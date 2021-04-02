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https://uz.sputniknews.ru/20210402/uzbekistan-gotov-stat-zolotym-magnatom-naydeno-gigantskoe-mestorojdenie-18121465.html
Узбекистан готов стать "золотым магнатом": найдено гигантское месторождение
Узбекистан готов стать "золотым магнатом": найдено гигантское месторождение
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В Узбекистане открыли новое крупное месторождение золота "Чукуркудук".
2021-04-02T20:16+0500
2021-04-02T20:16+0500
2021-04-02T20:24+0500
общество
месторождение
золото
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В Узбекистане открыли новое крупное месторождение золота "Чукуркудук".Об этом сообщил руководитель главного управления по развитию и воспроизводству минерально-сырьевой базы Асрор Рустамов.Запасы оцениваются в 133 тонны, что очень внушительно. Стоит отметить, что внушительная часть золота идет на экспорт. По данным ЦБ, в период с 2010 по 2020 год республика экспортировала в общей сложности 687 тонн немонетарного драгметалла.Затем с сентября 2020-го по февраль этого года продажи "заморозились". Однако потенциал у Узбекистана большой.Месторождения республики между тем попадают в международные рейтинги.Так, Навоийский золотодобывающий рудник "Мурунтау" был признан крупнейшим в мире. Рейтинг составляла канадская компания Kitco.
https://uz.sputniknews.ru/20210129/Zolotaya-likhoradka-v-Dzhizake-lyudi-vyryli-shakhtu-i-okazalis-zazhivo-pogrebeny-15889921.html
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месторождение, золото, узбекистан
Узбекистан готов стать "золотым магнатом": найдено гигантское месторождение 20:16 02.04.2021 (обновлено: 20:24 02.04.2021)
Напомним, что республика входит в число ведущих стран мира по добыче золота, располагаясь на четвертой строчке по объему общих запасов и на седьмой — по уровню добычи.
ТАШКЕНТ, 2 апр — Sputnik. В Узбекистане открыли новое крупное месторождение золота "Чукуркудук".
Об этом
сообщил
руководитель главного управления по развитию и воспроизводству минерально-сырьевой базы Асрор Рустамов.
Запасы оцениваются в 133 тонны, что очень внушительно.
Стоит отметить, что внушительная часть золота идет на экспорт. По данным ЦБ, в период с 2010 по 2020 год республика
экспортировала
в общей сложности 687 тонн немонетарного драгметалла.
Затем с сентября 2020-го по февраль этого года продажи "заморозились". Однако потенциал у Узбекистана большой.
Страна входит в число ведущих стран мира по добыче золота, располагаясь на четвертой строчке по объему общих запасов и на седьмой — по уровню добычи.
Месторождения республики между тем попадают в международные рейтинги.
Так, Навоийский золотодобывающий рудник "Мурунтау"
был признан
крупнейшим в мире. Рейтинг составляла канадская компания Kitco.