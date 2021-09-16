https://uz.sputniknews.ru/20210916/moschnosti-zolotonosnogo-navoiyskogo-gmk-uvelichatsya-20518251.html
Мощности "золотоносного" Навоийского ГМК увеличатся
Мощности "золотоносного" Навоийского ГМК увеличатся
В 2020-м республика заняла восьмое место стран с наибольшим объемом добычи золота — более 100 тонн. 16.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-16T11:15+0500
2021-09-16T11:15+0500
2021-09-16T11:26+0500
общество
узбекистан
добыча
строительство
нгмк
навоийский горно-металлургический комбинат
месторождение
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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Правительство утвердило ТЭО инвестиционного проекта "Строительство комплекса по добыче и переработке золотых руд на месторождении Пистали (6-ГМЗ)". Это позволит обеспечить устойчивый рост производства драгоценных металлов за счет увеличения горно-обогатительных мощностей АО "Навоийский ГМК".Технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта на сумму 274, 67 миллиона долларов разработано и рассмотрено в установленном порядке в Центре комплексной экспертизы проектов и импортных контрактов при Минэкономразвития.В результате ввода объекта в эксплуатацию в декабре 2024-го будут созданы дополнительные мощности по добыче 4,0 миллиона тонн золотосодержащей руды ежегодно.Расчеты показали наличие потребности в иностранных кредитах на сумму 245 070 тысяч долларов. Согласно ТЭО проекта:АО "Навоийский ГМК" определено ответственным за получение и возврат иностранных кредитов, их целевое и эффективное использование. Расходы по погашению и обслуживанию привлеченных кредитов будут покрываться за счет собственных средств НГМК.С весны началась трансформация горно-металлургического комбината: активно внедряются системы корпоративного управления, аудита систем госзакупок и управления, комплаенса. Гигант цветной металлургии избавляется от непрофильных активов, создано госпредприятие "Навоийуран", а также Фонд НГМК.Узбекистан в 2020 году занял восьмое место стран с наибольшим объемом добычи золота — более 100 тонн.
https://uz.sputniknews.ru/20210402/uzbekistan-gotov-stat-zolotym-magnatom-naydeno-gigantskoe-mestorojdenie-18121465.html
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узбекистан, добыча, строительство, нгмк, навоийский горно-металлургический комбинат, месторождение
Мощности "золотоносного" Навоийского ГМК увеличатся
11:15 16.09.2021 (обновлено: 11:26 16.09.2021)
В 2020-м республика заняла восьмое место стран с наибольшим объемом добычи золота — более 100 тонн.
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik.
Правительство утвердило
ТЭО инвестиционного проекта "Строительство комплекса по добыче и переработке золотых руд на месторождении Пистали (6-ГМЗ)".
Это позволит обеспечить устойчивый рост производства драгоценных металлов за счет увеличения горно-обогатительных мощностей АО "Навоийский ГМК".
Технико-экономическое обоснование инвестиционного проекта на сумму 274, 67 миллиона долларов разработано и рассмотрено в установленном порядке в Центре комплексной экспертизы проектов и импортных контрактов при Минэкономразвития.
В результате ввода объекта в эксплуатацию в декабре 2024-го будут созданы дополнительные мощности по добыче 4,0 миллиона тонн золотосодержащей руды ежегодно.
Расчеты показали наличие потребности в иностранных кредитах на сумму 245 070 тысяч долларов.
срок погашения кредитов — 5 лет, с трехлетним льготным периодом;
число создаваемых рабочих мест — 2110;
срок окупаемости проекта — 7,9 лет;
инвестиционный период — 41 месяц (3,3 года).
АО "Навоийский ГМК" определено ответственным за получение и возврат иностранных кредитов, их целевое и эффективное использование. Расходы по погашению и обслуживанию привлеченных кредитов будут покрываться за счет собственных средств НГМК.
С весны началась трансформация горно-металлургического комбината: активно внедряются системы корпоративного управления, аудита систем госзакупок и управления, комплаенса. Гигант цветной металлургии избавляется от непрофильных активов, создано госпредприятие "Навоийуран", а также Фонд НГМК.
Узбекистан в 2020 году занял восьмое место стран с наибольшим объемом добычи золота — более 100 тонн.