https://uz.sputniknews.ru/20210402/uzbekistan-gotov-stat-zolotym-magnatom-naydeno-gigantskoe-mestorojdenie-18121465.html

Узбекистан готов стать "золотым магнатом": найдено гигантское месторождение

Узбекистан готов стать "золотым магнатом": найдено гигантское месторождение

ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В Узбекистане открыли новое крупное месторождение золота "Чукуркудук".

2021-04-02T20:16+0500

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узбекистан

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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В Узбекистане открыли новое крупное месторождение золота "Чукуркудук".Об этом сообщил руководитель главного управления по развитию и воспроизводству минерально-сырьевой базы Асрор Рустамов.Запасы оцениваются в 133 тонны, что очень внушительно. Стоит отметить, что внушительная часть золота идет на экспорт. По данным ЦБ, в период с 2010 по 2020 год республика экспортировала в общей сложности 687 тонн немонетарного драгметалла.Затем с сентября 2020-го по февраль этого года продажи "заморозились". Однако потенциал у Узбекистана большой.Месторождения республики между тем попадают в международные рейтинги.Так, Навоийский золотодобывающий рудник "Мурунтау" был признан крупнейшим в мире. Рейтинг составляла канадская компания Kitco.

https://uz.sputniknews.ru/20210129/Zolotaya-likhoradka-v-Dzhizake-lyudi-vyryli-shakhtu-i-okazalis-zazhivo-pogrebeny-15889921.html

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месторождение, золото, узбекистан