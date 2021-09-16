https://uz.sputniknews.ru/20210916/uzbekistanskaya-komanda-tashkent-siti--vyshla-v-polufinal-mejdunarodnoy-ligi-kvn-20516100.html

Узбекистанская команда "Ташкент сити" вышла в полуфинал международной лиги КВН

Узбекистанская команда "Ташкент сити" вышла в полуфинал международной лиги КВН

В ходе проведенной жеребьевки стало известно, что сборная Узбекистана выступит в четвертый день предстоящих полуфинальных игр. 16.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-16T10:10+0500

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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Сборная Узбекистана "Ташкент сити" вышла в полуфинал международной лиги КВН. По итогам четвертьфинала, прошедшего 11 сентября в Смоленске, отечественные кавээнщики набрали 52 балла и заняли первое место. Об этом корреспонденту Sputnik сообщил капитан команды Умарбек Рахманкулов. Как отметили на официальном сайте КВН, узбекистанская сборная шутила со вкусом и с восточным колоритом.В ходе проведенной жеребьевки стало известно, что узбекистанцы выступят в четвертый день предстоящих полуфинальных игр. Юмористам из Узбекистана противостояли пять соперников: "Олег" ЮУрГУ (Челябинск), "Аквабатя" (Иваново), команда воспитателей детского сада "ПК" (Ноябрьск), "Паша и Сережа" (Тверь) и "Все путем" (ОД "ДР", Донецк). Коллективы показали себя в трех конкурсах: "Приветствие", "Разминка" и "Музыкальный номер".Известно, что на этапе четвертьфинала юбилейного сезона за путевку в 1/2 финала боролись 26 команд. По сумме баллов за 1/8 и 1/4, в полуфинал вышли 14 сборных. Таким образом, Узбекистан впервые за 29 лет смог пробиться в полуфинал престижного юмористического соревнования.Прежде чем попасть в международную лигу, узбекистанская команда приняла участие в 32-ом Международном фестивале КВН "КиВиН-2021", проходившем с 11 по 22 марта в Сочи. Почти 300 сборных из более чем 15 стран боролись за звание сильнейших игроков. Команда "Ташкент сити" по итогам прошедшего фестиваля вошла в ряд лучших коллективов, отобранных в телевизионные лиги.Генеральным спонсором команды выступил крупнейший производственный холдинг Узбекистана AKFA Group. Компания поддерживает основную миссию узбекистанских кавээнщиков — повысить узнаваемость страны и прославить узбекский юмор.Полуфинал международной лиги КВН состоится 30 октября.

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