https://uz.sputniknews.ru/20210916/prigranichnye-rayony-uzbekistana-i-afganistana-dogovorilis-razvivat-torgovlyu-20519284.html

Приграничные районы Узбекистана и Афганистана договорились развивать торговлю

Приграничные районы Узбекистана и Афганистана договорились развивать торговлю

Представители Сурхандарьинской области Узбекистана и и провинции Балх Афганистана договорились о двусторонней торговле и деятельности совместной рабочей... 16.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-16T11:46+0500

2021-09-16T11:46+0500

2021-09-16T11:46+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

узбекистан

сотрудничество

торговля

афганистан

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ТАШКЕНТ, 16 сен – Sputnik. Делегация приграничной Сурхандарьинской области Узбекистана и руководство провинции Балх в Афганистане обсудили продолжение сотрудничества в области торговли и деятельность совместной рабочей комиссии. Об этом сообщила пресс-служба хокимията узбекского региона в Telegram-канале.Делегация доставила гуманитарную помощь Афганистану, направленную властями Узбекистана: 1,3 тысячи тонн продуктов питания, медикаментов и одежды. По данным пресс-службы, в состав делегации вошли спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев и глава администрации Сурхандарьинской области Тура Боболов. С узбекистанскими чиновниками встретились замминистра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид и губернатор провинции Балх Кудратилло Абу Хамза.По данным пресс-службы, переговоры прошли в доме приемов компании "АСТРАС" на железнодорожной станции "Хайратон" в Афганистане.Месяц назад члены движения "Талибан"* вошли в Кабул, заняв президентский дворец. Президент Гани бежал из страны. Власть перешла в руки боевиков.Началась массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему американскому присутствию в Афганистане.По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, в роли внутренне перемещенных лиц в Афганистане оказались 3,5 миллиона человек. В конце августа гуманитарные организации ООН в докладе, посвященном ухудшению ситуации в Афганистане, допустили, что количество беженцев превысит 1 миллион человек.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210914/uzbekistan-napravil-v-afganistan-odejdu-i-medikamenty-20492755.html

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узбекистан, сотрудничество, торговля, афганистан