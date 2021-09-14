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Кабул, Афганистан - Sputnik Узбекистан, 1920
Обострение ситуации на границе Афганистана и стран ЦА
После того, как США объявили о выводе своих войск с территории ИРА, талибы активизировали свои действия практически на всей территории страны. Правительство Афганистана потеряло контроль над десятками уездов. Внутренний конфликт подошел вплотную к границам Центральной Азии.
https://uz.sputniknews.ru/20210914/uzbekistan-napravil-v-afganistan-odejdu-i-medikamenty-20492755.html
Узбекистан направил в Афганистан одежду и медикаменты
Узбекистан направил в Афганистан одежду и медикаменты
Спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматилла Иргашев передал его представителям временного афганского правительства. 14.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-14T18:27+0500
2021-09-14T18:27+0500
обострение ситуации на границе афганистана и стран ца
афганистан
мид узбекистана
гуманитарная помощь
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ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Гуманитарный груз, содержащий порядка 1,3 тысячи тонн продуктов питания, медикаментов и одежды прибыл из Узбекистана в Афганистан, сообщили в пресс-службе МИД.Груз был доставлен по железной дороге через мост "Термез-Хайратон" на узбекско-афганской границе. Спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматилла Иргашев передал его представителям временного афганского правительства."Гуманитарная помощь, состоящая из муки, различных продуктов питания, товаров первой необходимости, медикаментов, одежды и обуви, стала очередным жестом доброй воли узбекского народа братскому Афганистану", - говорится на сайте ведомства.Захват талибами власти в АфганистанеМесяц назад члены движения "Талибан"* вошли в Кабул, заняв президентский дворец. Президент Гани бежал из страны. Власть перешла в руки боевиков.Началась массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему американскому присутствию в Афганистане.Несколько дней назад боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, в роли внутренне перемещенных лиц в Афганистане оказались 3,5 миллиона человек. В конце августа гуманитарные организации ООН в докладе, посвященном ухудшению ситуации в Афганистане, допустили, что количество беженцев превысит 1 миллион человек.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210913/na-gumpomosch-afgantsam-vlasti-ssha-vydelyat-okolo-64-mln-20478827.html
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афганистан, мид узбекистана, гуманитарная помощь

Узбекистан направил в Афганистан одежду и медикаменты

18:27 14.09.2021
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© УзАГуманитарная помощь Афганистану
Гуманитарная помощь Афганистану - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.09.2021
© УзА
Спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматилла Иргашев передал его представителям временного афганского правительства.
ТАШКЕНТ, 14 сен — Sputnik. Гуманитарный груз, содержащий порядка 1,3 тысячи тонн продуктов питания, медикаментов и одежды прибыл из Узбекистана в Афганистан, сообщили в пресс-службе МИД.
Груз был доставлен по железной дороге через мост "Термез-Хайратон" на узбекско-афганской границе. Спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматилла Иргашев передал его представителям временного афганского правительства.
"Гуманитарная помощь, состоящая из муки, различных продуктов питания, товаров первой необходимости, медикаментов, одежды и обуви, стала очередным жестом доброй воли узбекского народа братскому Афганистану", - говорится на сайте ведомства.
© Пресс-служба МИД УзбекистанаУзбекистан направил в Афганистан гуманитарный груз на 1,3 тыс тонн
Узбекистан направил в Афганистан гуманитарный груз на 1,3 тыс тонн - Sputnik Узбекистан, 1920, 14.09.2021
Узбекистан направил в Афганистан гуманитарный груз на 1,3 тыс тонн
© Пресс-служба МИД Узбекистана

Захват талибами власти в Афганистане

Месяц назад члены движения "Талибан"* вошли в Кабул, заняв президентский дворец. Президент Гани бежал из страны. Власть перешла в руки боевиков.
Началась массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев.
В ночь на 31 августа военные США окончательно покинули аэропорт Кабула, положив конец почти 20-летнему американскому присутствию в Афганистане.
Несколько дней назад боевики объявили состав временного правительства Афганистана. Возглавлять его будет Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН.
Пачки долларов - Sputnik Узбекистан, 1920, 13.09.2021
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На гумпомощь афганцам власти США выделят около $64 млн
Вчера, 19:25
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По данным управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, в роли внутренне перемещенных лиц в Афганистане оказались 3,5 миллиона человек. В конце августа гуманитарные организации ООН в докладе, посвященном ухудшению ситуации в Афганистане, допустили, что количество беженцев превысит 1 миллион человек.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
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