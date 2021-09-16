Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан, 1920
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210916/prigranichnye-rayony-uzbekistana-i-afganistana-dogovorilis-razvivat-torgovlyu-20519284.html
Приграничные районы Узбекистана и Афганистана договорились развивать торговлю
Приграничные районы Узбекистана и Афганистана договорились развивать торговлю
Представители Сурхандарьинской области Узбекистана и и провинции Балх Афганистана договорились о двусторонней торговле и деятельности совместной рабочей... 16.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-16T11:46+0500
2021-09-16T11:46+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
узбекистан
сотрудничество
торговля
афганистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/10/20519097_0:20:1280:740_1920x0_80_0_0_ec8e37fc10f9bf5ce42c7dafc9c271c9.png
ТАШКЕНТ, 16 сен – Sputnik. Делегация приграничной Сурхандарьинской области Узбекистана и руководство провинции Балх в Афганистане обсудили продолжение сотрудничества в области торговли и деятельность совместной рабочей комиссии. Об этом сообщила пресс-служба хокимията узбекского региона в Telegram-канале.Делегация доставила гуманитарную помощь Афганистану, направленную властями Узбекистана: 1,3 тысячи тонн продуктов питания, медикаментов и одежды. По данным пресс-службы, в состав делегации вошли спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев и глава администрации Сурхандарьинской области Тура Боболов. С узбекистанскими чиновниками встретились замминистра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид и губернатор провинции Балх Кудратилло Абу Хамза.По данным пресс-службы, переговоры прошли в доме приемов компании "АСТРАС" на железнодорожной станции "Хайратон" в Афганистане.Месяц назад члены движения "Талибан"* вошли в Кабул, заняв президентский дворец. Президент Гани бежал из страны. Власть перешла в руки боевиков.Началась массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему американскому присутствию в Афганистане.По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, в роли внутренне перемещенных лиц в Афганистане оказались 3,5 миллиона человек. В конце августа гуманитарные организации ООН в докладе, посвященном ухудшению ситуации в Афганистане, допустили, что количество беженцев превысит 1 миллион человек.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210914/uzbekistan-napravil-v-afganistan-odejdu-i-medikamenty-20492755.html
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/07e5/09/10/20519097_81:0:1218:853_1920x0_80_0_0_1997dc2b8902d780e3aee15a969262ee.png
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан, сотрудничество, торговля, афганистан

Приграничные районы Узбекистана и Афганистана договорились развивать торговлю

11:46 16.09.2021
424
© Пресс-служба хокимиата Сурхандарьинской областиДелегация Сурхандарьинской области при передаче гуманитарной помощи Афганистану в провинции Балх.
Делегация Сурхандарьинской области при передаче гуманитарной помощи Афганистану в провинции Балх. - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.09.2021
© Пресс-служба хокимиата Сурхандарьинской области
Представители Сурхандарьинской области Узбекистана и и провинции Балх Афганистана договорились о двусторонней торговле и деятельности совместной рабочей комиссии.
ТАШКЕНТ, 16 сен – Sputnik. Делегация приграничной Сурхандарьинской области Узбекистана и руководство провинции Балх в Афганистане обсудили продолжение сотрудничества в области торговли и деятельность совместной рабочей комиссии. Об этом сообщила пресс-служба хокимията узбекского региона в Telegram-канале.
Делегация доставила гуманитарную помощь Афганистану, направленную властями Узбекистана: 1,3 тысячи тонн продуктов питания, медикаментов и одежды.
По данным пресс-службы, в состав делегации вошли спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев и глава администрации Сурхандарьинской области Тура Боболов. С узбекистанскими чиновниками встретились замминистра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид и губернатор провинции Балх Кудратилло Абу Хамза.
"Стороны обсудили вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, развития приграничной торговли, продолжения деятельности совместной рабочей комиссии между Сурхандарьинской областью и провинцией Балх... Переговоры имели важное значение, поскольку послужили дальнейшему развитию добрососедства, взаимовыгодных отношений и стратегического сотрудничества между двумя странами", - говорится в сообщении пресс-службы.
По данным пресс-службы, переговоры прошли в доме приемов компании "АСТРАС" на железнодорожной станции "Хайратон" в Афганистане.
Месяц назад члены движения "Талибан"* вошли в Кабул, заняв президентский дворец. Президент Гани бежал из страны. Власть перешла в руки боевиков.
Началась массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему американскому присутствию в Афганистане.
По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, в роли внутренне перемещенных лиц в Афганистане оказались 3,5 миллиона человек. В конце августа гуманитарные организации ООН в докладе, посвященном ухудшению ситуации в Афганистане, допустили, что количество беженцев превысит 1 миллион человек.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
Гуманитарная помощь Афганистану - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.09.2021
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
Узбекистан направил в Афганистан одежду и медикаменты
14 сентября, 18:27
321
000100
В мире
Политика
Экономика
Аналитика
Миграция
Общество
Туризм
Культура
Мультимедиа
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
14:45Минфин обнародовал данные по продажам мест для установки радаров
14:35Мирзиёев отбыл в Душанбе на саммит ШОС
14:28Узбекистан и Татарстан договорились сотрудничать в области инноваций
14:20Глава столичного ТСЧЖ похитил сотни миллионов сумов у собственников жилья
14:17Генсек ОДКБ: Узбекистан не планирует вступать в организацию
13:41Россия и Китай изменили Азию — и Америка начала ее терять
13:26Врачи из Башкирии лечили пациентов с Сovid-19 в Узбекистане
12:53Британия умоляет о помощи тех, кого уничтожала
12:06Если хочешь быть здоров — прививайся: статистика вакцинированных от коронавируса в Европе
11:46Приграничные районы Узбекистана и Афганистана договорились развивать торговлю
11:15Мощности "золотоносного" Навоийского ГМК увеличатся
10:58Азербайджан поможет Узбекистану выводить новые сорта растений
10:42"Воспитывать надо, а не запрещать": как в Сети отнеслись к идее "забанить" TikTok
10:29"Все как в Европе": больных лишили тысяч лекарств
10:10Узбекистанская команда "Ташкент сити" вышла в полуфинал международной лиги КВН
09:50Узбекистан направил делегацию наблюдателей на выборы в Госдуму РФ
09:35"Проявили характер": футболист сборной РФ назвал матч с Узбекистаном тяжелым
09:30В Узбекистане индивидуальным предпринимателям предоставят ряд налоговых льгот
08:55Эксперт о том, ждать ли ядерной катастрофы из-за ЧП на АЭС "Фукусима-1" — видео
08:25В Ташкенте задержаны 10 человек по подозрению в создании ячейки "Хизб ут-Тахрир"*