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https://uz.sputniknews.ru/20210827/uzbekistanskuyu-energetiku-jdet-masshtabnoe-obnovlenie-20269762.html
Узбекистанскую энергетику ждет масштабное обновление
Узбекистанскую энергетику ждет масштабное обновление
Президент Шавкат Мирзиёев рассказал о планах по модернизации и развитию энергетического сектора. 27.08.2021, Sputnik Узбекистан
2021-08-27T17:54+0500
2021-08-27T17:58+0500
общество
шавкат мирзиёев
узбекистан
энергетика
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ТАШКЕНТ, 27 авг – Sputnik. Более 6,5 миллиарда долларов планируется потратить в рамках 19 крупных производственных проектов в электроэнергетике в ближайшие 5 лет. В стране также заменят километры проводов и сотни трансформаторных подстанций.О масштабных планах по развитию энергетики страны рассказал президент Шавкат Мирзиёев 27 августа в ходе визита в Навоийскую область, сообщает пресс-служба главы государства.По словам Мирзиёева, в ближайшую пятилетку ожидается рост экономики в 1,5 раза, запуск тысяч новых средних и крупных промышленных предприятий. В связи с чем потребность в электроэнергии резко увеличится на 30 миллиардов киловатт-часов.Чтобы обеспечить предприятия необходимой электроэнергией, будет реализовано 19 проектов на общую сумму более 6,5 миллиарда долларов. Это даст стране дополнительно 11,5 тысячи мегаватт новых мощностей. Мало того, взят курс на "зеленую" энергетику – к 2030 году доля возобновляемых источников энергии должна превысить 30%.Кроме того, на сегодняшний день значительная часть электросетей и подстанций устарела. В ближайшие пять лет планируется полностью реконструировать 70 тысяч километров низковольтных ЛЭП, 22 тысячи трансформаторов и более 100 тысяч подстанций. Будут также запущены дополнительные магистральные сети, которые свяжут в единую цепь энергосистемы Центральноазиатского региона.Такие масштабные проекты не обойдутся без подготовки квалифицированных кадров. По словам президента, в энергетическом секторе потребуются более тысячи квалифицированных работников в области проектирования, строительства, эксплуатации и технического обслуживания. Будущие специалисты уже учатся в недавно открывшемся филиале Московского энергетического института. А с 2022 года в Навои будет создан центр подготовки, переподготовки и повышения квалификации в области альтернативной энергетики. Кроме того, узбекистанские ученые проводят исследования в области возобновляемых источников энергии в созданном в этом году исследовательском институте при Министерстве энергетики.В ходе визита в Навоийскую область президент принял участие в запуске первой частной солнечной электростанции. Сегодня он также планирует посетить другие предприятия и встретиться с жителями региона.Ранее Министерство энергетики рассказало о 10 масштабных проектах в сфере энергетики, реализуемых в Узбекистане в настоящее время. По словам пресс-секретаря министерства Эльмиры Бекмуродовой, 2021-й стал годом крупнейших проектов, аналогов которым в истории республики еще не было.А к 2030 году в Узбекистане планируется построить первую в Центральной Азии атомную электростанцию мощностью 2,4 гигаватта.
https://uz.sputniknews.ru/20210810/v-uzbekistane-stroyat-zelenye-elektrostantsii-na-28-tys-megavatt-20026569.html
https://uz.sputniknews.ru/20210812/v-minenergo-predlojili-sformirovat-obschee-energoprostranstvo-stran-shos-20057136.html
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шавкат мирзиёев, узбекистан, энергетика

Узбекистанскую энергетику ждет масштабное обновление

17:54 27.08.2021 (обновлено: 17:58 27.08.2021)
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© Sputnik / Oksana DzadanaТрансформаторные подстанции и ЛЭП на территории АЭС
Трансформаторные подстанции и ЛЭП на территории АЭС - Sputnik Узбекистан, 1920, 27.08.2021
© Sputnik / Oksana Dzadana
Президент Шавкат Мирзиёев рассказал о планах по модернизации и развитию энергетического сектора.
ТАШКЕНТ, 27 авг – Sputnik. Более 6,5 миллиарда долларов планируется потратить в рамках 19 крупных производственных проектов в электроэнергетике в ближайшие 5 лет. В стране также заменят километры проводов и сотни трансформаторных подстанций.
О масштабных планах по развитию энергетики страны рассказал президент Шавкат Мирзиёев 27 августа в ходе визита в Навоийскую область, сообщает пресс-служба главы государства.
По словам Мирзиёева, в ближайшую пятилетку ожидается рост экономики в 1,5 раза, запуск тысяч новых средних и крупных промышленных предприятий. В связи с чем потребность в электроэнергии резко увеличится на 30 миллиардов киловатт-часов.
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10 августа, 18:37
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Чтобы обеспечить предприятия необходимой электроэнергией, будет реализовано 19 проектов на общую сумму более 6,5 миллиарда долларов. Это даст стране дополнительно 11,5 тысячи мегаватт новых мощностей. Мало того, взят курс на "зеленую" энергетику – к 2030 году доля возобновляемых источников энергии должна превысить 30%.

"Сегодня мы делаем большие успехи во всех сферах, уделяя особое внимание созданию конкурентоспособных секторов экономики в строительстве нового Узбекистана. Самое главное, что у нас достаточно возможностей и потенциала для этого", — заявил глава государства.

Кроме того, на сегодняшний день значительная часть электросетей и подстанций устарела. В ближайшие пять лет планируется полностью реконструировать 70 тысяч километров низковольтных ЛЭП, 22 тысячи трансформаторов и более 100 тысяч подстанций. Будут также запущены дополнительные магистральные сети, которые свяжут в единую цепь энергосистемы Центральноазиатского региона.

"В последнее время мы уделяем особое внимание созданию единой энергетической цепочки и укреплению взаимовыгодного сотрудничества с соседними странами. С этой целью будут реализованы совместные проекты по производству электроэнергии. Самое главное — мы запустим дополнительные магистральные сети, которые соединят энергосистемы стран нашего региона", — подчеркнул Мирзиёев.

Такие масштабные проекты не обойдутся без подготовки квалифицированных кадров. По словам президента, в энергетическом секторе потребуются более тысячи квалифицированных работников в области проектирования, строительства, эксплуатации и технического обслуживания. Будущие специалисты уже учатся в недавно открывшемся филиале Московского энергетического института. А с 2022 года в Навои будет создан центр подготовки, переподготовки и повышения квалификации в области альтернативной энергетики. Кроме того, узбекистанские ученые проводят исследования в области возобновляемых источников энергии в созданном в этом году исследовательском институте при Министерстве энергетики.
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В ходе визита в Навоийскую область президент принял участие в запуске первой частной солнечной электростанции. Сегодня он также планирует посетить другие предприятия и встретиться с жителями региона.
Ранее Министерство энергетики рассказало о 10 масштабных проектах в сфере энергетики, реализуемых в Узбекистане в настоящее время. По словам пресс-секретаря министерства Эльмиры Бекмуродовой, 2021-й стал годом крупнейших проектов, аналогов которым в истории республики еще не было.
А к 2030 году в Узбекистане планируется построить первую в Центральной Азии атомную электростанцию мощностью 2,4 гигаватта.
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