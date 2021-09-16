https://uz.sputniknews.ru/20210916/gensek-odkb-uzbekistan-ne-planiruet-vstupat-v-organizatsiyu-20521440.html

Генсек ОДКБ: Узбекистан не планирует вступать в организацию

Генсек ОДКБ: Узбекистан не планирует вступать в организацию

Станислав Зась заявил, что каждое государство вправе самостоятельно выбирать, где и в какой организации ему быть. В ОДКБ никогда не влияют на их решения. 16.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-16T14:17+0500

2021-09-16T14:17+0500

2021-09-16T14:17+0500

политика

узбекистан

одкб

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1289/54/12895432_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_f76391c0962062d318011fe3698d1c22.jpg

ТАШКЕНТ, 16 сен – Sputnik. Узбекистан не планирует вступать в ОДКБ. Об этом РИА Новости заявил генсек организации Станислав Зась.По его словам, каждое государство вправе выбирать, где и в какой организации ему быть "и мы никогда не влияем на их решения", подчеркнул он.Таким образом Станислав Зась подтвердил слова пресс-секретаря президента Узбекистана Шерзода Асадова. В июле он также заявил, что у страны нет планов по вступлению в организацию, так как подобных предложений от стран-участниц не поступало.Договор о коллективной безопасности был подписан 15 мая 1992 года в Ташкенте главами Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.В 1993 году к ОДКБ присоединились Беларусь, Азербайджан и Грузия. Две последние страны впоследствии покинули организацию, воспользовавшись правом выйти из ее состава в любое время по собственному желанию.В 1999 году таким правом воспользовался и Узбекистан, который не стал продлевать свое участие в ней. Однако в 2006-м все же восстановил свое членство. А спустя шесть лет, в 2012-м, снова приостановил свое участие.В данное время в состав ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

https://uz.sputniknews.ru/20210915/mirziyoev-primet-uchastie-vo-vstreche-shos--odkb-po-situatsii-v-afganistane-20512354.html

https://uz.sputniknews.ru/20210915/v-odkb-sozdaetsya-struktura-kotoraya-budet-protivodeystvovat-biologicheskim-atakam-20509571.html

https://uz.sputniknews.ru/20210913/sovmestnaya-vstrecha-glav-stran-shos-i-odkb-proydet-v-dushanbe-20469977.html

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

узбекистан, одкб