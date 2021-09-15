https://uz.sputniknews.ru/20210915/nablyudateli-ot-sng-k-vyboram-v-rossii-vse-gotovo-20511771.html
Наблюдатели от СНГ: к выборам в России все готово
Наблюдатели от СНГ: к выборам в России все готово
Штаб миссии наблюдателей от СНГ на выборах депутатов Госдумы РФ в среду 15 сентября опубликовал промежуточный отчет, в котором рассказал о том, как в России... 15.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-15T20:10+0500
2021-09-15T20:10+0500
2021-09-15T20:10+0500
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ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Миссия наблюдателей от СНГ проводила мониторинг хода подготовки к выборам в Государственную думу Федерального собрания РФ восьмого созыва с 30 августа по 15 сентября. В среду был опубликован промежуточный отчет о проделанной работе.Главой миссии был назначен заместитель председателя исполкома СНГ Ильхом Нематов. В миссии 68 наблюдателей, представляющих Азербайджан, Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, межпарламентскую ассамблею государств-участников СНГ, парламентское собрание союза Беларуси и России, парламентскую ассамблею ОДКБ, постоянный комитет Союзного государства, исполнительный комитет СНГ. Для долгосрочного наблюдения избрали пятерых представителей миссии.За минувшие полтора месяца наблюдатели встретились с председателем ЦИК Эллой Памфиловой, статс-секретарем – заместителем МИД Евгением Ивановым, руководством Верховного суда, МВД, генпрокуратуры РФ, с предвыборными штабами ряда политических партий, а также посетили избирательные комиссии в Тверской и Тульской областях.В Госдуму избирается 450 депутатов, половина из них – по партийным спискам, вторая – по одномандатным округам. Для участия в выборах зарегистрированы 14 политических партий. Количество избирателей – более 110 млн человек.В отчете миссии отмечается, что все партии, начиная с 21 августа получили право проводить бесплатную предвыборную агитацию на пяти государственных каналах - "Первый канал", "Россия-1", "Россия-24", "ТВ Центр", ОТР и трех радиоканалах - "Радио России", "Маяк", "Вести ФМ". Также бесплатное эфирное время в рабочие дни было предоставлено региональными государственными организациями телерадиовещания. Кандидатам предложили и бесплатную печатную площадь в 12 общероссийских государственных периодических печатных изданиях.Наблюдатели от СНГ отметили, что политические партии и кандидаты активно использовали эту возможность для ведения агитации. А у избирателей, помимо трансляций на ТВ и публикаций в СМИ, была возможность найти ответы на все интересующие вопросы на сайте ЦИК, портале "Госуслуги", или задать их лично по телефонам "горячей линии".Штаб миссии наблюдателей в целом позитивно оценил ход предвыборной компании в России. Но для полноты картины обратился в ЦИК, Генпрокуратуру, Верховный Суд и МВД РФ с просьбой проинформировать о результатах рассмотрения поступивших к ним обращений граждан, связанных с нарушениями избирательного процесса.После изучения миссией будет подготовлено итоговое заявление по выборам в РФ. Предвыборная агитация в России заканчивается в ноль часов 17 сентября 2021 года.
https://uz.sputniknews.ru/20210831/gde-v-uzbekistane-progolosovat-na-vyborax-v-gosdumu-rf--adresa-20310999.html
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снг, выборы, наблюдатели
Наблюдатели от СНГ: к выборам в России все готово
Штаб миссии наблюдателей от СНГ на выборах депутатов Госдумы РФ в среду 15 сентября опубликовал промежуточный отчет, в котором рассказал о том, как в России идет подготовка к голосованию.
ТАШКЕНТ, 15 сен — Sputnik. Миссия наблюдателей от СНГ проводила мониторинг хода подготовки к выборам в Государственную думу Федерального собрания РФ восьмого созыва с 30 августа по 15 сентября. В среду был опубликован промежуточный отчет о проделанной работе.
Главой миссии был назначен заместитель председателя исполкома СНГ Ильхом Нематов. В миссии 68 наблюдателей, представляющих Азербайджан, Армению, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, межпарламентскую ассамблею государств-участников СНГ, парламентское собрание союза Беларуси и России, парламентскую ассамблею ОДКБ, постоянный комитет Союзного государства, исполнительный комитет СНГ. Для долгосрочного наблюдения избрали пятерых представителей миссии.
За минувшие полтора месяца наблюдатели встретились с председателем ЦИК Эллой Памфиловой, статс-секретарем – заместителем МИД Евгением Ивановым, руководством Верховного суда, МВД, генпрокуратуры РФ, с предвыборными штабами ряда политических партий, а также посетили избирательные комиссии в Тверской и Тульской областях.
В Госдуму избирается 450 депутатов, половина из них – по партийным спискам, вторая – по одномандатным округам. Для участия в выборах зарегистрированы 14 политических партий. Количество избирателей – более 110 млн человек.
В отчете миссии отмечается, что все партии, начиная с 21 августа получили право проводить бесплатную предвыборную агитацию на пяти государственных каналах - "Первый канал", "Россия-1", "Россия-24", "ТВ Центр", ОТР и трех радиоканалах - "Радио России", "Маяк", "Вести ФМ". Также бесплатное эфирное время в рабочие дни было предоставлено региональными государственными организациями телерадиовещания. Кандидатам предложили и бесплатную печатную площадь в 12 общероссийских государственных периодических печатных изданиях.
Наблюдатели от СНГ отметили, что политические партии и кандидаты активно использовали эту возможность для ведения агитации. А у избирателей, помимо трансляций на ТВ и публикаций в СМИ, была возможность найти ответы на все интересующие вопросы на сайте ЦИК, портале "Госуслуги", или задать их лично по телефонам "горячей линии".
Штаб миссии наблюдателей в целом позитивно оценил ход предвыборной компании в России. Но для полноты картины обратился в ЦИК, Генпрокуратуру, Верховный Суд и МВД РФ с просьбой проинформировать о результатах рассмотрения поступивших к ним обращений граждан, связанных с нарушениями избирательного процесса.
После изучения миссией будет подготовлено итоговое заявление по выборам в РФ. Предвыборная агитация в России заканчивается в ноль часов 17 сентября 2021 года.