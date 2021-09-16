Узбекистанская команда "Ташкент сити" вышла в полуфинал международной лиги КВН

ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Сборная Узбекистана "Ташкент сити" вышла в полуфинал международной лиги КВН. По итогам четвертьфинала, прошедшего 11 сентября в Смоленске, отечественные кавээнщики набрали 52 балла и заняли первое место. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил капитан команды Умарбек Рахманкулов. Как отметили на официальном сайте КВН, узбекистанская сборная шутила со вкусом и с восточным колоритом.В ходе проведенной жеребьевки стало известно, что узбекистанцы выступят в четвертый день предстоящих полуфинальных игр. Юмористам из Узбекистана противостояли пять соперников: "Олег" ЮУрГУ (Челябинск), "Аквабатя" (Иваново), команда воспитателей детского сада "ПК" (Ноябрьск), "Паша и Сережа" (Тверь) и "Все путем" (ОД "ДР", Донецк). Коллективы показали себя в трех конкурсах: "Приветствие", "Разминка" и "Музыкальный номер".Известно, что на этапе четвертьфинала юбилейного сезона за путевку в 1/2 финала боролись 26 команд. По сумме баллов за 1/8 и 1/4, в полуфинал вышли 14 сборных. Таким образом, Узбекистан впервые за 29 лет смог пробиться в полуфинал престижного юмористического соревнования.Прежде чем попасть в международную лигу, узбекистанская команда приняла участие в 32-ом Международном фестивале КВН "КиВиН-2021", проходившем с 11 по 22 марта в Сочи. Почти 300 сборных из более чем 15 стран боролись за звание сильнейших игроков. Команда "Ташкент сити" по итогам прошедшего фестиваля вошла в ряд лучших коллективов, отобранных в телевизионные лиги.Генеральным спонсором команды выступил крупнейший производственный холдинг Узбекистана AKFA Group. Компания поддерживает основную миссию узбекистанских кавээнщиков — повысить узнаваемость страны и прославить узбекский юмор.Полуфинал международной лиги КВН состоится 30 октября.
В ходе проведенной жеребьевки стало известно, что сборная Узбекистана выступит в четвертый день предстоящих полуфинальных игр.
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Сборная Узбекистана "Ташкент сити" вышла в полуфинал международной лиги КВН. По итогам четвертьфинала, прошедшего 11 сентября в Смоленске, отечественные кавээнщики набрали 52 балла и заняли первое место. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил капитан команды Умарбек Рахманкулов.
Юмористам из Узбекистана противостояли пять соперников: "Олег" ЮУрГУ (Челябинск), "Аквабатя" (Иваново), команда воспитателей детского сада "ПК" (Ноябрьск), "Паша и Сережа" (Тверь) и "Все путем" (ОД "ДР", Донецк). Коллективы показали себя в трех конкурсах: "Приветствие", "Разминка" и "Музыкальный номер".
Известно, что на этапе четвертьфинала юбилейного сезона за путевку в 1/2 финала боролись 26 команд. По сумме баллов за 1/8 и 1/4, в полуфинал вышли 14 сборных. Таким образом, Узбекистан впервые за 29 лет смог пробиться в полуфинал престижного юмористического соревнования.
Прежде чем попасть в международную лигу, узбекистанская команда приняла участие в 32-ом Международном фестивале КВН "КиВиН-2021", проходившем с 11 по 22 марта в Сочи. Почти 300 сборных из более чем 15 стран боролись за звание сильнейших игроков. Команда "Ташкент сити" по итогам прошедшего фестиваля вошла в ряд лучших коллективов, отобранных в телевизионные лиги.
Генеральным спонсором команды выступил крупнейший производственный холдинг Узбекистана AKFA Group. Компания поддерживает основную миссию узбекистанских кавээнщиков — повысить узнаваемость страны и прославить узбекский юмор.
Полуфинал международной лиги КВН состоится 30 октября.