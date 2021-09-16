Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
Приграничные районы Узбекистана и Афганистана договорились развивать торговлю
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© Пресс-служба хокимиата Сурхандарьинской областиДелегация Сурхандарьинской области при передаче гуманитарной помощи Афганистану в провинции Балх.
© Пресс-служба хокимиата Сурхандарьинской области
Представители Сурхандарьинской области Узбекистана и и провинции Балх Афганистана договорились о двусторонней торговле и деятельности совместной рабочей комиссии.
ТАШКЕНТ, 16 сен – Sputnik. Делегация приграничной Сурхандарьинской области Узбекистана и руководство провинции Балх в Афганистане обсудили продолжение сотрудничества в области торговли и деятельность совместной рабочей комиссии. Об этом сообщила пресс-служба хокимията узбекского региона в Telegram-канале.
Делегация доставила гуманитарную помощь Афганистану, направленную властями Узбекистана: 1,3 тысячи тонн продуктов питания, медикаментов и одежды.
По данным пресс-службы, в состав делегации вошли спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев и глава администрации Сурхандарьинской области Тура Боболов. С узбекистанскими чиновниками встретились замминистра культуры и информации временного правительства Афганистана Забиулла Муджахид и губернатор провинции Балх Кудратилло Абу Хамза.
"Стороны обсудили вопросы расширения торгово-экономического сотрудничества между двумя странами, развития приграничной торговли, продолжения деятельности совместной рабочей комиссии между Сурхандарьинской областью и провинцией Балх... Переговоры имели важное значение, поскольку послужили дальнейшему развитию добрососедства, взаимовыгодных отношений и стратегического сотрудничества между двумя странами", - говорится в сообщении пресс-службы.
По данным пресс-службы, переговоры прошли в доме приемов компании "АСТРАС" на железнодорожной станции "Хайратон" в Афганистане.
Месяц назад члены движения "Талибан"* вошли в Кабул, заняв президентский дворец. Президент Гани бежал из страны. Власть перешла в руки боевиков.
Началась массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему американскому присутствию в Афганистане.
По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, в роли внутренне перемещенных лиц в Афганистане оказались 3,5 миллиона человек. В конце августа гуманитарные организации ООН в докладе, посвященном ухудшению ситуации в Афганистане, допустили, что количество беженцев превысит 1 миллион человек.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран