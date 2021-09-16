https://uz.sputniknews.ru/20210916/uzbekistan-napravil-delegatsiyu-nablyudateley-na-vybory-v-gosdumu-rf-20514975.html

Узбекистан направил делегацию наблюдателей на выборы в Госдуму РФ

Узбекистан направил делегацию наблюдателей на выборы в Госдуму РФ

Голосование на парламентских выборах продлится три дня: с 17 по 19 сентября. 16.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-16T09:50+0500

2021-09-16T09:50+0500

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наблюдатели

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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Узбекистан в четверг направил в Россию делегацию наблюдателей на выборы в Госдуму РФ. Возглавил делегацию председатель ЦИК Зайниддин Низамходжаев. Об этом сообщили в Центризбиркоме.Голосование пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума РФ избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы РФ зарегистрировали 14 партий.Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".

https://uz.sputniknews.ru/20210915/nablyudateli-ot-sng-k-vyboram-v-rossii-vse-gotovo-20511771.html

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