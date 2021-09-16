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В Ташкенте задержаны 10 человек по подозрению в создании ячейки "Хизб ут-Тахрир"*
В Ташкенте задержаны 10 человек по подозрению в создании ячейки "Хизб ут-Тахрир"*
Ранее в столице пресекли деятельность женского крыла международной террористической организации. 16.09.2021, Sputnik Узбекистан
2021-09-16T08:25+0500
2021-09-16T08:43+0500
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борьба с терроризмом
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ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Правоохранительные органы задержали в Ташкенте десять человек, которые подозреваются в создании ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*. Подозреваемых схватили в Алмазарском районе, сообщили в МВД. По данным следствия, среди задержанных оказались лица, ранее судимые за пропаганду идей указанной террористической организации — в социальных сетях они продолжали поддерживать контакты с членами "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, находящимися в розыске.В местах проживания и мобильных телефонах задержанных обнаружены материалы экстремистского содержания, которые оформлены в процессуальном порядке. В Узбекистане регулярно задерживают членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*. В начале сентября МВД страны сообщило, что задержало в Ташкенте и Ташкентской области 29 местных жительниц, подозреваемых в создании "женского крыла" этой террористической организации.Членов ячейки также регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также Крыма.* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
https://uz.sputniknews.ru/20210910/v-tashkente-zaderjany-29-storonnits-xizb-ut-taxrir-20452217.html
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узбекистан, мвд, борьба с терроризмом, террористы

В Ташкенте задержаны 10 человек по подозрению в создании ячейки "Хизб ут-Тахрир"*

08:25 16.09.2021 (обновлено: 08:43 16.09.2021)
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Наручники на двери клетки - Sputnik Узбекистан, 1920, 16.09.2021
© Sputnik / Виталий Белоусов
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Ранее в столице пресекли деятельность женского крыла международной террористической организации.
ТАШКЕНТ, 16 сен — Sputnik. Правоохранительные органы задержали в Ташкенте десять человек, которые подозреваются в создании ячейки международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*.
Подозреваемых схватили в Алмазарском районе, сообщили в МВД.
По данным следствия, среди задержанных оказались лица, ранее судимые за пропаганду идей указанной террористической организации — в социальных сетях они продолжали поддерживать контакты с членами "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*, находящимися в розыске.
В местах проживания и мобильных телефонах задержанных обнаружены материалы экстремистского содержания, которые оформлены в процессуальном порядке.
"В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса, ведутся следственные действия", — добавили в МВД.
В Узбекистане регулярно задерживают членов "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"*. В начале сентября МВД страны сообщило, что задержало в Ташкенте и Ташкентской области 29 местных жительниц, подозреваемых в создании "женского крыла" этой террористической организации.
Членов ячейки также регулярно задерживают в различных российских регионах, преимущественно в крупных городах Центральной России, Поволжья и Сибири, а также Крыма.
* — террористическая организация, запрещенная в России и ряде других стран
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В Ташкенте задержаны 29 сторонниц "Хизб ут-Тахрир"*
10 сентября, 18:44
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