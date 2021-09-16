Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Общество
https://uz.sputniknews.ru/20210916/moschnosti-zolotonosnogo-navoiyskogo-gmk-uvelichatsya-20518251.html
Мощности "золотоносного" Навоийского ГМК увеличатся
Мощности "золотоносного" Навоийского ГМК увеличатся
В 2020-м республика заняла восьмое место стран с наибольшим объемом добычи золота — более 100 тонн. 16.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-16T11:15+0500
2021-09-16T11:26+0500
общество
узбекистан
добыча
строительство
нгмк
навоийский горно-металлургический комбинат
месторождение
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/10/20518817_211:0:1708:842_1920x0_80_0_0_abde60952264636b8cb0f4ef19a29b42.jpg
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Правительство утвердило ТЭО инвестиционного проекта "Строительство комплекса по добыче и переработке золотых руд на месторождении Пистали (6-ГМЗ)". Это позволит обеспечить устойчивый рост производства драгоценных металлов за счет увеличения горно-обогатительных мощностей АО "Навоийский ГМК".Технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта на сумму 274, 67 миллиона долларов разработано и рассмотрено в установленном порядке в Центре комплексной экспертизы проектов и импортных контрактов при Минэкономразвития.В результате ввода объекта в эксплуатацию в декабре 2024-го будут созданы дополнительные мощности по добыче 4,0 миллиона тонн золотосодержащей руды ежегодно.Расчеты показали наличие потребности в иностранных кредитах на сумму 245 070 тысяч долларов. Согласно ТЭО проекта:АО "Навоийский ГМК" определено ответственным за получение и возврат иностранных кредитов, их целевое и эффективное использование. Расходы по погашению и обслуживанию привлеченных кредитов будут покрываться за счет собственных средств НГМК.С весны началась трансформация горно-металлургического комбината: активно внедряются системы корпоративного управления, аудита систем госзакупок и управления, комплаенса. Гигант цветной металлургии избавляется от непрофильных активов, создано госпредприятие "Навоийуран", а также Фонд НГМК.Узбекистан в 2020 году занял восьмое место стран с наибольшим объемом добычи золота — более 100 тонн.
https://uz.sputniknews.ru/20210402/uzbekistan-gotov-stat-zolotym-magnatom-naydeno-gigantskoe-mestorojdenie-18121465.html
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/10/20518817_398:0:1521:842_1920x0_80_0_0_3656dcb00fc376ea8f32df4c19503ba8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, добыча, строительство, нгмк, навоийский горно-металлургический комбинат, месторождение

Мощности "золотоносного" Навоийского ГМК увеличатся

11:15 16.09.2021 (обновлено: 11:26 16.09.2021)
1021
© Pixabay / Gerd Altmann Жидкое золото
Жидкое золото - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.09.2021
© Pixabay / Gerd Altmann
В 2020-м республика заняла восьмое место стран с наибольшим объемом добычи золота — более 100 тонн.
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Правительство утвердило ТЭО инвестиционного проекта "Строительство комплекса по добыче и переработке золотых руд на месторождении Пистали (6-ГМЗ)".
Это позволит обеспечить устойчивый рост производства драгоценных металлов за счет увеличения горно-обогатительных мощностей АО "Навоийский ГМК".
Технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта на сумму 274, 67 миллиона долларов разработано и рассмотрено в установленном порядке в Центре комплексной экспертизы проектов и импортных контрактов при Минэкономразвития.
В результате ввода объекта в эксплуатацию в декабре 2024-го будут созданы дополнительные мощности по добыче 4,0 миллиона тонн золотосодержащей руды ежегодно.
Расчеты показали наличие потребности в иностранных кредитах на сумму 245 070 тысяч долларов.
Согласно ТЭО проекта:
срок погашения кредитов — 5 лет, с трехлетним льготным периодом;
число создаваемых рабочих мест — 2110;
срок окупаемости проекта — 7,9 лет;
инвестиционный период — 41 месяц (3,3 года).
АО "Навоийский ГМК" определено ответственным за получение и возврат иностранных кредитов, их целевое и эффективное использование. Расходы по погашению и обслуживанию привлеченных кредитов будут покрываться за счет собственных средств НГМК.
С весны началась трансформация горно-металлургического комбината: активно внедряются системы корпоративного управления, аудита систем госзакупок и управления, комплаенса. Гигант цветной металлургии избавляется от непрофильных активов, создано госпредприятие "Навоийуран", а также Фонд НГМК.
Узбекистан в 2020 году занял восьмое место стран с наибольшим объемом добычи золота — более 100 тонн.
Золото - Sputnik Узбекистан, 1920, 02.04.2021
Общество
Узбекистан готов стать "золотым магнатом": найдено гигантское месторождение
2 апреля, 20:16
103343
200100
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:45Минфин обнародовал данные по продажам мест для установки радаров
14:35Мирзиёев отбыл в Душанбе на саммит ШОС
14:28Узбекистан и Татарстан договорились сотрудничать в области инноваций
14:20Глава столичного ТСЧЖ похитил сотни миллионов сумов у собственников жилья
14:17Генсек ОДКБ: Узбекистан не планирует вступать в организацию
13:41Россия и Китай изменили Азию — и Америка начала ее терять
13:26Врачи из Башкирии лечили пациентов с Сovid-19 в Узбекистане
12:53Британия умоляет о помощи тех, кого уничтожала
12:06Если хочешь быть здоров — прививайся: статистика вакцинированных от коронавируса в Европе
11:46Приграничные районы Узбекистана и Афганистана договорились развивать торговлю
11:15Мощности "золотоносного" Навоийского ГМК увеличатся
10:58Азербайджан поможет Узбекистану выводить новые сорта растений
10:42"Воспитывать надо, а не запрещать": как в Сети отнеслись к идее "забанить" TikTok
10:29"Все как в Европе": больных лишили тысяч лекарств
10:10Узбекистанская команда "Ташкент сити" вышла в полуфинал международной лиги КВН
09:50Узбекистан направил делегацию наблюдателей на выборы в Госдуму РФ
09:35"Проявили характер": футболист сборной РФ назвал матч с Узбекистаном тяжелым
09:30В Узбекистане индивидуальным предпринимателям предоставят ряд налоговых льгот
08:55Эксперт о том, ждать ли ядерной катастрофы из-за ЧП на АЭС "Фукусима-1" — видео
08:25В Ташкенте задержаны 10 человек по подозрению в создании ячейки "Хизб ут-Тахрир"*