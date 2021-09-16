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Генсек ОДКБ: Узбекистан не планирует вступать в организацию
Генсек ОДКБ: Узбекистан не планирует вступать в организацию
Станислав Зась заявил, что каждое государство вправе самостоятельно выбирать, где и в какой организации ему быть. В ОДКБ никогда не влияют на их решения. 16.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-16T14:17+0500
2021-09-16T14:17+0500
политика
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 16 сен – Sputnik. Узбекистан не планирует вступать в ОДКБ. Об этом РИА Новости заявил генсек организации Станислав Зась.По его словам, каждое государство вправе выбирать, где и в какой организации ему быть "и мы никогда не влияем на их решения", подчеркнул он.Таким образом Станислав Зась подтвердил слова пресс-секретаря президента Узбекистана Шерзода Асадова. В июле он также заявил, что у страны нет планов по вступлению в организацию, так как подобных предложений от стран-участниц не поступало.Договор о коллективной безопасности был подписан 15 мая 1992 года в Ташкенте главами Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.В 1993 году к ОДКБ присоединились Беларусь, Азербайджан и Грузия. Две последние страны впоследствии покинули организацию, воспользовавшись правом выйти из ее состава в любое время по собственному желанию.В 1999 году таким правом воспользовался и Узбекистан, который не стал продлевать свое участие в ней. Однако в 2006-м все же восстановил свое членство. А спустя шесть лет, в 2012-м, снова приостановил свое участие.В данное время в состав ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.
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Генсек ОДКБ: Узбекистан не планирует вступать в организацию

14:17 16.09.2021
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© Sputnik/Виктор ТолочкоСтанислав Зась
Станислав Зась - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.09.2021
© Sputnik/Виктор Толочко
Станислав Зась заявил, что каждое государство вправе самостоятельно выбирать, где и в какой организации ему быть. В ОДКБ никогда не влияют на их решения.
ТАШКЕНТ, 16 сен – Sputnik. Узбекистан не планирует вступать в ОДКБ. Об этом РИА Новости заявил генсек организации Станислав Зась.
По его словам, каждое государство вправе выбирать, где и в какой организации ему быть "и мы никогда не влияем на их решения", подчеркнул он.
"Узбекистан пока не планирует вступить в ОДКБ и мы никого не принуждаем быть в наших рядах", — сказал генсек.
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Таким образом Станислав Зась подтвердил слова пресс-секретаря президента Узбекистана Шерзода Асадова. В июле он также заявил, что у страны нет планов по вступлению в организацию, так как подобных предложений от стран-участниц не поступало.
"Мы не получали предложений по членству в ОДКБ. Плюс нашим законом запрещено создание военных баз и вступление в такие организации", — сказал тогда журналистам Асадов.
Договор о коллективной безопасности был подписан 15 мая 1992 года в Ташкенте главами Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана.
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В 1993 году к ОДКБ присоединились Беларусь, Азербайджан и Грузия. Две последние страны впоследствии покинули организацию, воспользовавшись правом выйти из ее состава в любое время по собственному желанию.
В 1999 году таким правом воспользовался и Узбекистан, который не стал продлевать свое участие в ней. Однако в 2006-м все же восстановил свое членство. А спустя шесть лет, в 2012-м, снова приостановил свое участие.
В данное время в состав ОДКБ входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.
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