https://uz.sputniknews.ru/20210916/rossiya-i-kitay-izmenili-aziyu--i-amerika-nachala-ee-teryat-20520530.html

Россия и Китай изменили Азию — и Америка начала ее терять

Россия и Китай изменили Азию — и Америка начала ее терять

Азией и азиатскими проблемами должны заниматься сами азиаты — в том числе и Россия как великая евразийская держава. 16.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-16T13:41+0500

2021-09-16T13:41+0500

2021-09-16T13:41+0500

россия

сша

афганистан

китай

шос

душанбе

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Внешние силы не имеют права вмешиваться в дела континента, а все спорные вопросы государства региона будут решать между собой, препятствуя попыткам сыграть на противоречиях или даже стравить их.Именно в этом и состоит главная цель организации, созданной 20 лет назад и проводящей сейчас в Душанбе свой саммит: Шанхайской организации сотрудничества. Нынешний саммит ШОС должен был стать первой очной встречей глав государств за два года — но карантинные ограничения привели к тому, что он пройдет в смешанном формате: большая часть гостей соберется в Душанбе, а Владимир Путин, Си Цзиньпин и Нарендра Моди будут участвовать по видеосвязи.Но значение саммита от этого не уменьшится: не говоря уже о том, что в Душанбе прилетели Николай Патрушев, Сергей Лавров и Сергей Шойгу, саммит уже точно станет одним из важнейших за всю историю объединения.Нет, ШОС не создавался для реакции на американское вторжение: он возник еще в июне 2001-го, хотя на самом деле берет свое начало в 1996-м году, когда в том же городе была создана "Шанхайская пятерка" в составе Китая, России, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана. В 2001-м "Пятерка" расширились до "Шестерки" (приняв Узбекистан) и оформила свои отношения в виде договора — и за последующие годы привлекала все больший интерес других держав. Но русско-китайский альянс не торопился с расширением: несколько государств получили статус наблюдателей, другие стали "партнерами по диалогу".И только в середине десятых годов, когда напряжение в отношениях Востока и Запада стало переходить к прямой конфронтации, ШОС стал расширяться: в 2015 был дан старт приему в полноценные члены Индии и Пакистана, и через два года "Шестерка" превратилась в "Восьмерку". А сейчас станет превращаться в "Девятку": начнется процедура приема Ирана (для его нового президента Ибрагима Раиси душанбинский саммит вообще станет международным дебютом).Нет сомнений, что со временем ШОС станет "Десяткой" — включив в себя Афганистан.Однако сейчас эта страна вообще никак не будет представлена на саммите в Душанбе: проамериканское правительство пало, а новое, талибское (которое и они сами называют временным, состоящее в том числе из представителей движения Талибан*), пока еще не признано странами ШОС. Но практически наверняка уже в ближайшем будущем новые кабульские власти получат признание большинства соседей (а все они, кроме Туркменистана, входят в ШОС) — и именно ШОС сыграет большую роль как в выработке политики в отношении Афганистана, так и в диалоге новых афганских властей с внешним миром.Со временем Афганистан, сейчас являющий наблюдателем в ШОС, может — и должен — стать его полноценным членом. Ведь исчезло главное препятствие на пути к этому — иностранная оккупация. А отказ от угроз безопасности соседям уже неоднократно продекларирован талибами — так что теперь важно убедиться в том, что в самом Афганистане не возобновится гражданская война. Да, эти позиции и интересы часто несхожи, а порой и противоположны (как у Пакистана и Индии на афганском направлении) — но для их согласования и нахождения компромисса как раз и нужна ШОС. Хотя организация и не является военным блоком, ее вполне можно назвать геополитическим альянсом — причем уже не центральноазиатским, а паназиатским. Со вступлением Ирана организация простирается от границ Арабского мира до Дальнего Востока, занимая две трети Азии и объединяя практически половину населения Земли.Во всей Азии остаются два важных региона, не входящих в ШОС, но примыкающих к ней: это Арабский мир (распространяющийся и на Северную Африку) и Юго-Восточная Азия, объединенная в АСЕАН. Но и с ними ШОС выстраивает отношения: на статус наблюдателя претендуют, среди прочих, Вьетнам и целый ряд арабских государств: Сирия, Египет, Катар и Саудовская Аравия. Трем последним на саммите в Душанбе будет для начала предоставлен статус партнера по диалогу — им, кстати, уже обладает такая важнейшая азиатская страна, как Турция.Понятно, что при расширении количества участников есть риск превратится в азиатское подобие ОБСЕ, то есть в формальную, ничего не решающую организацию. Но в том и дело, что ШОС не стремится ни к территориальной экспансии, ни к превращению в НАТО, то есть в военный альянс (имеющий к тому же в реальности глобальные цели). ШОС — формат геополитического диалога суверенных держав, нацеленный на согласование интересов и решение конфликтов в Азии силами азиатских стран.Как бы ни были велики противоречия между его отдельными участниками, практически всегда можно найти если не взаимовыгодное решение, то вариант, исключающий конфронтацию, — особенно если не позволять внешним, неазиатским силам провоцировать конфликты и играть на противоречиях. Можно надеяться, что уроки афганской эпопеи Штатов покажут Индии (поддерживавшей Гани и отказывавшейся от диалога с талибами) всю опасность совместной работы с американцами по региональным проблемам. Дели опасается Пакистана? Но достаточно посмотреть на то, как изменились геополитические приоритеты Исламабада в этом веке: если в начале афганской войны Штаты могли считать его в основном союзной страной, то сейчас от былого доверия к янки у пакистанцев практически ничего не осталось.Первые 20 лет ШОС были лишь началом большого пути — теперь, с окончанием атлантического века, ей предстоит брать на себя еще большую ответственность за судьбу Азии. А учитывая значение крупнейшей части света в мировых делах — и всей планеты.*Террористическая организация, запрещенная в России и ряде других странИсточник: РИА Новости

https://uz.sputniknews.ru/20210915/mirziyoev-primet-uchastie-vo-vstreche-shos--odkb-po-situatsii-v-afganistane-20512354.html

https://uz.sputniknews.ru/20210907/my-ne-doljny-pozvolit-im-zapad-popytalsya-obmanut-rossiyu-i-kitay-20394095.html

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Петр Акопов https://cdn1.img.sputniknews-uz.com/img/1392/76/13927642_0:1:98:99_100x100_80_0_0_00c551183c830fa4010e178dbf4136ec.jpg

сша, афганистан, китай, шос, душанбе