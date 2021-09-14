https://uz.sputniknews.ru/20210914/uzbekistan-napravil-v-afganistan-odejdu-i-medikamenty-20492755.html

Узбекистан направил в Афганистан одежду и медикаменты

Узбекистан направил в Афганистан одежду и медикаменты

Спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматилла Иргашев передал его представителям временного афганского правительства. 14.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-14T18:27+0500

2021-09-14T18:27+0500

2021-09-14T18:27+0500

обострение ситуации на границе афганистана и стран ца

афганистан

мид узбекистана

гуманитарная помощь

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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Гуманитарный груз, содержащий порядка 1,3 тысячи тонн продуктов питания, медикаментов и одежды прибыл из Узбекистана в Афганистан, сообщили в пресс-службе МИД.Груз был доставлен по железной дороге через мост "Термез-Хайратон" на узбекско-афганской границе. Спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматилла Иргашев передал его представителям временного афганского правительства."Гуманитарная помощь, состоящая из муки, различных продуктов питания, товаров первой необходимости, медикаментов, одежды и обуви, стала очередным жестом доброй воли узбекского народа братскому Афганистану", - говорится на сайте ведомства.Захват талибами власти в АфганистанеМесяц назад члены движения "Талибан"* вошли в Кабул, заняв президентский дворец. Президент Гани бежал из страны. Власть перешла в руки боевиков.Началась массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему американскому присутствию в Афганистане.Несколько дней назад боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, в роли внутренне перемещенных лиц в Афганистане оказались 3,5 миллиона человек. В конце августа гуманитарные организации ООН в докладе, посвященном ухудшению ситуации в Афганистане, допустили, что количество беженцев превысит 1 миллион человек.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210913/na-gumpomosch-afgantsam-vlasti-ssha-vydelyat-okolo-64-mln-20478827.html

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афганистан, мид узбекистана, гуманитарная помощь