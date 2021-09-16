https://uz.sputniknews.ru/20210916/mirziyoev-otbyl-v-dushanbe-na-sammit-shos-20522352.html
Мирзиёев отбыл в Душанбе на саммит ШОС
Мирзиёев отбыл в Душанбе на саммит ШОС
Участники саммита подведут итоги деятельности организации за прошедшие 20 лет, обменяются мнениями по вопросам глобальной политики и региональной повестки. В... 16.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-16T14:35+0500
2021-09-16T14:35+0500
2021-09-16T14:35+0500
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ТАШКЕНТ, 16 сен – Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл в столицу Таджикистана для участия в мероприятиях заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, сообщает пресс-служба лидераНа саммите, который пройдет 16-17 сентября, будет рассмотрена деятельность организации за прошедшие 20 лет, а также итоги председательства Таджикистана. Участники обсудят актуальные задачи многостороннего сотрудничества, обменяются мнениями по вопросам глобальной политики и региональной повестки.По итогам встречи будет принята Душанбинская декларация и подписан ряд других документов, а председательство в организации перейдет Узбекистану.Запланировано также проведение встречи в формате “ШОС – ОДКБ”. Стороны обсудят ситуацию в Афганистане. Накануне стало известно, что участие в ней примет и глава Узбекистана.
https://uz.sputniknews.ru/20210916/gensek-odkb-uzbekistan-ne-planiruet-vstupat-v-organizatsiyu-20521440.html
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таджикистан, шавкат мирзиёев, шос, душанбе, одкб
Мирзиёев отбыл в Душанбе на саммит ШОС
Участники саммита подведут итоги деятельности организации за прошедшие 20 лет, обменяются мнениями по вопросам глобальной политики и региональной повестки. В рамках мероприятий состоится встреча в формате "ШОС — ОДКБ" по ситуации в Афганистане.
ТАШКЕНТ, 16 сен – Sputnik.
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отбыл в столицу Таджикистана для участия в мероприятиях заседания Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества, сообщает
пресс-служба лидера
На саммите, который пройдет 16-17 сентября, будет рассмотрена деятельность организации за прошедшие 20 лет, а также итоги председательства Таджикистана. Участники обсудят актуальные задачи многостороннего сотрудничества, обменяются мнениями по вопросам глобальной политики и региональной повестки.
По итогам встречи будет принята Душанбинская декларация и подписан ряд других документов, а председательство в организации перейдет Узбекистану.
Запланировано также проведение встречи в формате “ШОС – ОДКБ”. Стороны обсудят ситуацию в Афганистане. Накануне стало известно, что участие в ней примет и глава Узбекистана.