровой электростанции мощностью 100 МВт в Каракалпакстане выиграла компания "ACWA Power" из Саудовской Аравии, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли.Результаты тендера были объявлены в прямом эфире на страницах министерства в Facebook и Instargam 16 сентября.Заявки на участие в конкурсе подали около 70 зарубежных компаний. Из них в предквалификационном отборе участвовали 16 компаний из десяти стран. Отбор успешно прошли лишь 12 претендентов. В финал тендера вышли три компании: "Abu Dhabi Future Energy company PJSC" (Masdar) (ОАЭ), "ACWA Power" (Саудовская Аравия) и "Voltalia" (Франция).Компания вложит в проект 140 миллионов долларов. По контракту, электростанция, расположенная на территории Караузякского и Берунийского районов Каракалпакстана, должна быть запущена в середине 2023 года. В год предприятие будет вырабатывать 400 миллионов киловатт/часов экологически чистой электроэнергии.Всего в Узбекистане сейчас реализуется семь крупных проектов по развитию "зеленой" энергетики. В различных регионах республики к осени 2024 года появится шесть солнечных и три ветровых электростанции общей мощностью 2 797 МВт.Республика также участвует в реализации самого масштабного энергетического проекта в Центральной Азии – строительстве АЭС "Тузкан" в Джизакской области.
https://uz.sputniknews.ru/20210827/uzbekistanskuyu-energetiku-jdet-masshtabnoe-obnovlenie-20269762.html
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узбекистан, каракалпакстан, тендер, ветряная электростанция

Компания из Саудовской Аравии инвестирует в ВЭС в Узбекистане

18:32 16.09.2021
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© Пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли УзбекистанаОткрытие финансовых предложений для строительства ВЭС в Узбекистане.
Открытие финансовых предложений для строительства ВЭС в Узбекистане. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.09.2021
© Пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана
Объявлены итоги международного тендера на строительство ветряной электростанции в Республике Каракалпакстан.
ТАШКЕНТ, 16 сен – Sputnik. Международный тендер на строительство ветровой электростанции мощностью 100 МВт в Каракалпакстане выиграла компания "ACWA Power" из Саудовской Аравии, сообщает пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли.
Результаты тендера были объявлены в прямом эфире на страницах министерства в Facebook и Instargam 16 сентября.
Заявки на участие в конкурсе подали около 70 зарубежных компаний. Из них в предквалификационном отборе участвовали 16 компаний из десяти стран. Отбор успешно прошли лишь 12 претендентов. В финал тендера вышли три компании: "Abu Dhabi Future Energy company PJSC" (Masdar) (ОАЭ), "ACWA Power" (Саудовская Аравия) и "Voltalia" (Франция).
"Победителем международного тендера по проекту строительства ветряной электростанции объявлена компания "ACWA Power" (Саудовская Аравия) с тарифом 2,5695 центов США за кВт*ч выработанной электроэнергии. Резервным победителем по данному тендеру объявлена компания "Masdar" (ОАЭ) с тарифом 2,6550 центов США за кВт*ч выработанной электроэнергии", - говорится в сообщении пресс-службы.
Компания вложит в проект 140 миллионов долларов. По контракту, электростанция, расположенная на территории Караузякского и Берунийского районов Каракалпакстана, должна быть запущена в середине 2023 года. В год предприятие будет вырабатывать 400 миллионов киловатт/часов экологически чистой электроэнергии.
Всего в Узбекистане сейчас реализуется семь крупных проектов по развитию "зеленой" энергетики. В различных регионах республики к осени 2024 года появится шесть солнечных и три ветровых электростанции общей мощностью 2 797 МВт.
Республика также участвует в реализации самого масштабного энергетического проекта в Центральной Азии – строительстве АЭС "Тузкан" в Джизакской области.
Трансформаторные подстанции и ЛЭП на территории АЭС - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.08.2021
Общество
Узбекистанскую энергетику ждет масштабное обновление
27 августа, 17:54
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