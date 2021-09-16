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Узбекистан направил делегацию наблюдателей на выборы в Госдуму РФ
Узбекистан направил делегацию наблюдателей на выборы в Госдуму РФ
Голосование на парламентских выборах продлится три дня: с 17 по 19 сентября. 16.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-16T09:50+0500
2021-09-16T10:17+0500
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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Узбекистан в четверг направил в Россию делегацию наблюдателей на выборы в Госдуму РФ. Возглавил делегацию председатель ЦИК Зайниддин Низамходжаев. Об этом сообщили в Центризбиркоме.Голосование пройдет в этом году с 17 по 19 сентября. Госдума РФ избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы РФ зарегистрировали 14 партий.Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".
https://uz.sputniknews.ru/20210915/nablyudateli-ot-sng-k-vyboram-v-rossii-vse-gotovo-20511771.html
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выборы, наблюдатели, госдума рф, госдума

Узбекистан направил делегацию наблюдателей на выборы в Госдуму РФ

09:50 16.09.2021 (обновлено: 10:17 16.09.2021)
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© Sputnik / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПредвыборный баннер у здания Центральной избирательной комиссии РФ в Москве
Предвыборный баннер у здания Центральной избирательной комиссии РФ в Москве - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.09.2021
© Sputnik / Рамиль Ситдиков
/
Перейти в фотобанк
Голосование на парламентских выборах продлится три дня: с 17 по 19 сентября.
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Узбекистан в четверг направил в Россию делегацию наблюдателей на выборы в Госдуму РФ.
Возглавил делегацию председатель ЦИК Зайниддин Низамходжаев. Об этом сообщили в Центризбиркоме.

Отмечается, что наблюдатели из Узбекистана будут работать в составе миссий от СНГ, межпарламентской ассамблеи Содружества и ШОС.

Голосование пройдет в этом году с 17 по 19 сентября.
Госдума РФ избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 — по одномандатным округам в один тур.
Федеральные списки кандидатов в депутаты Госдумы РФ зарегистрировали 14 партий.
Согласно жеребьевке, в бюллетене они будут располагаться в следующем порядке: КПРФ, "Зеленые", ЛДПР, "Новые люди", "Единая Россия", "Справедливая Россия - За Правду", "Яблоко", "Партия Роста", Российская партия свободы и справедливости, "Коммунисты России", "Гражданская платформа", "Зеленая альтернатива", "Родина" и "Партия пенсионеров".
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