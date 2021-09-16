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https://uz.sputniknews.ru/20210916/sotrudniki-yustitsii-sdali-250-litrov-donorskoy-krovi-20524118.html
Сотрудники юстиции сдали 250 литров донорской крови
Сотрудники юстиции сдали 250 литров донорской крови
Минюст Узбекистана проводит добровольную акцию "Мехр улаш" по сдаче донорской крови 16.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-16T15:52+0500
2021-09-16T15:52+0500
общество
акция
министерство юстиции узбекистана
донор
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ТАШКЕНТ, 16 сен – Sputnik. Сотрудники органов юстиции Узбекистана приняли участие в благотворительной акции "Мехр улаш" ("Поделись добром"). В рамках инициативы, работники сдали более 250 литров донорской крови, сообщает пресс-секретарь Министерства юстиции Севара Уринбаева в своем Telegram-канале.В рамках акции сотрудники институтов и агентств системы юстиции добровольно сдали более 250 литров донорской крови.Акции по сдаче крови проводятся в Узбекистане не в первый раз. Так, несколько лет в Ташкенте проводилась ежегодная акция "Подари жизнь". Кроме того, в апреле прошлого года проводилась акция "STOPCOVID-19" по сбору донорской крови для лечения больных коронавирусом.
https://uz.sputniknews.ru/20210412/v-uzbekistane-sozdan-fond-po-sodeystviyu-onkobolnym-18275386.html
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акция, министерство юстиции узбекистана, донор

Сотрудники юстиции сдали 250 литров донорской крови

15:52 16.09.2021
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© Sputnik / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкПробирки с кровью
Пробирки с кровью - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.09.2021
© Sputnik / Павел Лисицын
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Минюст Узбекистана проводит добровольную акцию "Мехр улаш" по сдаче донорской крови
ТАШКЕНТ, 16 сен – Sputnik. Сотрудники органов юстиции Узбекистана приняли участие в благотворительной акции "Мехр улаш" ("Поделись добром"). В рамках инициативы, работники сдали более 250 литров донорской крови, сообщает пресс-секретарь Министерства юстиции Севара Уринбаева в своем Telegram-канале.
В рамках акции сотрудники институтов и агентств системы юстиции добровольно сдали более 250 литров донорской крови.
"Мы верим, что донорская кровь послужит для спасения жизней людей, которые нуждаются в ней из-за различных заболеваний или несчастных случаев. Министерство юстиции выражает благодарность сотрудникам судебных органов и учреждений, которые поучаствовали в благом деле", говорится в сообщении Уринбаевой.
Акции по сдаче крови проводятся в Узбекистане не в первый раз. Так, несколько лет в Ташкенте проводилась ежегодная акция "Подари жизнь". Кроме того, в апреле прошлого года проводилась акция "STOPCOVID-19" по сбору донорской крови для лечения больных коронавирусом.
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