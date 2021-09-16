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Узбекистан и Татарстан договорились сотрудничать в области инноваций
Узбекистан и Татарстан договорились сотрудничать в области инноваций
Будут реализовываться совместные стартапы, а руководители узбекских вузов пройдут спецкурсы по инновационному менеджменту в Казани. 16.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-16T14:28+0500
2021-09-16T14:28+0500
общество
узбекистан
инновации
татарстан
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ТАШКЕНТ, 16 сен – Sputnik. Министр инновационного развития Узбекистана Иброхим Абдурахмонов обсудил сотрудничество в области инноваций с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Встреча прошла в рамках визита министра в Казань, сообщает пресс-служба Министерства инноваций.Делегация Узбекистана находится в Татарстане для участия в Глобальной конференции TCI-2021. Кроме того, министр посетит технополис "Химград", КФУ и ИТ-город Иннополис.В ходе встречи стороны обсудили формы сотрудничества в области инноваций. Иброхим Абдурахмонов предложил реализовать ряд совместных стартап-проектов между Узбекистаном и Татарстаном. Кроме того, достигнута договоренность, что для проректоров по инновациям вузов Узбекистана в Казани будут организованы спецкурсы по информационному менеджменту.В свою очередь, Министерство инновационного развития Узбекистана откроет уголок Татарстана в своем выставочном зале.Ожидается, что в ноябре делегация из Татарстана посетит Международную неделю инновационных идей InnoWeek-2021 в Ташкенте.В начале сентября Казань посетила еще одна узбекская делегация. Представители "Узбекнефтегаза" приняли участие в Международной выставке "TatOilExpo" и провели переговоры о сотрудничестве с руководителями нескольких крупных нефтегазовых компаний.
https://uz.sputniknews.ru/20210617/uzbekistan-i-tatarstan-sotrudnichestvo-v-tsifrax-19292020.html
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узбекистан, инновации, татарстан

Узбекистан и Татарстан договорились сотрудничать в области инноваций

14:28 16.09.2021
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© пресс-служба министерства инновационного развития УзбекистанаМинистр инновационного развития Узбекистана Иброхим Абдурахмонов встретился с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым
Министр инновационного развития Узбекистана Иброхим Абдурахмонов встретился с Президентом Татарстана Рустамом Миннихановым - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.09.2021
© пресс-служба министерства инновационного развития Узбекистана
Будут реализовываться совместные стартапы, а руководители узбекских вузов пройдут спецкурсы по инновационному менеджменту в Казани.
ТАШКЕНТ, 16 сен – Sputnik. Министр инновационного развития Узбекистана Иброхим Абдурахмонов обсудил сотрудничество в области инноваций с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Встреча прошла в рамках визита министра в Казань, сообщает пресс-служба Министерства инноваций.
Делегация Узбекистана находится в Татарстане для участия в Глобальной конференции TCI-2021. Кроме того, министр посетит технополис "Химград", КФУ и ИТ-город Иннополис.
В ходе встречи стороны обсудили формы сотрудничества в области инноваций. Иброхим Абдурахмонов предложил реализовать ряд совместных стартап-проектов между Узбекистаном и Татарстаном. Кроме того, достигнута договоренность, что для проректоров по инновациям вузов Узбекистана в Казани будут организованы спецкурсы по информационному менеджменту.
В свою очередь, Министерство инновационного развития Узбекистана откроет уголок Татарстана в своем выставочном зале.
Ожидается, что в ноябре делегация из Татарстана посетит Международную неделю инновационных идей InnoWeek-2021 в Ташкенте.
В начале сентября Казань посетила еще одна узбекская делегация. Представители "Узбекнефтегаза" приняли участие в Международной выставке "TatOilExpo" и провели переговоры о сотрудничестве с руководителями нескольких крупных нефтегазовых компаний.
Сотрудничество Узбекистана и Татарстана - Sputnik Узбекистан, 1920, 17.06.2021
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Узбекистан и Татарстан: сотрудничество в цифрах
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