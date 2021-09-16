https://uz.sputniknews.ru/20210916/v-tashkente-zaderjany-10-chelovek-po-podozreniyu-v-sozdanii-yacheyki-xizb-ut-taxrir-20512912.html

В Ташкенте задержаны 10 человек по подозрению в создании ячейки "Хизб ут-Тахрир"*

В Ташкенте задержаны 10 человек по подозрению в создании ячейки "Хизб ут-Тахрир"*

Ранее в столице пресекли деятельность женского крыла международной террористической организации. 16.09.2021, Sputnik Узбекистан

2021-09-16T08:25+0500

2021-09-16T08:25+0500

2021-09-16T08:43+0500

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борьба с терроризмом

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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Правоохранительные органы задержали в Ташкенте десять человек, которые подозреваются в создании ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*. Подозреваемых схватили в Алмазарском районе, сообщили в МВД. По данным следствия, среди задержанных оказались лица, ранее судимые за пропаганду идей указанной террористической организации — в социальных сетях они продолжали поддерживать контакты с членами "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, находящимися в розыске.В местах проживания и мобильных телефонах задержанных обнаружены материалы экстремистского содержания, которые оформлены в процессуальном порядке. В Узбекистане регулярно задерживают членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*. В начале сентября МВД страны сообщило, что задержало в Ташкенте и Ташкентской области 29 местных жительниц, подозреваемых в создании "женского крыла" этой террористической организации.Членов ячейки также регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также Крыма.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран

https://uz.sputniknews.ru/20210910/v-tashkente-zaderjany-29-storonnits-xizb-ut-taxrir-20452217.html

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узбекистан, мвд, борьба с терроризмом, террористы